Zatrudnianie pracowników tymczasowych - zmiany 2017/2018

Nowe regulacje dotyczące rynku pracy tymczasowej mają za zadanie chronić pracowników – ocenia Robert Stępień, radca prawny w Kancelarii Raczkowski Paruch. Projektowana nowelizacja ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych przewiduje, że pracownik tymczasowy nie będzie mógł pracować na rzecz danego pracodawcy-użytkownika dłużej niż 18 miesięcy, niezależnie od tego, czy jest kierowany do pracy przez jedną czy kilka agencji. To jednak może zwiększyć problemy firm z pozyskaniem odpowiednich ludzi do pracy. Projekt przewiduje także nowe regulacje dotyczące funkcjonowania samych agencji pracy tymczasowej. Większość zmian ma wejść w życie od 1 czerwca 2017 roku.