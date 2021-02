Obowiązkowa rejestracja do nowego Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych

Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych (CRPA) - s posoby rejestracji

Ministerstwo Finansów całkowicie zrezygnowało z rejestracji papierowej, dlatego wszystkie podmioty objęty obowiązkiem rejestracji muszą zrobić to przez PUESC (Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych). Do rejestracji konieczne jest założenie konta na portalu, uzyskanie indywidualnego numeru ID SISC oraz posiadanie jednego z podpisów elektronicznych do poświadczenia rejestracji (kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany, podpis osobisty, podpis weryfikowany za pomocą certyfikatu celnego albo innym podpisem dopuszczonym przez ministra finansów).

Podmioty wcześniej zarejestrowane w lokalnych bazach urzędów skarbowych, których dotyczy obowiązek rejestracji, zobowiązane są do elektronicznego potwierdzenia i poświadczenia danych. Rejestracji podmiotu akcyzowego konieczna jest przed podjęciem działalności gospodarczej dotyczącej obrotem akcyzowym lub przed pierwszym nabyciem przeznaczonych do zużycia wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy. Zarówno rejestracja, jak i potwierdzenie oraz aktualizacja danych skarbowych dla wszystkich objętych obowiązkiem podmiotów, konieczna jest do 30 czerwca 2021 roku.

CRPA - jakich podmiotów dotyczy obowiązek rejestracji?

Obowiązek rejestracji dotyczy dwóch rodzajów podmiotów:

podmioty prowadzące działalność gospodarczą w obszarze podatku akcyzowego, czyli: podmioty dokonujące czynności opodatkowanych akcyzą, jak i zwolnionych od akcyzy,

podmioty nabywające alkohol etylowy całkowicie skażony,

podmioty reprezentujące przedsiębiorcę zagranicznego, który nabywa energię elektryczną, gaz i susz tytoniowy,

podmioty, u których są niszczone wyroby akcyzowe nieprzydatne do spożycia, zużycia czy przerobu (nowa kategoria podmiotów podlegających rejestracji),

pośredniczące podmioty węglowe i pośredniczące podmioty gazowe (dotychczas składające powiadomienie o tej działalności naczelnikowi urzędu skarbowego); podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej niebędące osobami fizycznymi (np. wojsko, policja , szkoły, przedszkola, Straż Graniczna, GOPR) zużywające zwolnione od akcyzy: paliwa lotnicze, paliwa żeglugowe, gaz LPG — dotychczas nieobjęte obowiązkiem rejestracji.

Możliwość fakultatywnej rejestracji na nowych zasadach mają osoby fizyczne zużywające gaz LPG do celów grzewczych.

CRPA - jakich podmiotów nie dotyczy obowiązek rejestracji?

Obowiązek rejestracji nie dotyczy:

osób fizycznych, podmiotów olejowych (zużywających podmiotów olejowych i pośredniczących podmiotów olejowych), pośredniczących podmiotów tytoniowych.

