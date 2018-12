Jak działa program Innovation Hub

Rozwój branży FinTech

Na wstępie należałoby wspomnieć, czym właściwie jest branża FinTech. Formalnie rzecz ujmując, jest to połączenie sektora finansów z dziedziną nowych technologii. Statystyki wskazują, że branża FinTech to jeden z najszybciej rozwijających się rynków na świecie. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez firmę Deloitte, prawdopodobnie do 2020 r. wzrost inwestycji w firmy z tej branży sięgnie 55 procent. Już teraz wartość branży FinTech w obrębie Europy Środkowo-Wschodniej szacuje się na kwotę 2 miliardów euro. Około 40 procent tej wartości to zasługa polskich podmiotów. Tymczasem mimo tak dynamicznego rozwoju i wysokości osiąganych zysków, wciąż brakuje szczegółowych regulacji w tym zakresie.

Program KNF - Innovation Hub

Brak odpowiednich regulacji prawnych doprowadził do stworzenia programu Innovation Hub, którego celem jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom działającym w obszarze innowacji finansowych – FinTech. Szeroko rozumiany obszar technologii i innowacyjności od kilku lat znajduje się pod szczególną opieką zarówno instytucji polskich, jak i unijnych. Chodzi o to, aby stworzyć innowatorom bezpieczne i przyjazne środowisko do pracy nad niejednokrotnie rewolucyjnymi projektami, które zostaną docenione nie tylko w Europie, ale i na świecie. Przedsiębiorcy z branży FinTech wielokrotnie podkreślali, że wdrażając swoje pomysły, spotykają się z licznymi barierami w postaci skomplikowanych i jednocześnie niejasnych regulacji prawnych. Polskie prawo nie jest do końca dostosowane do nowej rzeczywistości informatycznej, technicznej i technologicznej. Przykładem tych przeszkód może być chociażby forma rozliczania dochodów z popularnych w ostatnim czasie kryptowalut, o ile proponowane w ramach tego produkty i usługi wpiszą się w schemat Innovation Hub.

Komisja Nadzoru Finansowego skierowała zatem swój program do podmiotów planujących rozpoczęcie działalności w tej części rynku finansowego, posiadających innowacyjny produkt lub usługę opartą na nowoczesnych technologiach informatycznych, a także do podmiotów, które w ramach dotychczas prowadzonej działalności planują wdrożyć produkt lub usługę mieszczącą się w zakresie nowoczesnych technologii informatycznych. Kryteriami pozwalającymi na zakwalifikowanie danego podmiotu do programu są: innowacyjny charakter rozwiązania, dokonanie przez firmę wstępnej analizy otoczenia regulacyjno-prawnego, a także realna potrzeba wsparcia (brak innych środków w tym zakresie).

Założenia programu Innovation Hub

W ramach programu Innovation Hub podmiot branży FinTech może uzyskać pomoc w zakresie identyfikacji właściwych przepisów prawa, regulacji i stanowisk nadzorczych, mających zastosowanie do danego podmiotu, modelu biznesowego, oferowanego produktu lub usługi finansowej, a nadto może uzyskać informacje o zasadach działania nadzoru, trybie uzyskania zezwolenia na prowadzenie określonego rodzaju działalności oraz dokumentach i wytycznych, dostępnych na stronie Komisji Nadzoru Finansowego. Nad całym procesem czuwa Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Celem działania tej instytucji jest zwiększenie pewności wśród przedsiębiorców i zachęcenie ich do rozwoju dotychczas prowadzonych badań. Komisja Nadzoru Finansowego ma zatem pełnić rolę doradcy. Trzeba jednak pamiętać, że jej stanowisko nie ma charakteru wiążącego, a zatem nie daje gwarancji, że wskazane rozwiązanie jest słuszne. Nie można się na tę opinię powoływać przed organami administracji państwowej i sądami, ponieważ nie stanowi ona opinii prawnej albo interpretacji przepisów prawa. Niewątpliwie jednak Innovation Hub jest pewnego rodzaju ułatwieniem dla przedsiębiorców z branży FinTech, chociażby w procesie uzyskania stosownych licencji.

Ocena funkcjonowania programu i dalsze perspektywy

W pierwszym półroczu istnienia programu Innovation Hub z oferowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego usług skorzystało 35 różnych podmiotów, poruszających się w obszarze usług płatniczych, crowdfundingu, robo-doradztwa, kryptowalut oraz Initial Coin Offering (ICO). Większość firm pochodzi z Polski, ale nie zabrakło również międzynarodowych „graczy". W grupie podmiotów korzystających z pomocy KNF znajdują się zarówno start-upy, czyli początkujące firmy, jak i duże podmioty wprowadzające nowy, innowacyjny produkt lub usługę na rynek, na którym już zdążyły zaistnieć jako silne i dobrze prosperujące przedsiębiorstwa.

