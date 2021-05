Termin ważności banderol na wyroby spirytusowe przedłużony do 31 grudnia 2021 r.

Akcyza na wyroby spirytusowe. Ustawodawca przedłużył do 31 grudnia 2021 r. okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych.

Akcyza na wyroby spirytusowe

Zmiany wprowadza rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużenia okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych.

Rozporządzenie, które zostało wydane na podstawie art. 134 ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.), zakłada, że w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 września 2019 r. w sprawie przedłużenia okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych (Dz. U. poz. 1784 oraz z 2020 r. poz. 1794) w § 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "do dnia 30 czerwca 2021 r." zastępuje się wyrazami "do dnia 31 grudnia 2021 r.".

Zmiana terminu ułatwi podmiotom obowiązanym do oznaczania wyrobów spirytusowych płynną sprzedaż wyrobów oznaczonych dotychczasowymi znakami akcyzy.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli w dniu 27 maja 2021 roku.

Znaki akcyzy - wyroby spirytusowe

W rozporządzeniu chodzi o przedłużenie okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych określonych w:

1) poz. III i VII w załączniku nr 1,

2) poz. III w załączniku nr 2

- do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. z 2018 r. poz. 428 i 1178 oraz z 2019 r. poz. 225), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 4 lipca 2018 r.

Wzory banderol akcyzowych

Chodzi o poniższe wzory banderol akcyzowych.

- Wzory banderol podatkowych na opakowania jednostkowe importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów spirytusowych:

Opakowania o pojemności do 0,2 l włącznie

Opakowania o pojemności powyżej 0,2 l

- Wzory banderol podatkowych na opakowania jednostkowe wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów spirytusowych:

Opakowania o pojemności do 0,2 l włącznie

Opakowania o pojemności powyżej 0,2 l

- Wzory banderol legalizacyjnych na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych:

Opakowania o pojemności do 0,2 l włącznie

Opakowania o pojemności powyżej 0,2 l

Przedłużenie okresu ważności znaków akcyzy

Jest to kolejne rozporządzenie w sprawie przedłużenia okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych. Poprzednie rozporządzenie w tej sprawie przedłużało termin z dnia 31 grudnia 2020 r. na dzień 30 czerwca 2021 r.

Było to rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużenia okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 1794) , które weszło w życie dnia 29 października 2020 roku.

Podstawa prawna:

- rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużenia okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych - Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 889