Strona główna » Księgowość » KSeF »

Prof. Modzelewski: Wystawienie faktury w KSeF nie rozpoczyna biegu terminu płatności, a adresat nie ma obowiązku płacić. A co w przypadku przesłania wizualizacji faktury?

29 kwietnia 2026, 18:44
Witold Modzelewski
Witold Modzelewski
Radca prawny i doradca podatkowy, prezes Instytutu Studiów Podatkowych, profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jeden z najwybitniejszych specjalistów w zakresie podatków i prawa podatkowego.
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy
Doradztwo podatkowe
Prof. Modzelewski: Wystawienie faktury w KSeF nie rozpoczyna biegu terminu płatności, a adresat nie ma obowiązku jej płacić. A co w przypadku przesłania wizualizacji faktury?
Prof. Modzelewski: Wystawienie faktury w KSeF nie rozpoczyna biegu terminu płatności, a adresat nie ma obowiązku jej płacić. A co w przypadku przesłania wizualizacji faktury?
REKLAMA

REKLAMA

Podatnicy, którzy rozpoczęli „pierwsze starcie” z KSeF (ring wolny), bardzo często zadają dwa fundamentalne pytania: (1) czy adresat faktury ustrukturyzowanej, który ją nawet odebrał (albo nie odebrał) z KSeF, może zostać skutecznie przymuszony do jej zapłaty, gdy upłynie termin płatności określony przez wystawcę na tej fakturze,(2) czy pracownik, który ma dostęp do KSeF i fizycznie wystawia te faktury, będzie musiał zapłacić VAT z tej faktury, jeżeli przez pomyłkę wyśle ją do innego niż kontrahent podmiotu (pomylił NIP).

Sam fakt „wystawienia” faktury w KSeF nie wywołuje skutków cywilnoprawnych

Odpowiedź na pierwsze pytanie jest zarazem prosta i skomplikowana. Sam fakt wysłania faktury do KSeF (czyli jej „wystawienia” w tym systemie), nie rodzi jakichkolwiek skutków cywilnoprawnych. Również brak jej „odebrania” nawet przez podatników wymienionych w art. 106gb ust. 1 ustawy o VAT nie ma znaczenia prawnego: nie jest to czyn zabroniony i zagrożony karą. Mówiąc wprost: ustawodawca zapomniał o wprowadzeniu tego nakazu.

Ale dla większości adresatów tych faktur, którzy są wymienieni w art. 106gb ust. 4 tej ustawy, samo wystawienie tej faktury jest zdarzeniem, którego nie znają i nie muszą znać: dopóki nie zostanie z nimi formalnie uzgodnione jej „udostępnienie” nic oni nie wiedzą o jakiejś fakturze. Jest rzeczą oczywistą, że moment pojawienia się w KSeF faktury z zaproponowanym terminem płatności nie ma żadnego znaczenia dla nabywcy, chyba że umowa stanowi wprost, że ten moment ex contractu rozpoczyna bieg terminu płatności. Skoro prawie nikt nie ma takich zapisów lub są one całkowicie sprzeczne z tą zasadą, nabywca nie zna nawet wysokości i tytułu potencjalnego zobowiązania.

Słuchacze na szkoleniach zadają na co dzień oczywiste pytanie: czy będąc w pierwszej grupie adresatów tych dokumentów (art. 106gb ust. 1 ustawy o VAT), gdy zauważymy, że w KSeF pojawi się jakaś faktura, czy już biegnie termin płatności? Odpowiedź jest: NIE, chyba że ktoś nieopatrznie na to się wprost zgodził, co jest z punktu widzenia interesów nabywcy oczywistym błędem. W przypadku drugiej, większościowej grupy podmiotów (art. 106gb ust. 4 tej ustawy), odpowiedź na to pytanie jest z istoty negatywna.

