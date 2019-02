Firma w Anglii - rejestracja i dostępne formy prawne

Formalności związane z procesem zakładania firmy ograniczone do minimum

Brytyjscy politycy starają się jak najbardziej uprościć formalności związane z prowadzeniem biznesu, ograniczyć procedury i sprawić by przedsiębiorca nie musiał zmagać się z niepotrzebną dokumentacją. Założenie firmy na Wyspach nie jest trudne ponieważ formalności zostały ograniczone do minimum, a rejestracja działalności odbywa się przez internet. Posiadanie firmy w Wielkiej Brytanii oznacza zdecydowanie mniej biurokracji niż w Polsce – wiele spraw można załatwić online lub telefonicznie. Możliwe jest również rozliczanie firmy przez internet.

Rodzaje działalności gospodarczej w Anglii

Osoby chcące założyć działalność gospodarczą mają do wyboru różne formy prawne prowadzenia firmy. W zależności od kraju, w którym rozpoczynamy swój biznes każda z nich ma swoje wady i zalety. Poznajmy zatem bliżej możliwości dotyczące zarejestrowania własnej firmy na Wyspach.

W Wielkiej Brytanii dostępne są następujące formy prawne prowadzenia działalności:

samozatrudnienie – self-employed (odpowiednik polskiej jednoosobowej działalności gospodarczej) ,

spółka Limited Company – LTD (odpowiednik polskiej spółki z o.o.)

spółka partnerska – Partnership (odpowiednik polskiej spółki cywilnej),

spółka Limited Liability Partnership – LLP,

spółka akcyjna Public Limited Company – PLC (odpowiednik polskiej spółki akcyjnej).

W artykule skupimy się na najpopularniejszym rodzaju działalności zakładnym przez Polaków na Wyspach, a mianowicie spółce LTD, o innych opowiemy pokrótce.

Spółka Limited Company - LTD

Spółka Limited Company to zdecydowanie najbardziej powszechna forma prowadzenia działalności przez polskich obywateli na terenie Wielkiej Brytanii. Wynika to z faktu, że aby taką firmę założyć nie trzeba być brytyjskim rezydentem. Osoby mieszkające w Polsce chętnie korzystają z tego przywileju oszczędzając na podatkach i składkach na ubezpieczenia.

Spółka typu LTD posiada osobowość prawną, zatem udziałowcy odpowiadają za zobowiązania firmy tylko do wysokości wniesionego wkładu. Przepisy nie określają natomiast minimalnej kwoty kapitału założycielskiego, kapitał ten jest deklarowany i nie ma konieczności aby był wpłacany na konto firmy. Oznacza to, że osoby decydujące się na założenie spółki Limited nie muszą inwestować dużych kwot na początku prowadzenia biznesu oraz w razie niepowodzeń nie odpowiadają za zobowiązania firmy własnym majątkiem.

Kolejnym plusem założenia spółki LTD jest to, że nie potrzebujemy wspólnika. Wymagany jest jeden Dyrektor (minimalny wiek to 16 lat) i jeden Udziałowiec, ale obie funkcje może pełnić ta sama osoba. Funkcja Sekretarza nie jest konieczna (nie może jej pełnić Dyrektor spółki).

Forma spółki LTD jest dostępna przede wszystkim dla przedstawicieli wolnych zawodów takich jak prawnik, architekt, programista, grafik, fotograf, coach, tłumacz, blogger, czy copywriter. Również wśród Youtubberów spółka Limited cieszy się dużym uznaniem. Artyści którzy tworzoną swoje materiały oraz publikują je na tym znanym portalu, rozliczają obroty właśnie w UK. Trzeba jednak mieć na uwadze, że osoby świadczące usługi lub sprzedające towary w określonym miejscu położonym fizycznie w Polsce, czyli np. posiadające punkt usługowy czy sklep stacjonarny, nie mogą zarejestrować spółki LTD na terenie Wielkiej Brytanii.

Spółka Limited jest bardzo popularna również wśród sklepów internetowych. Nie ma przeciwwskazań, aby osoba prowadząca sklep internetowy posiadała magazyn na terenie Polski.

Spółkę LTD zarejestrować należy w Companies House (odpowiednik naszego Krajowego Rejestru Sądowego), w tym celu trzeba złożyć odpowiednie dokumenty i wnieść opłatę rejestracyjną. Potwierdzeniem założenia firmy jest tzw. „Certificate of Incorporation”.

Self-employed

Samozatrudnienie, czyli self-employed dostępne jest wyłącznie dla brytyjskich rezydentów, czyli osób posiadających adres na Wyspach i numer ubezpieczenia społecznego National Insurance Number. Taka osoba odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania firmy. Co ciekawe odmiennie niż w Polsce firmę można najpierw zacząć prowadzić, a dopiero później ją formalnie zarejestrować. Mamy na to czas do 3 miesięcy od momentu rozpoczęcia prowadzenia działalności.

Spółka partnerska - Partnership

Partnership prowadzona jest przez wspólników, musi ich być przynajmniej dwóch. Niemożliwe jest zatem założenie takiej spółki bez żadnego wspólnika. Partnership nie posiada osobowości prawnej, wspólnicy odpowiadają za zobowiązania firmy solidarnie całym swoim majątkiem, wyjątek stanowić może tylko umowa zawierająca odmienne regulacje.

Spółka Limited Liability Partnership – LLP

Spółki typu LLP nie można prowadzić samodzielnie, tak samo jak w przypadku spółki partnerskiej do jej utworzenia wymagane są przynajmniej dwa podmioty. Wspólnikami spółki Limited Liability Partnership mogą być zarówno osoby indywidualne jak i inne spółki zarejestrowane w Wielkiej Brytanii lub za granicą. Nie ma również przeciwwskazań, aby jednym z podmiotów tworzących spółkę LLP była inna spółka LLP. Spółka Limited Liability Partnership posiada osobowość prawną, a udziałowcy odpowiadają za jej zobowiązania do wysokości wniesionego majątku.

Spółka akcyjna Public Limited Company – PLC

Spółka Public Limited Company to brytyjski odpowiednik polskiej spółki akcyjnej. Minimalna wysokość kapitału założycielskiego wynosi 50 000 funtów, 25% kapitału musi być wpłacone na konto firmy oraz wszystkie akcje muszą zostać przyznane akcjonariuszom. Akcje tej spółki dostępne są dostępne na giełdzie. Wymaganych jest przynajmniej dwóch Dyrektorów, Sekretarz i minimum dwóch Udziałowców. Spółka typu PLC posiada osobowość prawną, a udziałowcy odpowiadają za jej zobowiązania do wysokości wniesionego wkładu, czyli wartości posiadanych akcji.

