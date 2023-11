Co czwarta firma w Polsce nie myśli o KSeF. Dla czynnych płatników VAT e-faktury bądą obowiązkowe od lipca 2024 r.

Nadal 27 proc. firm nie przygotowało się do wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur, który od 1 lipca 2024 roku będzie obowiązkowy dla czynnych płatników VAT – wynika z badania firmy Webcon, największego polskiego dostawcy systemu do obiegu dokumentów. Dotychczas postępy w kwestii zmiany sposobu fakturowania poczyniły największe firmy. Elektroniczne systemy do fakturowania zintegrowane lub gotowe na integrację z KSeF działają już w co trzecim przedsiębiorstwie zatrudniającym co najmniej 250 osób. Wśród mikroprzedsiębiorców, którzy także są objęci nowymi regulacjami, aż 53 proc. nie wykonało żadnego kroku w kierunku KSeF.