A co, gdy wystawca faktury ustrukturyzowanej przezornie również wyśle zgodnie z umową lub życzeniem fakturę w postaci tradycyjnej lub jakąś „wizualizację”? Odpowiedź jest dość prosta: jeżeli zgodnie z umową oraz zwyczajami handlowymi, od doręczenia tej postaci faktury biegnie termin płatności, to ów dokument wywołuje skutki cywilnoprawne.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
PIT, CIT, ryczałt 2026
VAT 2026. Komentarz

Skutki otrzymania "wizualizacji" faktury "wystawionej" w KSeF

Gorzej z „wizualizacją” – wszystko zależy od tego, jaki ma status ten dokument. Jeżeli jak twierdzi oficjalna doktryna, nie jest to „faktura”, to jej przesłanie nie ma żadnego znaczenia („nikt nie zapłaci jakiejś „wizualizacji”). A jeżeli jest to inna (np. papierowa lub elektroniczna) postać tej samej faktury i strony umowy będą honorować ten dokument jako skuteczne określenie wysokości roszczenia i rozpoczęcie biegu terminu płatności, to doręczenie tego dokumentu wywołuje skutki prawne. Kto ma takie zapisy w umowie na temat „wizualizacji”? Chyba nikt.

A tak na marginesie: wbrew tworzonej oficjalnie legendzie, „wizualizację” faktury należy uznać co do zasady za fakturę w rozumieniu art. 2 pkt 31 ustawy o VAT, czyli adresat powinien ją opłacić a przede wszystkim zarchiwizować. Dla adresatów faktur, o których mowa w art. 106gb ust. 4 ustawy o VAT, KSeF nie ma żadnego znaczenia prawnego.

Ważne

Jaki z tego morał? Zapłacenie faktury wysłanej do KSeF („wystawionej” w KSeF) nie jest obowiązkiem adresata.

Błędny NIP w fakturze wystawionej w KSeF

Odpowiedź na drugie pytanie jest brutalna: w świetle art. 108 ust. 1 ustawy o VAT i judykatury, wysłanie do KSeF faktury z błędnym numerem NIP, oznacza, że jest to faktura „pusta”, chyba że da się ją skutecznie anulować. Jeżeli nastąpiło to bez wiedzy i zgody podatnika, czyli z winy pracownika, to on musi zapłacić kwotę VAT-u z tej faktury.
Absurd? Oczywiście, ale cały system KSeF jest przecież koszmarnym snem, z którego chcemy się obudzić.

Prof. dr hab. Witold Modzelewski

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Autopromocja

REKLAMA

REKLAMA

Zostały godziny na poprawienie e-PIT przygotowanego przez Skarbówkę. Oto dlaczego może być niekorzystny dla podatnika i zawierać błędy
29 kwi 2026

Jutro, 30 kwietnia 2026 r. o północy mija termin dla większości podatników PIT na samodzielną weryfikację rocznego zeznania za 2025 rok - w szczególności chodzi tu o PIT-37 i PIT-38. Co prawda system Twój e-PIT automatycznie zaakceptuje przygotowane i wypełnione przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) formularze, to jednak brak osobistej kontroli grozi utratą znacznych kwot zwrotów oraz powieleniem błędów płatników. Z danych e-pity wynika, że najsprawniejszym użytkownikom rzetelne sprawdzenie deklaracji i wysyłka PIT-37 zajmuje zaledwie 2 minuty i 36 sekund.
Zwrot akcyzy w transporcie drogowym (108-191 euro za każde 1000 l paliwa) - jakie warunki trzeba spełnić i jak długo to trwa?
29 kwi 2026

Procedura odzyskiwania zwrotu akcyzy od paliwa w transporcie drogowym jest skomplikowany i czasochłonny ze względu na złożoność przepisów i konieczność dopełnienia wielu formalności. Nie pomagają również występujące różnice administracyjne między krajami UE. Wiążą się one z wymogiem znajomości prawa lokalnego, które nieustannie się zmienia. To sprawia, że część firm transportowych decyzję o rozliczeniu podatku może odkładać na później, tymczasem na tym finansowo tracąc. Zwrot zwiększa rentowność przedsiębiorstwa transportowego. Dzięki działaniom w tym zakresie przewoźnicy mogą odzyskać nawet do ok. 800 zł (ok. 200 euro) za każde 1000 litrów paliwa. Gdzie można ubiegać się o rekompensatę i jakie obowiązują stawki? Jakie warunki trzeba spełnić i na co trzeba uważać w procesie składania wniosku?
Polskie PKB rośnie szybciej niż w strefie euro. Dlaczego wielu przedsiębiorców tego nie odczuwa? Muszą sprawdzić: koszty, strukturę sprzedaży i cash flow
29 kwi 2026

