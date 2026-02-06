REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » KSeF » Kiedy można odliczyć VAT naliczony z faktury otrzymanej w KSeF? Co z odliczeniem, jeżeli faktura została wystawiona poza KSeF?

Kiedy można odliczyć VAT naliczony z faktury otrzymanej w KSeF? Co z odliczeniem, jeżeli faktura została wystawiona poza KSeF?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
06 lutego 2026, 17:35
TPA POLAND / BAKER TILLY TPA / BAKER TILLY LEGAL POLAND
TPA POLAND / BAKER TILLY TPA / BAKER TILLY LEGAL POLAND
Mikołaj Ratajczak
Mikołaj Ratajczak
doradca podatkowy, Partner TPA Poland
Kiedy można odliczyć VAT naliczony z faktury otrzymanej w KSeF? Co z odliczeniem, jeżeli faktura została wystawiona poza KSeF?
Kiedy można odliczyć VAT naliczony z faktury otrzymanej w KSeF? Co z odliczeniem, jeżeli faktura została wystawiona poza KSeF?
INFOR

REKLAMA

REKLAMA

W związku z wejściem w życie przepisów dotyczących funkcjonowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) mogą rodzić się pytania, jak zmienione przepisy wpływają na moment powstania prawa do odliczenia podatku VAT z faktur wystawionych i otrzymanych za pośrednictwem KSeF.

rozwiń >

Zasady ogólne – kiedy powstaje prawo do odliczenia VAT naliczonego?

Choć wejście w życie KSeF zmienia sposób wystawiania i udostępniania dokumentów, to zasady dotyczące momentu powstania prawa do odliczenia pozostają zasadniczo niezmienne. Aktualna pozostaje zasada, że VAT naliczony można odliczyć nie wcześniej niż w momencie otrzymania faktury (z zastrzeżeniem, że nie można odliczyć VAT, jeśli nie powstał jeszcze obowiązek podatkowy po stronie sprzedawcy). To, co ulega zmianie, to określenie momentu uznania faktury za otrzymaną.

REKLAMA

REKLAMA

Otrzymanie faktury w KSeF – co to oznacza?

Zgodnie z art. 106na ustawy o VAT w przypadku faktur wprowadzonych do KSeF, za datę ich otrzymania uznaje się dzień nadania numeru identyfikującego w systemie. Oznacza to, że moment nadania numeru identyfikującego fakturę w ramach KSeF będzie decydujący dla momentu powstania prawa do odliczenia. Wobec tego, nawet jeśli doszłoby do późniejszego dostarczenia wizualizacji faktury (np. w kolejnym miesiącu), to nabywcy będzie przysługiwać prawo do odliczenia już od momentu wprowadzenia jej do KSeF.

Przepisy przewidują odrębne zasady określenia momentu otrzymania faktury dla niektórych podatników (określonych w art. 106gb ust. 4 ustawy o VAT, tj. np. konsumentów czy podmiotów zagranicznych niebędących polskimi podatnikami VAT lub podmiotów nieposługujących się polskim nr VAT), niemniej kwestia momentu odliczenia nie ma dla nich większego znaczenia, gdyż zasadniczo takie podmioty nie dokonują odliczenia podatku VAT naliczonego w deklaracji VAT.

Przykład

Sprzedawca wystawia fakturę dokumentującą sprzedaż towarów dokonaną 28 lutego na rzecz polskiego podatnika VAT i tego samego dnia wprowadza ją do KSeF. Nabywca pobiera fakturę z KSeF 2 marca. Dopiero 2 kwietnia otrzymuje od sprzedawcy wizualizację faktury drogą mailową.
Prawo do odliczenia podatku VAT powstanie jeszcze w rozliczeniu za luty, gdyż w tym okresie został nadany fakturze nr KSeF. Data pobrania faktury z KSeF, czy otrzymania wizualizacji nie ma w tym przypadku znaczenia dla powstania prawa do odliczenia.

Tryb offline24 oraz tryb offline - niedostępność KSeF

Może się jednak zdarzyć, że pomimo objęcia obowiązkiem stosowania KSeF dojdzie do wystawienia faktury poza systemem. Gdy wystawienie faktury następuje przy braku dostępu do systemu KSeF, ale zostaje ona później wprowadzona do systemu, to datą otrzymania jest data nadania numeru KSeF po przywróceniu dostępu.

Tryb awaryjny

W przypadku faktur wystawianych w trybie awaryjnym datą otrzymania może być faktyczna data odebrania faktury lub – jeśli wcześniej zostanie nadany numer KSeF – data jego nadania.

REKLAMA

Awaria całkowita KSeF – co wtedy?

W sytuacji awarii całkowitej KSeF, przepisy nie przewidują odrębnych zasad ustalania daty otrzymania faktury. W praktyce dla prawa do odliczenia oznacza to, że:
- znaczenie ma rzeczywista data jej przekazania nabywcy (poza systemem KSeF);
- prawo do odliczenia VAT powstaje dopiero w momencie faktycznego otrzymania dokumentu przez nabywcę – niezależnie od daty wystawienia oraz faktu wprowadzenia do KSeF.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Faktura wystawiona poza KSeF a odliczenie VAT

Rodzi się też pytanie, jak traktować fakturę wystawioną poza KSeF mimo istnienia obowiązku jej wystawienia w systemie. Przykładowo, do końca 2026 r. nie mają zastosowania sankcje za naruszenie obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych, w związku z czym część podatników może świadomie odłożyć wdrożenie KSeF i nadal wystawiać faktury w dotychczasowej formie.

W takiej sytuacji faktura wystawiona poza KSeF co do zasady nadal stanowi fakturę w rozumieniu przepisów o VAT i może stanowić podstawę do odliczenia podatku naliczonego, o ile spełnia wymogi formalne oraz dokumentuje rzeczywistą transakcję. Takie podejście potwierdzają interpretacje indywidualne wydawane przez Dyrektora KIS (np. interpretacja z 21 stycznia 2026 r., sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.1110.2025.1.KAK). Odliczenie VAT z takiej faktury następuje na zasadach ogólnych, tj. w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę (z uwzględnieniem zasad odliczenia określonych w ustawie o VAT).

Dodatkowy czas na odliczenie

Zmianie nie ulega zasada, zgodnie z którą jeżeli podatnik nie odliczył VAT w okresie, w którym powstało do tego prawo, może to zrobić:
- w jednym z trzech kolejnych okresów rozliczeniowych (dla podatników miesięcznych);
- w jednym z dwóch kolejnych okresów, jeśli podatnik rozlicza się kwartalnie (zgodnie z art. 99 ust. 2 i 3 ustawy o VAT);
- oraz w drodze korekty deklaracji za każdy z powyższych okresów. Te zasady także nie uległy zmianie.

Mikołaj Ratajczak, doradca podatkowy, Partner w TPA Poland

Zobacz również:

Polecamy: VAT 2026. Komentarz
Polecamy: Biuletyn VAT (miesięcznik) – wersja PREMIUM - abonament
Polecamy: Komplet PODATKI 2026

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Jak w KSeF dodać załącznik do faktury. Wymogi techniczne, procedura i praktyka
06 lut 2026

Wprowadzenie Krajowego Systemu e‑Faktur (KSeF) zmieniło nie tylko sam proces wystawiania dokumentów sprzedażowych, lecz także sposób postrzegania informacji dodatkowych, które dotychczas przedsiębiorcy przekazywali w formie odrębnych załączników. Dla wielu firm pojęcie „załącznika do faktury” nadal kojarzy się z osobnym plikiem wysyłanym razem z fakturą. W KSeF takie rozwiązanie nie ma jednak zastosowania: system nie przyjmuje tradycyjnych załączników, a dokumenty typu np. PDF, DOC, JPG, czy PNG muszą być nadal przekazywane poza nim, zgodnie z ustaleniami między kontrahentami.
KSeF po starcie: system działa, ale firmy dopiero uczą się nowej rzeczywistości
06 lut 2026

Pierwsze dni działania Krajowego Systemu e-Faktur pokazały, że technologia zdała egzamin, natomiast prawdziwe wyzwania stoją dziś przed przedsiębiorstwami i księgowością. Problemy nie wynikały głównie z systemu, lecz z procesów, przyzwyczajeń oraz przygotowania organizacji do pracy w pełni cyfrowym obiegu dokumentów.
Kontyngent taryfowy w antydumpingu na stopiony tlenek glinu - nowe podejście w polityce handlowej UE
06 lut 2026

Wprowadzenie przez Unię Europejską cła antydumpingowego na stopiony tlenek glinu, połączone z jednoczesnym zastosowaniem kontyngentu taryfowego, stanowi jedno z bardziej nietypowych rozwiązań w ostatnich latach w zakresie instrumentów ochrony handlu. W praktyce antydumpingowej UE po raz pierwszy zastosowano mechanizm, który dotychczas wykorzystywany był przede wszystkim w obszarze ceł wyrównawczych. Rozwiązanie to ma istotne znaczenie zarówno dla importerów i eksporterów, jak i dla przemysłu unijnego wykorzystującego ten surowiec.
Jak wystawiać faktury w KSeF? Offline, online, tryb awaryjny
06 lut 2026

Tryb offline, certyfikaty, kody QR, uprawnienia właścicielskie – wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur rodzi lawinę pytań. Czy proformy też muszą trafiać do KSeF? Jak wystawiać faktury bez dostępu do internetu? Kto automatycznie otrzyma dostęp do systemu, a kto musi złożyć formularz? Radca prawny Robert Nogacki wyjaśnia mechanizmy, które budzą największe wątpliwości przedsiębiorców – i pokazuje, że przy odpowiednim przygotowaniu przejście na e-faktury wcale nie musi być skokiem na głęboką wodę. Czym jest Krajowy System e-Faktur?

REKLAMA

Miliony faktur w KSeF w kilka dni. Ministerstwo Finansów podaje najnowsze dane
05 lut 2026

W Krajowym Systemie e-Faktur wystawiono do tej pory ponad 6,6 mln faktur - poinformowało PAP w czwartek Ministerstwo Finansów.
Ulga na dziecko 2026. Sprawdź, ile możesz zyskać i kto może z niej skorzystać
05 lut 2026

Ulga prorodzinna pozwala znacząco obniżyć podatek dochodowy. Wiele rodzin może odzyskać nawet kilka tysięcy złotych rocznie. Sprawdź zasady, limity dochodów oraz warunki, które trzeba spełnić, aby skorzystać z ulgi na dziecko.
Doliczanie stażu pracy 2026 – kto może złożyć wniosek do ZUS?
05 lut 2026

Nowe przepisy pozwalają doliczyć do stażu pracy m.in. działalność gospodarczą czy umowy zlecenia. Zainteresowanie zmianami jest ogromne, a – jak podkreśla resort pracy – to dopiero początek.
Ulga na sponsoring w CIT
05 lut 2026

Ulga na sponsoring, obowiązująca od 1 stycznia 2022 r., jest instrumentem podatkowym wspierającym działalność społecznie użyteczną w obszarze sportu, kultury, nauki oraz szkolnictwa wyższego. Konstrukcyjnie polega na tym, że podatnik rozlicza łącznie 150% poniesionych wydatków: 100% jako koszty uzyskania przychodów (KUP) oraz dodatkowe 50% jako odliczenie od podstawy opodatkowania na podstawie art. 18ee ustawy o CIT.

REKLAMA

KSeF - wyjątki od obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych od 1 lutego 2026 r.
05 lut 2026

Od 1 lutego 2026 r. wszedł w życie obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). Jest to jedna z największych zmian w obszarze dokumentowania transakcji w VAT, która obejmie zdecydowaną większość podatników. Jednak w praktyce nie wszystkie czynności będą musiały być dokumentowane w KSeF. Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 7 grudnia 2025 r. (Dz. U. poz. 1740) wprowadza istotne wyjątki, uwzględniając specyfikę niektórych usług i ograniczenia techniczne systemu.
ZUS zaostrza kontrole zwolnień lekarskich. Nowe przepisy
04 lut 2026

ZUS w tym roku nasilił kontrole świadczeń chorobowych. Najbardziej narażeni są pracownicy, którzy często korzystają z L4, a także osoby prowadzące działalność gospodarczą i dorabiające przy zasiłku. Jeden błąd w dokumentach może sprawić, że pieniądze przepadną – sprawdź, czy jesteś w grupie ryzyka i jak się zabezpieczyć.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA