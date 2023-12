Przelewy bankowe w Święta Bożego Narodzenia i pod koniec 2023 roku. Kiedy dojdzie przelew wysłany przed Świętami? Kiedy przelać pieniądze by doszły przed 2024 rokiem?

Jak działają międzybankowe systemy rozliczeniowe Elixir, Euro Elixir i Express Elixir w Wigilię, Święta Bożego Narodzenia w 2023 roku a także w Sylwestra i Nowy Rok? Kiedy dojdą do odbiorcy przelewy bankowe wysłane przed Świętami i w Sylwestra? Kiedy wysłać przelew by doszedł przed końcem 2023 roku?

Przelewy bankowe. Jak działa system Elixir?

Elixir to obsługiwany przez KIR elektroniczny system rozliczeń międzybankowych. Za jego pomocą realizowana jest większość transakcji zlecanych przez klientów banków w Polsce. Rozliczenie i rozrachunek zleconych w systemie transakcji (przelewów i poleceń zapłaty) odbywa się podczas trzech sesji rozliczeniowych, od poniedziałku do piątku, o godzinie 9:30, 13:30 i 16:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Zwykłe przelewy bankowe w Święta Bożego Narodzenia 2023 i w Nowy Rok

W 2023 roku Wigilia (24 grudnia) wypada w niedzielę, a pierwszy i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia odpowiednio: w poniedziałek (25 grudnia) i wtorek (26 grudnia).

Co więcej, również w niedzielę przypada w tym roku Sylwester (31 grudnia). A 1 dzień 2024 roku w poniedziałek (ale jest to oczywiście dzień wolny od pracy).



Obsługująca system Elixir firma KIR informuje, że przelewy, które zostaną zlecone w piątek, 22 grudnia po godzinie 16:00 trafią na konta odbiorców w środę, 27 grudnia.



Natomiast w piątek, 29 grudnia, odbędą się dwie sesje rozliczeniowe, o godzinie 9:30 i 13:30. Dlatego przelewy, które zlecimy po godzinie 13:30 trafią na konta odbiorców we wtorek, 2 stycznia 2024 roku.

Euro Elixir w Święta 2023 i Nowy Rok

System Euro Elixir, w którym rozliczane są krajowe i transgraniczne przelewy w euro, w dniach 22 i 29 grudnia będzie funkcjonował zgodnie ze zwykłym harmonogramem. Podobnie jak w każdym dniu roboczym, KIR przeprowadzi w tych dniach 6 sesji rozliczeniowych. Natomiast system nie będzie działał 25 i 26 grudnia oraz 1 stycznia. Dla tego systemu, kolejne dni rozliczeniowe w okresie przerw świątecznych, to odpowiednio 27 grudnia br. oraz 2 stycznia 2024 r.

Express Elixir działa przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku – czyli także w święta i weekendy

Jeżeli przeoczymy datę płatności lub nie zdążymy wykonać terminowego przelewu przed Świętami, czy przed rozpoczęciem 2024 roku, warto skorzystać z systemu płatności natychmiastowych Express Elixir, który działa w trybie ciągłym – 24/7/365, czyli również w weekendy i święta. W tym systemie transfer środków pieniężnych pomiędzy rachunkami prowadzonymi w różnych bankach odbywa się w czasie rzeczywistym.

To czy nasz bank udostępnia tę usługę i w jakim zakresie, można sprawdzić na stronie https://www.expresselixir.pl/tabela-dostepnosci/.

KIR został powołany w 1991 r. w celu elektronizacji i profesjonalizacji rozliczeń międzybankowych w Polsce. Jest kluczową firmą obsługującą infrastrukturę polskiego sektora bankowego. Więcej informacji: www.kir.pl