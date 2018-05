Zmiany w wynagrodzeniach w 2019 roku

Główne wytyczne dla wynagrodzeń

Wynagrodzenie jest jednym z podstawowych praw pracownika. Z założenia, za poświęcony czas oraz wykonaną pracę, należą się mu pieniądze. Podpisana umowa o pracę jest stosunkiem prawnym, wiążącym dwie strony umowy - pracodawcę oraz pracownika. Stroną nie jest ani skarb państwa, ani żadne inne organy podatkowe czy kontrolne. Mogłoby więc wydawać się, że Strony mogą ustalić warunki pomiędzy sobą – bez ingerencji innych. Ustawodawca przewidział jednak, że ze względu na potencjalną przewagę (finansową, doświadczenia czy dostępu do profesjonalnych doradców), pracodawca może wykorzystać pracownika. Dlatego, wprowadzono wiele uregulowań w zakresie prawa pracy, bezpośrednio dotyczących i regulujących stosunek pracy. Do głównych z nich należy Kodeks Pracy, ale równie kluczowe okazują się przepisy dotyczące obowiązków pracodawców, w tym tak zwanej płacy minimalnej.

Nowe stawki wynagrodzenia minimalnego w 2018 i 2019 roku

Co roku przedstawiane są nowe stawki, tak zwanego wynagrodzenia minimalnego. W uproszczeniu są to kwoty brutto, które to minimalnie muszą proponować pracodawcy w przypadku podpisywania umowy o pracę. Za niespełnienie tych wymogów mogą grozić wysokie kary, w postaci grzywny nakładanej przez Państwową Inspekcję Pracy.

Od 1 stycznia 2018 roku wynagrodzenie minimalne brutto w Polsce wynosi 2100 zł. W przeliczeniu, płaca minimalna „do ręki” stanowi 1530 zł (wartość netto). Co ciekawe, wprowadzone reformy sprawiły, że określone jest również minimalne wynagrodzenie godzinowe. Dotyczy one nie tylko stosunku pracy, ale również cywilnoprawnego stosunku umowy zlecenia. Od stycznia 2018 roku stawka wynagrodzenia godzinowego brutto wynosi 13,70 zł.

W ramach prognoz i wyliczeń przestawianych na 2019 rok, nowe wynagrodzenie brutto powinno wynieść około 2217 zł brutto (i 14,50 za godzinę pracy). Na razie są to jednak kwoty obliczone przez Pracodawców RP na podstawie prognoz makroekonomicznych służących do opracowania projektu budżetu na 2019 rok. Na oficjalną propozycję rządową, trzeba jeszcze chwile poczekać (do 15 czerwca 2018 roku).

Nowe zasady wypłaty wynagrodzeń w 2019 roku

Składki oraz podatki od wynagrodzeń, są jednym z ważniejszych przychodów budżetowych państwa. W związku z tym, każde zatrudnienie pracownika „na czarno” lub nieformalne rozliczanie się „pod stołem”, są konkretną i niedopuszczalną, z punktu widzenia państwa, stratą. Dlatego, naturalnym jest dążenie do uszczelnienia systemu podatkowego. Nowym rozwiązaniem ma być uszczelnienie systemu wynagrodzeń. W chwili obecnej przepisy stanowią, że wynagrodzenie wypłacane jest „do rąk pracownika”, a rozliczenie na rachunek bankowy na wniosek pracownia. Od stycznia 2019 roku, zgodnie z założeniami, wypłata wynagrodzenia ma następować w formie bezgotówkowej, na wskazany przez pracownika numer rachunku bankowego. Ten krok w stronę elektronizacji oraz rozliczeń bezgotówkowych, ma na celu umożliwienie większej transparentności transakcji pomiędzy pracodawcami, a ich pracownikami.

Nowe obowiązki przechowywania dokumentacji

W związku z postępem technologicznym oraz wymogami XXI wieku, wprowadzane są nowe przepisy dotyczące dokumentacji pracowniczej. Ustawodawca zauważył między innymi coraz większą rotację na rynku oraz to, że coraz częściej powstają i zamykane są nowe podmioty prawne. Między innymi, z takich powodów skrócany jest czas konieczny do przetrzymywania dokumentacji pracowników z obecnych 50 na "tylko" 10 lat. Drugą nowością okazuje się możliwość prowadzenia oraz przechowywania tych akt w formie elektronicznej. Nie będzie to na razie wymóg, a prawo pracodawcy do wyboru (tradycyjnej papierowej lub elektronicznej wersji dokumentacji).

Podsumowanie i przewidywania na przyszłość

Zarówno zmiany, które zaczęły obowiązywać w styczniu 2018 roku oraz planowane na przyszłość reformy (również te wchodzące w życie w styczniu 2019 roku), prowadzą do dwóch podstawowych wniosków.

Po pierwsze - ustawodawca szuka nowych źródeł przychodów, poprzez próby uszczelnienia systemów kontrolnych oraz możliwości weryfikacji spełniania obowiązków płatności dla budżetu państwa oraz jego organów. Cele natomiast, mają być osiągane za pomocą korzystania z nowoczesnych narzędzi oraz elektronizacji procesów.

Po drugie, bez zmian - premiowane oraz wspierane mają być podmioty najsłabsze, w rozumieniu pracowników oraz osób najmniej zarabiających. Czy faktycznie uda się efektywnie prowadzić gospodarkę finansową, bez podnoszenia podatków i opłat? Jakie efekty dla rynku oraz gospodarki będzie miało wspieranie najsłabszych? Na dzień dzisiejszy, reformy są na etapie wdrażania i nie można ocenić ich skutków z wymaganą pewnością. Wszystko zweryfikuje rynek, w przeciągu kilku najbliższych lat.