KSeF. Jak od 1 lipca 2024 r. odbierać faktury od podatników VAT czynnych?

Jestem podatnikiem zwolnionym z VAT, więc obowiązkowy KSeF u mnie od 2025 r. Jak w związku z tym będę od 1 lipca 2024 r. odbierać faktury od podatników VAT czynnych?

Odpowiedź: Zasady postępowania w tym przypadku określa art. 106gb ust. 6 ustawy o VAT, który będzie obowiązywał od 1 lipca 2024 r. Wynika z niego, że gdy nabywca nie jest podatnikiem VAT czynnym, podatnik jest obowiązany zapewnić mu dostęp do faktury ustrukturyzowanej, poprzez:

1) podanie kodu oraz danych umożliwiających zidentyfikowanie tej faktury albo

2) oznaczenie kodem umożliwiającym dostęp do tej faktury w KSeF, gdy faktura jest użyta poza tym systemem.

Będzie to kod QR umożliwiający dostęp do faktury w KSeF oraz weryfikację danych zawartych na tej fakturze. Nabywca może sprzedawcę zwolnić z tego obowiązku, gdy będzie sam wystawiał dobrowolnie faktury w KSeF.

Dlatego, gdy od 1 lipca 2024 r. nie będzie Pan dobrowolnie wystawiał faktur w KSeF, kontrahenci, którzy będą podatnikami VAT czynnymi, będą musieli udostępniać Panu faktury poza KSeF.

Podstawa prawna:

art. 106gb ust. 6 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 1570; ost.zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 1852 – w wersji obowiązującej od 1 lipca 2024 r.