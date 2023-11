Czy zostaną nałożone nowe podatki na spółki Skarbu Państwa? Co planuje nowy rząd?

Nie ma planów nakładania dodatkowych podatków na spółki Skarbu Państwa - powiedziała posłanka Polska2050 Paulina Hennig-Kloska. Dodała, że Orlen do tej pory korzystał z uprzywilejowanej pozycji i nie rozliczył się z nadmiarowych zysków.

Czy planowane są dodatkowe podatki od spółek Skarbu Państwa?

Zapytana o to, czy planowane są dodatkowe podatki od spółek Skarbu Państwa, powiedziała: "Nie. To była sytuacja nadzwyczajna (danina na Orlen w projekcie ustawy o mrożeniu cen m.in. prądu), bo Orlen korzystał na tym, że miał swoich byłych przedstawicieli w ministerstwie, wypracował sobie uprzywilejowaną pozycję, (...) doszło tutaj do nierównowagi. Mało tego, w mojej ocenie Komisja Europejska mogłaby na to finalnie zwrócić uwagę i uznać to za niezgodną z przepisami uprzywilejowaną pozycję spółki (tzn. brak zapłaty windfall tax). W związku z tym Orlen powinien był już dawno temu utworzyć rezerwę" - powiedziała.

Posłanka przypomniała, że podatek od nadmiarowych zysków za 2022 r. zapłaciła JSW, a Orlen takiego podatku nie zapłacił. "Orlen korzystał z uprzywilejowanej pozycji, nie rozliczył się z obywatelami z nadmiarowych zysków, które uzyskał na gazie w 2022 r." - dodała.

We wtorek grupa posłów KO i Polska 2050-TD złożyła w Sejmie projekt ustawy zakładającej zamrożenie cen prądu, gazu i ciepła dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych do końca czerwca 2024 r. Grupa Orlen ma pokryć większość z kosztów dalszego mrożenia cen - podał jako pierwszy portal Wysokie Napięcie. Według portalu koalicja szacuje, że Orlen zapłaci ok. 14,6 mld zł z tytułu wydobycia gazu wobec szacowanych ok. 16,5 mld zł całkowitych kosztów ustawy.

Hennig-Kloska jest wymieniana przez media jako jedna z kandydatek do objęcia resortu klimatu i środowiska w nowym rządzie D. Tuska.