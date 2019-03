Koszty rejestracji i prowadzenia firmy w Anglii

Rejestracja firmy w Anglii - koszty

Wielka Brytania od lat zajmuje czołowe miejsce w rankingach oceniających warunki do prowadzenia biznesu. Potwierdza to niedawno opublikowany ranking Europejskie Perspektywy Przedsiębiorczości, oceniający przyjazność danego kraju dla prowadzenia biznesu oraz czas i koszty niezbędne do rejestracji firmy. Wielka Brytania zajęła pierwsze miejsce spośród 30 badanych państw (28 krajów Unii Europejskiej oraz Norwegia i Szwajcaria).

“Rejestracja firmy w Anglii jest zdecydowanie łatwiejsze od zakładania firmy w Polsce. Niska biurokracja i proste przepisy skłaniają polskich przedsiębiorców do założenia firmy właśnie na Wyspach. Prowadzenie firmy w Wielkiej Brytanii też się po prostu opłaca. Należy przytoczyć relatywnie niskie koszty księgowości, wysoką kwotę wolną od podatku (około 62 tys. złotych) czy składki na ubezpieczenie społeczne zależne od dochodów.” - komentuje Agnieszka Moryc, Dyrektor Zarządzająca kancelarii podatkowej Admiral Tax.

Rejestracja firmy w Anglii to wydatek rozpoczynający się od około 70 funtów (około 400 złotych). Do założenia spółki w Wielkiej Brytanii nie jest wymagana fizyczna obecność przedsiębiorcy w brytyjskim urzędzie Companies House (rejestr spółek). Proces rejestracji spółki można wykonać w całości przez Internet lub powierzyć wyspecjalizowanej kancelarii podatkowej, która w imieniu przedsiębiorcy zajmie się wszelkimi formalnościami oraz kontaktem z brytyjskimi urzędami. Przedsiębiorca wybiera nazwę firmy, określa profil działalności, deklaruje kapitał zakładowy spółki (nie ma konieczności wnoszenia kapitału od razu podczas rejestracji, jak to ma miejsce w Polsce). Do rejestracji firmy w Wielkiej Brytanii konieczne jest wskazanie adresu, pod którym firma będzie zarejestrowana i musi to być adres na terenie Wielkiej Brytanii.

Co gdy nie posiadamy adresu na Wyspach? Z pomocą przychodzą kancelarie podatkowe, które odpłatnie udostępniają adres na potrzebę rejestracji spółki. Rejestracja firmy wraz z udostępnieniem adresu w prestiżowej lokalizacji np. w Londynie to koszt rozpoczynający się od 159 funtów (około 795 złotych).

Dla porównania koszt rejestracji spółki z o.o. w Polsce zaczyna się od min. 600 złotych. W skład tej kwoty wchodzą wydatki na rejestrację spółki w KRS (500 złotych), opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (100 złotych). Należy pamiętać o konieczności opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5-proc. kapitału zakładowego polskiej spółki z o.o. Rejestracja spółki z o.o. w Polsce to wydatek rzędu 1500-2000 złotych, pod warunkiem, że kapitał zakładowy spółki będzie na minimalnym poziomie (5000 złotych). Rejestracja firmy w Wielkiej Brytanii jest zdecydowanie tańsza.

Ile kosztuje księgowość firmy w Anglii i Polsce?

Wielka Brytania przyciąga przedsiębiorców niską biurokracją i sprowadzeniem obowiązków administracyjnych do minimum, dzięki czemu przedsiębiorca może w pełni skupić się na rozwoju własnej firmy. Jak wynika z raportu Doing Business 2019 Banku Światowego, statystyczny przedsiębiorca prowadzący firmę w Wielkiej Brytanii spędza zdecydowanie mniej czasu na czynnościach administracyjnych - w skali roku średnio 105 godzin. Dla porównania przedsiębiorca prowadzący firmę w Polsce musi poświęcić aż 330 godzin na czynności administracyjne związane z płatnością podatków - aż o 225 godzin więcej!

Miesięczny koszt prowadzenia księgowości brytyjskiej spółki limited przez profesjonalną kancelarię podatkową rozpoczyna się już od 70 funtów (około 350 złotych) i jest zależny od ilości dokumentów księgowych. Dla porównania koszt prowadzenia księgowości polskiej spółki z o.o. to wydatek co najmniej 600 złotych, a w przypadku tradycyjnego biura rachunkowego możemy mówić o wydatku nawet 1500 złotych co miesiąc. Proste przepisy podatkowe i mniejsza liczba obowiązków księgowych przekładają się na niższe koszty prowadzenia firmy w Anglii. Firma w Anglii to nie tylko przyjazne warunki do prowadzenia biznesu, ale także jak wynika z naszego porównania zdecydowanie niższe koszty.

