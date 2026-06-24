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Strona główna » Księgowość » KSeF » Czy po przekroczeniu limitu sprzedaży 10 tys. zł w jednym miesiącu trzeba już na stałe wystawiać faktury w KSeF?

Czy po przekroczeniu limitu sprzedaży 10 tys. zł w jednym miesiącu trzeba już na stałe wystawiać faktury w KSeF?

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24 czerwca 2026, 12:05
Czy przekroczenie limitu 10 000 zł w jednym miesiącu powoduje stały obowiązek wystawiania faktur w KSeF?
Czy przekroczenie limitu 10 000 zł w jednym miesiącu powoduje stały obowiązek wystawiania faktur w KSeF?
Shutterstock
Shutterstock

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Wartość dokumentowanej fakturami sprzedaży oscyluje u podatnika w okolicach 10 000 zł. Czy jeżeli po 31 marca 2026 r. w jednym z miesięcy wartość takiej sprzedaży przekroczy tę kwotę, to podatnik będzie mógł nie wystawiać faktur ustrukturyzowanych w kolejnych miesiącach, w których wartość sprzedaży będzie niższa niż 10 000 zł?

Ważne

Nie, w przedstawionej sytuacji w kolejnych miesiącach podatnik będzie musiał wystawiać faktury ustrukturyzowane, z wyjątkiem faktur dla konsumentów. Nawet jednorazowe przekroczenie limitu 10 000 zł powoduje stały obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych. Szczegóły poniżej.

Zwolnienie z obowiązkowego KSeF - sprzedaż do 10 tys. zł miesięcznie

Od 1 lutego 2026 r. obowiązkiem wystawiania faktur w KSeF zostali objęci wyłącznie podatnicy, u których wartość sprzedaży (wraz z podatkiem) przekroczyła w 2024 r. kwotę 200 mln zł. Pozostali podatnicy zostaną objęci obowiązkiem wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy użyciu KSeF, co do zasady, od 1 kwietnia 2026 r. Wyjątek dotyczyć będzie podatników, u których wartość sprzedaży (wraz z podatkiem) dokumentowana „zwykłymi” fakturami nie przekracza w danym miesiącu 10 000 zł. Z art. 145m ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) wynika, że podatnicy tacy do 31 grudnia 2026 r. nadal będą mogli wystawiać „zwykłe” faktury elektroniczne lub faktury w postaci papierowej.

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Ważne

Do 31 grudnia 2026 r. podatnicy mogą wystawiać tzw. zwykłe faktury – papierowe lub elektroniczne – zamiast faktur ustrukturyzowanych, jeżeli w danym miesiącu łączna wartość sprzedaży brutto udokumentowana takimi fakturami nie przekroczy 10 000 zł.

Co po przekroczeniu limitu?

Jednak z art. 145m ust. 2 ustawy o VAT wynika, że przekroczenie wskazanego miesięcznego limitu będzie skutkować definitywną utratą prawa do wystawiania „zwykłych” faktur. Jeżeli zatem u wskazanego podatnika w jednym z miesięcy następujących po marcu 2026 r. wartość sprzedaży dokumentowanej fakturami przekroczy 10 000 zł, to nie będzie on mógł w kolejnych miesiącach 2026 r. wystawiać „zwykłych” faktur elektronicznych lub papierowych zamiast faktur ustrukturyzowanych. Będzie tak nawet, jeżeli w tych kolejnych miesiącach 2026 r. wartość sprzedaży dokumentowanej fakturami nie będzie u podatnika przekraczać 10 000 zł. Do limitu nie wliczamy faktur konsumenckich, parogonofaktur, czyli faktur, które do końca 2026 r. mogą być poza KSeF.

Przykład

W kwietniu, maju oraz czerwcu 2026 r. wartość brutto dokumentowanej fakturami sprzedaży nie przekroczy 10 000 zł. W konsekwencji w miesiącach tych podatnik będzie mógł wystawiać „zwykłe” faktury elektroniczne lub papierowe zamiast faktur ustrukturyzowanych. W lipcu 2026 r. wartość brutto sprzedaży dokumentowanej fakturami przekroczy u podatnika 10 000 zł. W tej sytuacji podatnik:

Podstawa prawna: art. 145l oraz art. 145m ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 775; ost.zm. Dz.U. z 2025 r. poz. 1811).

FAQ - najczęściej pojawiające się pytania

Czy jednorazowe przekroczenie limitu 10 000 zł po 31 marca 2026 r. powoduje stały obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych?

Tak. Nawet jednorazowe przekroczenie limitu 10 000 zł powoduje stały obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych, z wyjątkiem faktur dla konsumentów.

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Na jakich zasadach do 31 grudnia 2026 r. można wystawiać „zwykłe” faktury zamiast faktur ustrukturyzowanych?

Do 31 grudnia 2026 r. podatnicy mogą wystawiać „zwykłe” faktury papierowe lub elektroniczne zamiast faktur ustrukturyzowanych, jeżeli w danym miesiącu łączna wartość sprzedaży brutto udokumentowana takimi fakturami nie przekroczy 10 000 zł.

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Czy do miesięcznego limitu 10 000 zł wlicza się faktury konsumenckie i paragonofaktury?

Nie. Do limitu nie wliczamy faktur konsumenckich oraz parogonofaktur, czyli faktur, które do końca 2026 r. mogą być poza KSeF.

Jak wystawić fakturę, która powoduje przekroczenie limitu 10 000 zł w danym miesiącu 2026 r.?

Fakturę dokumentującą sprzedaż skutkującą przekroczeniem limitu 10 000 zł należy co do zasady wystawić jako fakturę ustrukturyzowaną przy użyciu KSeF (lub w tzw. trybie offline24).

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

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Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: Biuletyn VAT
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