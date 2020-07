Zmiany w przepisach postępowania restrukturyzacyjnego z powodu COVID-19

W rządowych zapowiedziach najważniejszym elementem czwartej wersji tarczy miało być utrzymanie miejsc pracy. Skutkowało to wprowadzeniem szeregu rozwiązań umożliwiających zachowanie stanowisk pracy w przedsiębiorstwach. Podczas trwania pandemii wysokość odpraw, odszkodowań lub innych świadczeń związanych z rozwiązaniem stosunku pracy, została ograniczona do kwoty 26 tysięcy złotych. Dotyczy to przedsiębiorców, którzy wykażą spadek obrotów o 25% (w ciągu jednego miesiąca), 15% (na przestrzeni dwóch miesięcy), lub odnotują wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń (o minimum 5%).

Firmy wykazujące wzrosty obciążenia budżetu wynagrodzeń będą mogły korzystać z ułatwionych mechanizmów ucinania oraz likwidowania etatów pracowniczych w firmie. Dodatkowo, podczas trwania pandemii pracodawca ma prawo udzielić pracownikowi zaległych dni urlopowych we wskazanym przez siebie terminie (w wymiarze do 30 dni). Rozwiązaniem osłonowym dla pracowników było wprowadzenie uściśleń dotyczących zasad wykonywania pracy zdalnej w celu zapobiegania nadużyciom pracodawców.





W ramach zapisów dotyczących ochrony przedsiębiorstw uchwalono jeszcze przepisy antyprzejęciowe, które regulują przejęcia przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Podobne przepisy uchwalało wiele krajów europejskich w celu utrzymania krajowych spółek w interesie publicznym danego kraju. W Polsce ochrona dotyczy przedsiębiorstw na terenie kraju uzyskujących przychód w wysokości przynajmniej 10 milionów złotych w przynajmniej dwóch latach obrotowych poprzedzających potencjalne przejęcie.

Tarcza antykryzysowa 4.0 wprowadza również dopłaty do oprocentowania dla firm korzystających z kredytów udzielonych przez banki na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Pomoc w formie dopłat do oprocentowania będzie można łączyć z innymi rozwiązaniami pomocowymi, z których korzystają firmy znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej spowodowanej pandemią.

Pierwsze zmiany dotyczące upadłości i ewentualnych zaległości przedsiębiorstw podczas pandemii, miały zapisy w tarczy antykryzysowej 2.0, w której wydłużono okres ogłoszenia upadłości podczas stanu epidemii. W przypadku niewypłacalności firmy spowodowanej pandemią odsunięto w czasie obowiązek ogłoszenia upadłości firmy do czasu 30 dni (złożenie wniosku) od zakończenia ostatniego stanu epidemicznego w Polsce. Uzupełnieniem zapisów z ustawy obowiązującej od 18 kwietnia 2020 roku są przepisy o zmianie formuły postępowań restrukturyzacyjnych.

Uproszczenie postępowania restrukturyzacyjnego zawiera modyfikacje polegające na zatwierdzenie układu pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem. Przeznaczone jest ono dla dłużników, którzy mają możliwość zawarcia układu z wierzycielami, a co za tym idzie samodzielna negocjacja warunków rozliczenia, bez konieczności rozpoczynania postępowania sądowego. W postępowaniu tym przewidziana jest procedura samodzielnego zbierania głosów wierzycieli. Ustawodawca umożliwił stosowanie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego do 30 czerwca 2021 roku. Określona data została oszacowana jako termin szerzenia się negatywnych gospodarczych skutków pandemii.

Decyzja o skorzystaniu z nowych rozwiązań należy do dłużnika. Uproszczone postępowanie rozpoczyna się od momentu zawarcia umowy dłużnika z nadzorcą układu, który sprawuje nadzór nad przebiegiem postępowania. Co więcej, do obowiązków dłużnika należy zaproponowanie kształtu i zasad układu, które określają zasady restrukturyzacji dłużnika oraz przekazanie spisu należności nadzorcy postępowania. Następnym krokiem jest zamieszczenie obwieszczenia o rozpoczętym uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przez nadzorcę postępowania, który ma na poinformowanie właściwego dla sprawy sądu 3 dni od momentu zawarcia układu. Dzień dokonania obwieszczenia przez sąd jest dniem rozpoczęciem postępowania o zatwierdzenie układu, a co za tym idzie dniem rozpoczęcia stosowania ograniczeń dysponowania swoim majątkiem przez dłużnika.

Dłużnik ma 4 miesiące na zawarcie układu z wierzycielami od dnia otwarcia postępowania. Jeżeli w wyznaczonym terminie do sądu nie wpłynie podpisany przez strony układ restrukturyzacji, postępowanie z mocy prawa zostanie umorzone. Co więcej, postępowanie restrukturyzacyjne może zostać umorzone przez sąd na wniosek wierzyciela lub nadzorcy, jeżeli istnieją przesłanki pokrzywdzenia wierzycieli.

Aby zaproponowany przez dłużnika układ został ustanowiony jako obowiązujący, musi on zebrać podpisy wierzycieli, na których składa się przynajmniej 2/3 całej wartości długu. Układ jest realizowany po przekazaniu pakietu z wystarczającą ilością podpisów do sądu oraz przekazaniu wniosku o zatwierdzenie układu.

Szymon Kwasigroch

