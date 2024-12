Amortyzacja inwestycji w obce środki trwałe

W związku z wprowadzeniem Polskiego Ładu w polskim systemie prawnym znalazły się niekorzystne regulacje podatkowe dla branży nieruchomości, wśród których wymienić można przede wszystkim zakaz amortyzacji podatkowej budynków i lokali mieszkalnych.

Wskazywano wtedy przede wszystkim na fakt, że budynki i lokale mieszkalne mają przede wszystkim na celu spełnianie potrzeb mieszkaniowych obywateli, a przez korzystne regulacje podatkowe pozwalały na inwestowanie środków w rynek mieszkaniowych w opłacalny sposób, co przekładało się bezpośrednio na ceny mieszkań na rynku. Rozwiązanie pozwalające na dokonywanie amortyzacji podatkowej obniżała wysokość opodatkowania, a w niektórych przypadkach eliminowała je w całości.

Interpretacje organów

W dyspozycji artykułu 16c pkt 2a ustawy u CIT wskazano, że amortyzacji nie podlegają budynki mieszkalne, lokale mieszkalne stanowiące odrębną nieruchomość, ale również spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego czy też prawdo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej. Zdaniem organów podatkowych, przepis ten poza obiektami wymienionymi bezpośrednio w przepisie, ma odnosić się również do amortyzacji inwestycji w obcych środkach trwałych, będących budynkami lub lokalami mieszkalnymi (por. interpretację Dyrektora KIS z 20 marca 2024 r. sygn. 0114-KDIP2-1.4010.156.2024.LDK).

Odnosząc się jednak do samego brzmienia przepisu, ciężko zgodzić się z taką wykładnią, ponieważ omawiane inwestycje nie są tam w żaden sposób wspomniane, a w związku z tym, że sam przepis wprowadza wyjątek od reguły ogólnej, zastosowanie wykładni rozszerzającej byłoby nie na miejscu. Również w samym uzasadnieniu Polskiego Ładu nie znajdujemy wyjaśnienia co do tego, czy inwestycje w obcych środkach trwałych zostały pominięte celowo, czy też było to niedopatrzenie ustawodawcy.

Ciężko jednak mówić o tym, aby wprowadzenie takiego rozwiązania byłoby zamierzone, wynika to bezpośrednio z kwot, jakie będą podlegały amortyzacji w przypadku zakupu mieszkania, a inwestycji w prace wykończeniowe w czyimś budynku, w tym drugim przypadku wartość początkowa, od której będą dokonywane odpisy amortyzacyjne będzie dużo niższa.

Stanowisko sądów

Sądy Administracyjne nie zgadzają się ze stanowiskiem przedstawianym przez organy podatkowe. Zgodnie z wyrokiem WSA w Rzeszowie z 23 kwietnia 2024 r. (sygn. I SA/Rz 88/24) zakaz amortyzacji podatkowej wynikający z art. 16c pkt 2a ustawy o CIT nie będzie obejmował inwestycji w obcych środkach trwałych czym przyznał rację podatnikowi. Z tym stanowiskiem zgodził się również WSA w Warszawie w wyroku z 13 września 2024 r. (sygn. III SA/Wa 1620/24), który również wykluczył z zakazu amortyzacji inwestycje w obce środki trwałe.

Wyżej wskazane wyroki są jednak nieprawomocne, skutkiem czego decydujący charakter czy inwestycje w obcych środkach trwałych, którymi są mieszkania będą wyłączone z amortyzacji będzie miał wyrok NSA.

Wiktor Kozieł, Doradca Podatkowy

