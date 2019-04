Rejestracja i prowadzenie firmy w Irlandii

Rejestracja firmy w Irlandii - koszty

Irlandia od wielu lat przyciąga największe firmy na świecie dzięki przyjaznemu systemowi podatkowemu i minimum biurokracji. Liberalne przepisy i atrakcyjne stawki opodatkowania sprawiły, że prowadzenie firmy w Irlandii stała się celem nie tylko dla międzynarodowych korporacji, ale także dla wielu małych i średnich firm.

“Firmę w Irlandii najczęściej rejestrują startupy, przedstawiciele branży e-commerce oraz marketingu online. Niska biurokracja, atrakcyjny system podatkowy z 12,5-proc. podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) i szereg ulg i zwolnień dla firm to główne czynniki dla których polscy przedsiębiorcy rejestrują firmę w Irlandii. Dzięki prostym i przejrzystym przepisom przedsiębiorca może skupić się na rozwoju biznesu.” - komentuje Agnieszka Moryc, Dyrektor Zarządzająca kancelarii podatkowej Admiral Tax.

Spółka limited (z ograniczoną odpowiedzialnością) to najpopularniejsza forma prawna prowadzenia biznesu w Irlandii. Przedsiębiorca może dokonać rejestracji firmy w Irlandii samodzielnie lub powierzyć cały proces rejestracji wyspecjalizowanej kancelarii podatkowej.

Rejestracja firmy w Irlandii to wydatek rozpoczynający się od około 1700 złotych (399 euro). Koszt ten uwzględnia wszystkie niezbędne opłaty skarbowe, złożenie dokumentów do irlandzkiego rejestru firm Companies Registration Office, złożenie dokumentów spółki do irlandzkiego urzędu skarbowego Revenue. Wspomniana kwota zawiera także obowiązkowe rozliczenie podatkowe po 6 miesiącach od rozpoczęcia działalności firmy, co zawyża realny koszt rejestracji firmy w Irlandii. Dla porównania koszt rejestracji spółki z o.o. w Polsce zaczyna się od min. 600 złotych.

Ile kosztuje księgowość firmy w Irlandii?

O niezwykle korzystnym systemie podatkowym Irlandii najlepiej świadczy 4 miejsce w prestiżowym rankingu “Doing Business 2018” Banku Światowego spośród 190 badanych krajów pod względem atrakcyjności systemu podatkowego i łatwości płacenia podatków. Przedsiębiorca prowadzący firmę w Irlandii może skupić się w pełni na rozwoju biznesu, ponieważ uciążliwe obowiązki administracyjne są ograniczone do minimum. Statystycznie przedsiębiorca w Irlandii poświęca rocznie 82 godziny na czynności administracyjne związane z płatnością podatków.

Dla porównania - przedsiębiorca prowadzący firmę w Polsce musi poświęcić aż 330 godzin, czyli cztery razy więcej czasu! Miesięczny koszt prowadzenia księgowości brytyjskiej spółki limited przez profesjonalną kancelarię podatkową rozpoczyna się już od 67,5 euro (około 300 złotych) i jest zależny od ilości dokumentów księgowych.

Firma w Irlandii - podsumowanie

Jak pokazują wyniki raportu Admiral Tax Irlandia jest drugim najczęściej wybieranym kierunkiem międzynarodowej optymalizacji podatkowej przez polskich przedsiębiorców, zaraz po Wielkiej Brytanii. Łatwość prowadzenia biznesu, proste przepisy i brak biurokracji stwarzają idealne warunki do rozwoju biznesu. Prowadzenie firmy w Irlandii po prostu się opłaca. Irlandia posiada jedną z najniższych w Europie stawek podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Dodatkowo, firmy, które w ciągu 3 lat po rejestracji nie wykazują w tym okresie zysku większego niż 1 mln euro są zwolnione z podatku dochodowego.

Koszt rejestracji i prowadzenia firmy w Irlandii nie odbiega od kosztów jakie ponoszą przedsiębiorcy w Polsce. Firma w Irlandii to nie tylko wymierne korzyści podatkowe, ale także optymalne warunki do rozwoju. Nie tylko dla globalnych korporacji, również dla małych i średnich firm.

