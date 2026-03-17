REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Paragony vs KSeF 2026: koniec paragonów z NIP. Co musisz zrobić przy kasie, żeby uniknąć błędów

Paragony vs KSeF 2026: koniec paragonów z NIP. Co musisz zrobić przy kasie, żeby uniknąć błędów

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
17 marca 2026, 10:26
ksef paragon faktura
Paragony vs KSeF 2026: koniec paragonów z NIP. Co musisz zrobić przy kasie, żeby uniknąć błędów
INFOR

REKLAMA

REKLAMA

Od 2026 roku sprzedaż B2B w sklepach zmienia się diametralnie. Paragon z NIP przestaje być fakturą, a większość przedsiębiorców musi wystawiać dokumenty wyłącznie w KSeF. W praktyce oznacza to nowe obowiązki przy kasie, inne zasady dokumentowania sprzedaży i koniec popularnych „paragonów do 450 zł” jako faktur. Sprawdź, jak prawidłowo wystawiać e-faktury, kiedy paragon ma jeszcze znaczenie i jak uniknąć najczęstszych błędów w rozliczeniach.

rozwiń >

Paragony a KSeF to dziś temat numer jeden w sprzedaży stacjonarnej B2B. Od 2025 r. paragon z NIP nie jest już fakturą, a od 1 lutego 2026 r. większość podatników VAT musi wystawiać faktury wyłącznie w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). W tym poradniku wyjaśniamy, jak prawidłowo dokumentować sprzedaż przy kasie, jak wystawić e-fakturę ustrukturyzowaną do paragonu, co z oznaczeniem FP w JPK_V7, oraz czy trzeba udostępniać klientowi wizualizację e-faktury z API KSeF. Znajdziesz tu także odpowiedzi na praktyczne pytania o paragony bez NIP a KSeF, paragony do 450 a KSeF, paragony fiskalne a KSeF oraz paragony z kasy fiskalnej a KSeF.

Co to jest KSeF i jak zmienia zasady wystawiania faktur?

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to państwowa platforma, która centralizuje wystawianie, wysyłkę i odbiór faktur w Polsce. Podatnik wystawia fakturę w formacie elektronicznym, wysyła ją do KSeF, a system nadaje jej unikalny numer (tzw. numer KSeF). Dzięki temu możliwa jest automatyzacja obiegu dokumentów, szybsze kontrole oraz prostsza archiwizacja. Od 1 lutego 2026 r. stosowanie KSeF jest obowiązkowe dla większości podatników VAT, co w praktyce oznacza przejście na jeden, ustrukturyzowany standard e-faktury.

W punktach sprzedaży, w tym w sklepach detalicznych, pojawiły się dwa kluczowe skutki reformy:

  • Paragon z NIP nie jest fakturą – od 2025 r. nie traktujemy paragonu z NIP jako faktury uproszczonej.
  • Faktura dla B2B – przez KSeF – gdy nabywca podaje NIP i oczekuje faktury, sprzedawca wystawia fakturę ustrukturyzowaną i wysyła ją do KSeF; dokument jest doręczony kontrahentowi w systemie.

Praktyczna konsekwencja: paragony z kasy fiskalnej w transakcjach B2B mają obecnie rolę pomocniczą (np. potwierdzenie płatności przy kasie), ale nie zastępują faktury.

REKLAMA

Kiedy paragon ma znaczenie w relacji z KSeF?

Aby uporządkować temat, rozróżnijmy trzy najczęstsze sytuacje: paragony bez NIP a KSeF, paragony z NIP a KSeF oraz paragony do 450 a KSeF. Poniżej opisujemy, jak postępować w każdej z nich i co faktycznie musi znaleźć się w KSeF, by dokumentacja sprzedaży była kompletna.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Paragon fiskalny to dowód sprzedaży detalicznej, zawiera ograniczone dane i pochodzi z kasy rejestrującej. E-faktura w KSeF jest pełnoprawnym dokumentem księgowym o ustrukturyzowanym formacie, z dokładnymi danymi nabywcy i sprzedawcy, pozycjami towarowymi, stawkami VAT, kwotami netto i brutto. Z perspektywy rozliczeń podatkowych to e-faktura jest dokumentem nadrzędnym i to ona trafia do KSeF, a nie paragon.

Jak działa KSeF w praktyce (wystawienie i odbiór e-faktury)?

