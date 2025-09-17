REKLAMA

Strona główna » Księgowość » KSeF » Od kiedy KSeF: co to za system faktur, co warto wiedzieć? Dla kogo będzie obowiązkowy w 2026 roku?

Od kiedy KSeF: co to za system faktur, co warto wiedzieć? Dla kogo będzie obowiązkowy w 2026 roku?

17 września 2025, 11:09
Gabriela Rychły
Gabriela Rychły
ksef 2026 co to od kiedy system faktury
KSEF 2026: co to, od kiedy, system, faktury, dla kogo
Shutterstock

No i staje przed nami nowe wyzwanie. Nadchodzi koniec tradycyjnego modelu księgowości. Od 1 lutego 2026 r. największe podmioty będą musiały wystartować z wystawianiem faktur przez KSeF. Natomiast wszyscy odbiorcy będą musieli za pośrednictwem KSeF te faktury odbierać. Dla kogo w 2026 r. system KSeF będzie obowiązkowy?

KSeF - co trzeba wiedzieć?

Musimy sobie uświadomić, że to koniec tradycyjnego modelu księgowości, w którym przedsiębiorcy przekazują sobie faktury w formie papierowej lub PDF. Wszystkie faktury będą wystawiane i odbierane cyfrowo – w Krajowym Systemie e-Faktur. I wcale nie będzie to takie proste.

Testowy KSeF 2.0 - kiedy?

Już część firm została zaskoczona od strony, nazwijmy to, technicznej. Firmy mogły dotychczas testować KSeF w wersji1.0, ale system został wyłączony z dnia na dzień. Ministerstwo Finansów wydało oficjalny komunikat w dniu 29 sierpnia, a już 1 września testy przestały działać. Kolejne testy będą możliwe od 30 września 2025 r., kiedy to Ministerstwo Finansów ma uruchomić testowy KSeF 2.0. Oznacza to, że ponownie będzie trzeba skonfigurować dostęp, zamknąć otwarte dokumenty, wygenerować nowe faktury w środowisku testowym.

KSeF - główne wyzwania

Główne wyzwania związane z KSeF to konieczność dostosowania systemów informatycznych, zmiana procesów biznesowych dotyczących obiegu dokumentów, zapewnienie bezpieczeństwa i wydajności systemu, a także przygotowanie personelu do obsługi nowych procedur. Dodatkowo, firmy muszą zmierzyć się z potrzebą integracji z istniejącymi systemami (ERP, CRM), a także potencjalnymi problemami w przypadku awarii systemu, ale awaria może zdarzyć się we wszystkich systemach, nie tylko przy KSeF.

Polecamy: Konferencja: Kongres KSeF. Cyfrowa rewolucja w fakturowaniu

System KSeF 2026 - dla kogo?

KSeF dotyczy wystawiania faktur sprzedaży w formie ustrukturyzowanej (XML) narzuconej przez ustawodawcę. Największe podmioty (których obrót brutto ze sprzedaży w roku 2024 przekroczył 200 mln zł) wejdą w obowiązek e-fakturowania już od 1 lutego 2026 roku. Pozostałe podmioty, wejdą w ten obowiązek od 1 kwietnia 2026 roku. Wcześniej będą mogły dobrowolnie wystawiać e-faktury lub pozostać przy dotychczasowej formie fakturowania papierowo lub elektronicznie (np. PDF).

Niezależnie jednak od odsunięcia w czasie wejścia w obowiązek e-fakturowania gotowi na KSeF musimy być już na luty 2026 r. Przeciwnie nie będziemy w stanie odebrać faktur zakupowych. Pamiętajcie o tym, że wasz kontrahent (b2b) nie ma obowiązku przekazywania Ci faktury poza systemem KSeF. Sam fakt, że faktura zostanie tam przesłana przez waszego kontrahenta stanowi, że została ona już przez was odebrana! Nie zostaniecie powiadomieni o tym, że faktura została wystawiona w KSeF, ani nie będziecie mieć wpływu na jej odbiór. Nie wymaga ona jakiejkolwiek akceptacji z waszej strony.

Kolejna kwestia - KSeF dotyczy wyłącznie faktur. Nie znajdziecie ani nie prześlecie tam innych dokumentów niż faktura. A więc poza systemem KSeF pozostaną: * wszelkie załączniki (protokoły, zestawienia, specyfikacje, kalkulacje, CRM itd.); * rachunki, * paragony fiskalne, * noty księgowe, * faktury pro-forma, * dokumenty wewnętrzne, w tym tzw. faktury wewnętrzne, * faktury od pomiotów zagranicznych, * Wyjątkowo: faktury na rzecz konsumenta (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności).

Dlatego napisałam wam, że będziecie musieli przygotować personel do obsługi nowych procedur związanych np. z zarządzaniem wysyłką załączników i wizualizacją faktur poza platformą KSeF.

KSeF - okres przejściowy

Zgodnie z zapowiedziami, do końca 2026 roku będzie obowiązywał okres przejściowy. Jednak wraz z nadejściem roku 2027 za nieprzestrzeganie zasad korzystania z KSeF mogą zostać nałożone dotkliwe kary finansowe. W przypadku faktur, które nie zostaną przesłane do systemu lub będą zawierać błędy, sankcje mogą wynieść nawet 100% wartości wykazanego podatku. Oznacza to, że nawet drobny błąd może skutkować poważnymi stratami finansowymi dla przedsiębiorcy.

Dobre strony KSeF

Ale żeby nie było, że tylko was straszę to muszę również wspomnieć o dobrych stronach KSeF – bo takie oczywiście są. Zgodzicie się zapewne ze mną iż postępująca cyfryzacja umożliwia uproszczenie wielu dotychczas ręcznie wykonywanych procesów, automatyzacja wystawiania faktur nie tylko redukuje konieczność ręcznego wprowadzania danych, ale także znacząco minimalizuje ryzyko popełnienia błędów. KSeF można łatwo zintegrować z istniejącymi systemami ERP oraz księgowymi co pozwoli na automatyczne przesyłanie faktur do systemu, a także ich odbiór i archiwizację. W efekcie obieg dokumentów w KSeF przyspiesza przepływ faktur, a to z kolei przekłada się na oszczędność czasu i obniżenie kosztów administracyjnych.

Nie możemy zapominać również o tak ważnej kwestii jak zwiększenie bezpieczeństwa i transparentności. System KSeF wprowadza bowiem dodatkowe mechanizmy kontrolne, które umożliwiają administracji skarbowej szybsze wykrywanie błędów, nadużyć i prób oszustw podatkowych. Dla przedsiębiorcy oznacza to większą pewność, że faktury są poprawnie wystawiane, a dane są chronione przed nieautoryzowanym dostępem.

Kolejna ważna kwestia – szczególnie dla firm, które często ubiegają się o zwrot VAT- dzięki centralizacji faktur w systemie, administracja skarbowa może szybciej przeprowadzać kontrolę i weryfikację transakcji. To z kolei pozwala na szybsze rozliczenie VAT i przyspiesza proces zwrotu podatku.

Na podkreślenie zasługuje także fakt, że korzystanie z KSeF zmniejsza ryzyko popełnienia błędów przy fakturowaniu, ponieważ system automatycznie weryfikuje dane, a faktury są przesyłane w standardowej, ustrukturyzowanej formie. Co więcej, pełna digitalizacja faktur ułatwia zarówno przedsiębiorcom, jak i organom skarbowym szybki i wygodny dostęp do historii transakcji. Będzie to wpływać na audyty i kontrole, będą one bardziej przejrzyste i mniej czasochłonne, a to pozwali wam i waszym firmom lepiej spełniać wymogi podatkowe. Możemy przyjąć że początkowe etapy wdrożenia KSeF będą wiązać się z pewnymi wyzwaniami, to jednak w dłuższej perspektywie czasu. korzyści będą odczuwalne coraz bardziej.

KSeF - podsumowanie

Żadna organizacja nie może sobie pozwolić na utratę możliwości wystawiania faktur, dlatego warto już teraz przygotować się na KSeF – bo czasu zostało nam naprawdę niewiele. Przedsiębiorcy, którzy przystąpią do KSeF już teraz będą lepiej przygotowani na przyszłe zmiany legislacyjne i technologiczne. To szczególnie istotne, ponieważ zgodnie z przepisami unijnymi, do 2030 roku e-fakturowanie ma zostać wprowadzone na poziomie całej Unii Europejskiej.

oprac. Emilia Panufnik
Powiązane
Wystawienie faktury VAT (ustrukturyzowanej) w KSeF może naruszać tajemnicę handlową lub zawodową
Wystawienie faktury VAT (ustrukturyzowanej) w KSeF może naruszać tajemnicę handlową lub zawodową
KSeF 2026 - Jeszcze można uniknąć katastrofy. Prof. Modzelewski polemizuje z Ministerstwem Finansów
KSeF 2026 - Jeszcze można uniknąć katastrofy. Prof. Modzelewski polemizuje z Ministerstwem Finansów
KSeF tuż za rogiem: 5 pułapek, które mogą sparaliżować Twoją firmę. Jak się przed nimi uchronić?
KSeF tuż za rogiem: 5 pułapek, które mogą sparaliżować Twoją firmę. Jak się przed nimi uchronić?
Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Księgowość
Od kiedy KSeF: co to za system faktur, co warto wiedzieć? Dla kogo będzie obowiązkowy w 2026 roku?
17 wrz 2025

No i staje przed nami nowe wyzwanie. Nadchodzi koniec tradycyjnego modelu księgowości. Od 1 lutego 2026 r. największe podmioty będą musiały wystartować z wystawianiem faktur przez KSeF. Natomiast wszyscy odbiorcy będą musieli za pośrednictwem KSeF te faktury odbierać. Dla kogo w 2026 r. system KSeF będzie obowiązkowy?