Polska gospodarka przyspiesza, ale nie każda firma realnie na tym korzysta. Choć prognozy makroekonomiczne dla Polski na 2026 rok wyglądają bardzo dobrze, wielu przedsiębiorców nadal nie widzi poprawy tam, gdzie liczy się ona najbardziej: w marży, gotówce i przewidywalności biznesu.
Roczne rozliczenie składki zdrowotnej. Co przedsiębiorcy i biuro rachunkowe muszą zrobić do 20 maja 2026 r.
29 kwi 2026

Do 20 maja 2026 r. przedsiębiorcy rozliczający składkę zdrowotną od dochodu albo przychodu muszą rozliczyć z ZUS składkę za 2025 r. – wraz z dokumentami za kwiecień 2026 r. To pierwsze roczne rozliczenie, w którym trzeba uwzględnić zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2025 r.: m.in wyłączenie sprzedaży środków trwałych z podstawy składki. W publikacji przedstawiamy – terminy, przykłady liczbowe i to na zwraca uwagę ZUS.

REKLAMA

Zwrot PIT jak pułapka. Oszuści polują na podatników
28 kwi 2026

Obietnica szybkiego zwrotu podatku coraz częściej okazuje się przynętą. W ubiegłym roku zgłoszono setki tysięcy zagrożeń w sieci, a liczba incydentów cyberbezpieczeństwa gwałtownie wzrosła. Phishing, fałszywe SMS-y i podszywanie się pod urzędy to dziś codzienność sezonu PIT. Sprawdź, jak nie dać się oszukać i ochronić swoje pieniądze.
Podatek cyfrowy i kryptowaluty zasilą budżet UE? Parlament Europejski stawia warunki nowej „siedmiolatki”
28 kwi 2026

Unia Europejska szuka nowych źródeł dochodów na lata 2028–2034. Wśród propozycji pojawiają się podatek cyfrowy, wpływy z transakcji kryptowalutowych oraz sektor gier i zakładów online. Europosłowie przekonują, że bez tych rozwiązań trudno będzie uniknąć cięć i jednocześnie spłacić wspólne zadłużenie.
Wdrażasz AI w firmie? Sprawdź, kiedy odliczysz koszty w ramach ulgi B+R, a kiedy fiskus zakwestionuje wydatek
28 kwi 2026

Tysiące polskich firm wdrażają dziś narzędzia oparte na sztucznej inteligencji – od chatbotów obsługujących klientów po systemy predykcji awarii. Część z nich liczy przy tym na ulgę badawczo-rozwojową, która pozwala odliczyć koszty kwalifikowane od podstawy opodatkowania nawet w wysokości 200 proc. wynagrodzeń. Problem w tym, że dla fiskusa „AI” nie jest synonimem działalności twórczej i z zastosowaniem ulgi mogą być problemy.

REKLAMA

Automatyczne złożenie PIT w 2026 r. od A do Z. Zmieniłem wypełnione przez Skarbówkę zeznanie ale go nie wysłałem – czy zostanie złożone przez system z upływem 30 kwietnia?
29 kwi 2026

W usłudze Twój e-PIT zostały w 2026 roku (tak jak w poprzednich kilku latach) przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) wypełnione zeznania podatkowe PIT rozliczające dochody (przychody) uzyskane w 2025 roku. Ale tylko PIT 37, PIT 38 i PIT OP zostaną złożone automatycznie z upływem 30 kwietnia 2026 r. jeżeli podatnik nie podejmie żadnych działań. PIT DZ, PIT 28, PIT 36 i PIT 36L nie zostaną automatycznie zaakceptowane – wymagają akceptacji i złożenia przez podatnika. Ale uwaga - nawet w przypadku wstępnie wypełnionych przez Skarbówkę PIT 37, PIT 38 i PIT OP – jeżeli podatnik wprowadził w nich jakieś zmiany przed 30 kwietnia – nie zostaną automatycznie złożone i wymagają akceptacji i wysłania przez podatnika.
Operacja oczu nie ma związku z uzyskiwaniem przychodów przez kierowcę. Tak w wydanej interpretacji wskazał Dyrektor KIS
25 kwi 2026

Choć dobre zdrowie jest kluczem do efektywnego prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, nie oznacza to, że koszty jego odzyskania można kwalifikować jako koszty uzyskania przychodów. Zdrowie to nadal sprawa osobista.