Wystawiając fakturę, korzystasz z programu księgowego lub aplikacji podatnika KSeF. System weryfikuje dokument, nadaje mu numer KSeF i przechowuje przez wymagany okres. Nabywca – jeśli jest aktywny w KSeF – odbiera fakturę bezpośrednio w systemie. Możesz też wygenerować wizualizację e-faktury (PDF/druk) z numerem KSeF lub kodem QR, by ułatwić identyfikację dokumentu poza systemem – to praktyczne, ale nie jest równoznaczne z doręczeniem faktury w sensie prawnym.

Paragony z NIP a KSeF – co obowiązuje w 2026 r.?

Od 2025 r. paragony z NIP nie są uznawane za faktury. W 2026 r. nadal obowiązuje zasada: jeśli kontrahent B2B podaje NIP i oczekuje faktury, sprzedawca wystawia ją w KSeF. Dotyczy to także niskich kwot. W przypadku sprzedaży do 450 zł (lub 100 euro) możesz zastosować fakturę uproszczoną w KSeF – z ograniczonym zakresem danych – ale wciąż jest to e-faktura, a nie paragon.

Paragony do 450 a KSeF – fakty i mity

Częsty błąd to traktowanie paragonu do 450 zł z NIP jako „wystarczającego” dla B2B. Aktualnie nie. Dokumentem księgowym staje się e-faktura w KSeF – nawet jeśli dane są uproszczone. Jeżeli chcesz sprawnie obsłużyć klientów biznesowych przy kasie, integruj kasę fiskalną z systemem fakturowania lub korzystaj z aplikacji podatnika, by bezzwłocznie wystawić e-fakturę w KSeF.

Paragony bez NIP a KSeF

Gdy kupujący nie podaje NIP, mówimy zwykle o transakcjach B2C. Wtedy standardem jest paragon i – co do zasady – brak e-faktury. Jeśli jednak konsument poprosi o fakturę, sprzedawca może ją wystawić; w KSeF wystawianie faktur na rzecz konsumentów przebiega zgodnie z określonymi regułami (w tym doręczenie poza KSeF). W sprzedaży B2B brak NIP to sygnał ostrzegawczy: trudno później poprawnie zidentyfikować nabywcę do celów e-faktury.

Paragony fiskalne a KSeF – czy nadal trzeba je drukować?

W pełnym reżimie KSeF dla B2B sprzedawca nie musi wydawać podatnikowi paragonu ani faktury poza systemem – e-faktura jest doręczana w KSeF. Paragon w punktach stacjonarnych może pełnić funkcję potwierdzenia transakcji przy kasie, informacji dla klienta albo nośnika kodu QR z numerem KSeF. W relacjach B2C wydanie paragonu pozostaje standardem, natomiast w B2B priorytetem staje się e-faktura.

FAQ zakupów B2B: wizualizacja i API, czy trzeba ją przekazywać klientowi?

Pytanie praktyczne nr 1: czy faktura musi iść przez system i przez API wraca wizualizacja, którą trzeba udostępnić klientowi? Odpowiedź: faktura dla B2B jest doręczana w KSeF. Nie ma obowiązku przekazywania osobnej wizualizacji, choć jest to zalecane biznesowo (ułatwia identyfikację i księgowanie). Możesz:

  • wygenerować wizualizację z numerem KSeF lub QR i wysłać ją e-mailem,
  • udostępnić ją w panelu klienta lub wydrukować przy kasie,
  • wskazać nabywcy, że oryginał jest w KSeF, a wizualizacja jest pomocnicza.

To podejście poprawia doświadczenie klienta, ale nie zastępuje doręczenia dokumentu w KSeF, które już nastąpiło z chwilą nadania numeru.

FAQ zakupów B2B: paragon z NIP + e-faktura tego samego dnia i oznaczenie FP?

Pytanie praktyczne nr 2: czy można najpierw wydać paragon z NIP (który nie jest już fakturą), a następnie – tego samego dnia – wystawić fakturę ustrukturyzowaną w KSeF i w JPK oznaczyć ją jako FP? Aktualnie nie ma wyraźnego zakazu technicznego dla takiego modelu, ale to rozwiązanie:

  • nie jest wymagane – w B2B docelowo wystawiasz od razu fakturę w KSeF,
  • może kolidować z kierunkiem automatyzacji JPK,
  • wiąże się z ryzykiem błędnej lub podwójnej ewidencji (kasa + faktura).

Rekomendacja: w sprzedaży B2B od razu wystawiaj e-fakturę w KSeF. Paragon – jeśli w ogóle – traktuj jako potwierdzenie płatności lub informację dla kupującego, a nie dokument księgowy. Scenariusz „paragon + faktura i FP” zostaw jako wyjątkowy, np. w sytuacjach awaryjnych, gdy najpierw zrealizowano płatność na kasie, a e-faktura została wystawiona chwilę później.

Jak wystawić e-fakturę do paragonu – dobre praktyki

Jeśli z ważnych powodów chcesz mimo wszystko powiązać e-fakturę z paragonem, zastosuj poniższe kroki:

  1. Zidentyfikuj transakcję po numerze paragonu, dacie i kwotach.
  2. Wystaw e-fakturę w KSeF – pamiętaj o poprawnym NIP nabywcy oraz zgodności kwot i stawek VAT.
  3. Dodaj odniesienie do paragonu w polach dodatkowych/opisie (dla czytelności ewidencji).
  4. Zweryfikuj JPK_V7 – jeśli sprzedaż poszła przez kasę, oceń zasadność oznaczenia FP zgodnie z bieżącą praktyką (i rozważ rezygnację z tego modelu w przyszłości).
  5. Przekaż wizualizację kupującemu w celach informacyjnych (opcjonalnie).

W dłuższym horyzoncie najlepiej ograniczać występowanie „kasa + faktura” w B2B – to upraszcza raportowanie i zmniejsza liczbę potencjalnych rozbieżności.

Sprzedaż B2B przy kasie: model docelowy

Docelowo, dla klientów B2B:

  • pobierasz NIP przed zakończeniem transakcji,
  • wystawiasz e-fakturę w KSeF – od razu,
  • opcjonalnie drukujesz lub wysyłasz wizualizację z numerem KSeF/QR,
  • rezygnujesz z rejestracji sprzedaży B2B w kasie fiskalnej (chyba że wyjątkowo jest to konieczne).

Taki proces upraszcza rozliczenia, poprawia zgodność z KSeF i minimalizuje konieczność późniejszych korekt lub dodatkowych oznaczeń w JPK.

Najczęstsze błędy przy paragonach i KSeF

W sprzedaży stacjonarnej obserwujemy powtarzalne potknięcia:

  • Wystawienie paragonu z NIP zamiast e-faktury – w B2B to już za mało.
  • Podwójne księgowanie – najpierw kasa, potem faktura w KSeF, bez prawidłowego powiązania w JPK.
  • Błędny NIP – prowadzi do korekt i opóźnień po stronie nabywcy.
  • Brak integracji z KSeF – ręczne procesy są wolne i podatne na błędy.

Rozwiązanie? Zbieraj NIP na wejściu, automatyzuj wystawianie oraz jasno rozdzielaj ścieżki B2B i B2C w systemach sprzedażowych.

Checklist: przygotowanie sklepu stacjonarnego do KSeF w B2B

Wdrożenie najlepiej oprzeć o prostą listę kontrolną:

  • Identyfikacja B2B: zbieraj NIP przed finalizacją transakcji (pulpit kasjera, skan karty klienta, formularz).
  • Integracja: połącz kasę/pos z systemem fakturowania i KSeF (API), w tym generowanie wizualizacji.
  • Procedury: zdefiniuj, kiedy paragon jest wydawany (B2C), a kiedy wystawiana jest e-faktura (B2B).
  • Szkolenia: naucz kasjerów, jak obsłużyć NIP, jak włączyć e-fakturę i jak reagować w awarii.
  • Kontrola JPK: ograniczaj scenariusze „kasa + faktura”, oceń potrzebę oznaczenia FP tylko w wyjątkach.

Jeśli nie masz wewnętrznego IT, skorzystaj z rozwiązań gotowych lub wsparcia dostawcy oprogramowania.

JPK_V7 i oznaczenie FP – co warto wiedzieć dzisiaj

Oznaczenie FP dotyczy faktur wystawionych do sprzedaży zarejestrowanej wcześniej w kasie. W modelu docelowym B2B, gdy wystawiasz e-fakturę w KSeF zamiast rejestracji na kasie, temat FP przestaje być codziennością. Jeżeli jednak incydentalnie zarejestrujesz sprzedaż w kasie i dopiero potem wystawisz e-fakturę – rozważ właściwe oznaczenie w JPK, zgodnie z bieżącą praktyką i wytycznymi narzędzi księgowych.

Paragony z kasy fiskalnej a KSeF – krótkie scenariusze

Podsumujmy w prostych przykładach:

  • B2B, klient podaje NIP: wystaw e-fakturę w KSeF; paragon nie jest potrzebny do celów księgowych.
  • B2C, klient nie podaje NIP: wydaj paragon; faktura tylko na życzenie, z doręczeniem zgodnie z regułami dla konsumentów.
  • Transakcja do 450 zł w B2B: e-faktura uproszczona w KSeF – to wciąż faktura, nie paragon.
  • Awarie: wystaw lokalnie, doślij do KSeF po przywróceniu usługi.

Takie podejście zapewnia spójność z obecnymi zasadami i minimalizuje ryzyka podatkowe.

Najczęstsze pytania (Q&A)

Czy muszę udostępnić klientowi wizualizację faktury z API KSeF?
Nie, w B2B faktura jest doręczona w KSeF. Wizualizacja to dobra praktyka (np. PDF z numerem KSeF lub QR wysłany e-mailem), ale nie obowiązek.

Czy mogę wystawić paragon z NIP i tego samego dnia e-fakturę i oznaczyć FP?
Technicznie możliwe, jednak nie jest to wymagane i nie jest to kierunek docelowy. Zalecamy od razu wystawiać e-fakturę w KSeF dla B2B.

Czy paragon do 450 zł może zastąpić fakturę w B2B?
Nie. Dla B2B dokumentem księgowym jest e-faktura w KSeF (może być uproszczona), a nie paragon.

Jak najszybciej usprawnić obsługę B2B przy kasie?
Wprowadź pobieranie NIP przed finalizacją, integruj POS z KSeF, generuj wizualizacje automatycznie i przeszkol obsługę kas.

Dobre praktyki wdrożenia KSeF w sklepach

Firmy, które z sukcesem przeszły na KSeF w retailu B2B, zwykle:

  • standaryzują proces pozyskania NIP (karta stałego klienta, przypisanie NIP do konta),
  • wykorzystują API KSeF i automatyczne uzupełnianie danych,
  • drukują krótki potwierdzający pasek przy kasie z numerem KSeF/QR (opcjonalnie),
  • udostępniają wizualizacje w panelu klienta lub e-mailowo,
  • monitorują spójność danych w JPK i szybko eliminują przypadki „kasa + faktura”.

To zdejmuje presję z zespołu kasowego i księgowości, a klient B2B sprawniej odzyskuje VAT.

Podsumowanie: paragony a KSeF – co zapamiętać

W sprzedaży stacjonarnej B2B kluczowe jest dziś to, że paragon z NIP nie jest fakturą, a dokumentem księgowym staje się e-faktura w KSeF. W praktyce najlepiej od razu wystawiać fakturę ustrukturyzowaną, a paragon traktować pomocniczo (jeśli w ogóle). Scenariusz „paragon + faktura i FP” zostaw na wyjątkowe przypadki. Paragony do 450 a KSeF – pamiętaj, że mówimy o e-fakturach uproszczonych w KSeF, nie o paragonach. A jeśli klienci proszą o potwierdzenie, wyślij wizualizację z numerem KSeF – to wygodne i czytelne.

Autor: Katarzyna Maniecka

Zobacz również:
oprac. Adam Kuchta
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Płaca minimalna uruchamia efekt domina w prawie pracy. Te trzy świadczenia rosną razem z nią
16 mar 2026

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia nie wpływa wyłącznie na wysokość pensji najmniej zarabiających. W 2026 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 4 806 zł brutto, ale ta jedna liczba zmienia także kwoty wolne od potrąceń, wysokość dodatków za pracę w nocy oraz minimalne odszkodowania w sporach pracowniczych. W praktyce oznacza to, że każda podwyżka płacy minimalnej przesuwa granice odpowiedzialności finansowej pracodawców. Gdy rośnie płaca minimalna, automatycznie zmieniają się również inne elementy systemu: zwiększa się kwota wynagrodzenia chroniona przed potrąceniami, rosną dodatki za pracę w nocy, a także minimalna wysokość odszkodowań za dyskryminację.
Niezapłacona faktura to nie darmowy kredyt – wierzyciel ma narzędzia prawne by dopaść dłużnika i jego zarząd. Jak chronić płynność w firmie (na przykładzie branży TSL)
16 mar 2026

W relacjach biznesowych granica między partnerską wyrozumiałością a darmowym kredytowaniem dłużnika jest niebezpiecznie cienka. W czasach, gdy koszt pozyskania kapitału jest wysoki, a marże w branży TSL stale topnieją, warto wdrożyć zasady, które uchronią firmę przed utratą płynności. Jaki kurs powinna obrać niezapłacona faktura? Jakimi narzędziami dysponuje wierzyciel? Kiedy warto skorzystać z usług profesjonalnej firmy windykacyjnej, a kiedy można jeszcze poczekać?
KSeF ujawnia bałagan w księgowości wielu polskich firm. Przedsiębiorcy właśnie odkrywają, jak naprawdę działają ich procesy finansowe
16 mar 2026

Wokół KSeF najwięcej mówi się dziś o technologii: integracjach, systemach i sposobach wystawiania faktur. Tyle że to nie technologia okazuje się największym wyzwaniem. Dla wielu firm KSeF staje się momentem prawdy - pokazuje, czy ich finanse są naprawdę poukładane, czy dotąd działały siłą rozpędu.

REKLAMA

Zwolnienie z raportowania ESG za 2025 i 2026 rok - ustawa opublikowana w Dzienniku Ustaw. Kto skorzysta?
16 mar 2026

Ustawa zwalniająca część firm z obowiązku raportowania ESG za lata 2025 i 2026 została właśnie opublikowana w Dzienniku Ustaw. To efekt wdrożenia unijnej dyrektywy Omnibus I, która teraz drastycznie ogranicza krąg przedsiębiorstw objętych raportowaniem pozafinansowym. Zwolnienie jest dobrowolne - decyzję podejmuje zarząd spółki.
KSeF: Jedna faktura wystarczy, żeby wpaść w obowiązek. Wielu przedsiębiorców się myli
17 mar 2026

Polscy przedsiębiorcy znajdują się dziś pomiędzy dwiema kluczowymi datami wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Nowy obowiązek wkrótce stanie się codziennością dla firm w całym kraju. Tymczasem właściciele mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw wciąż zadają jedno pytanie: czy jeśli wystawiam zaledwie jedną lub dwie faktury miesięcznie, również muszę korzystać z systemu? Wielu z nich zakłada, że nowe przepisy dotyczą wyłącznie dużych firm. To jeden z najczęstszych i najbardziej kosztownych błędów w interpretacji przepisów.
Podatek katastralny i od pustostanów? Rząd odpowiada i zdradza plany reform mieszkalnictwa
16 mar 2026

Rząd nie prowadzi prac nad wprowadzeniem podatku od pustostanów czy podatku katastralnego - poinformował minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Wiceminister rozwoju Tomasz Lewandowski dodał, że do końca roku ma być przyjętych kilkanaście ustaw reformujących obszar mieszkalnictwa.
Ministerstwo Finansów: podwyższenie progu PIT do 120 tys. zł? „Byłoby nierozważne”
16 mar 2026

Nie będzie obniżki podatku dla najbogatszych. Ministerstwo Finansów wyraźnie odcina się od pomysłu podwyższenia progu dochodowego PIT, od którego obowiązuje stawka 32 proc. Resort tłumaczy, że takie działanie mogłoby zagrozić stabilności finansów publicznych i utrudnić realizację planu naprawczego Polski wobec procedury nadmiernego deficytu UE.

REKLAMA

Ruszyły dopłaty dla rolników 2026. Można już składać wnioski – są też nowe zasady
16 mar 2026

Miliony złotych wsparcia dla gospodarstw ruszają ponownie. Od 15 marca rolnicy mogą już składać wnioski o dopłaty bezpośrednie i obszarowe. Choć główne zasady pozostają takie same jak w poprzednich latach, pojawiły się też ważne zmiany dotyczące m.in. torfowisk, użytków zielonych i ekoschematów. Wnioski tradycyjnie składa się wyłącznie online.
KSeF a limit 10 tys. zł. Tysiące firm mogą być poza systemem nawet do 2027 r.
17 mar 2026

Do końca 2026 r. tysiące przedsiębiorców mogą być poza KSeF. Wystarczy, aby miesięczna sprzedaż na fakturach objętych obowiązkowym systemem nie przekroczyła 10 tys. zł. Dopiero od 1 stycznia 2027 r. trzeba będzie wystawiać faktury w KSeF. Wątpliwości budzi jednak to, jaką sprzedaż wliczać do limitu 10 tys. zł, a jaką pomijać. W efekcie próg całościowej sprzedaży (wliczanej i niewliczanej) może być znacznie wyższy, a część firm do końca 2026 r. wcale nie będzie musiała korzystać z KSeF.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA