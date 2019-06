Raportowanie cen transferowych - zmiany 2019

Formularz CIT-TP

(podstawa: art. 27 ust. 5 ustawy o CIT – uchylony z dniem 01.01.2019 r.)

Od początku 2017 roku podatnicy dokonujący istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi są obowiązani do raportowania niektórych informacji dotyczących cen transferowych do organów podatkowych, poprzez złożenie stanowiącego załącznik do zeznania rocznego CIT-8, uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi oraz z podmiotami, które mają siedzibę w państwach i terytoriach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową (CIT/TP).

Termin złożenia

Deklarację należy złożyć do dnia 30 września roku następującego, po dokumentowanym roku podatkowym. Z uwagi na nowelizację ustawy CIT, sprawozdanie CIT-TP zostanie złożone przez podatników po raz ostatni za 2018 rok, w terminie do dnia 30.09.2019 r.

Podmioty zobowiązane do złożenia informacji

Obowiązek składania uproszczonego sprawozdania CIT-TP dotyczy podatników zobowiązanych do sporządzania dokumentacji cen transferowych, którzy:

dokonują transakcji lub innych operacji z podmiotami powiązanymi, przy jednoczesnym przekroczeniu równowartości przychodów lub kosztów 10 mln euro za poprzedni rok podatkowy;

dokonują zapłaty należności bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów mających siedzibę w państwach i terytoriach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Sankcje

Są one uzależnione od sposobu zakwalifikowania sprawozdania CIT-TP – jako informacji podatkowej lub deklaracji podatkowej:

CIT-TP jako informacja podatkowa – niezłożenie w terminie zagrożone karą grzywny w wysokości do 120 stawek dziennych;

– niezłożenie w terminie zagrożone karą grzywny w wysokości do 120 stawek dziennych; CIT-TP jako deklaracja – niezłożenie w terminie zagrożone karą grzywny do maksymalnej wysokości 20-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Z uwagi na brak jednolitej praktyki organów w tej kwestii, trudno jednoznacznie wskazać właściwą kwalifikację.

Wymagane informacje

Zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy CIT (uchylonym z dniem 01.01.2019 r.) MF ustalił w drodze rozporządzenia wzór uproszczonego sprawozdania, zgodnie z wytycznymi zawartymi w przepisie [Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych z dnia 8 czerwca 2017 r.].

TP-R – formularz elektroniczny

Na mocy art. 11 t ustawy CIT (wszedł w życie od 01.01.2019 r.), obowiązek składania sprawozdań CIT-TP został zastąpiony obowiązkiem raportowania cen transferowych w formie elektronicznej (formularz TP-R).

Termin złożenia

Informację należy złożyć do dnia 30 września roku następującego po dokumentowanym roku podatkowym. Z uwagi na wejście w życie przepisu w dniu 01.01.2019 r., informacja TP-R zostanie złożona przez podatników po raz pierwszy w terminie do dnia 30.09.2020 r.

Podmioty zobowiązane do złożenia informacji

podmioty powiązane zawierające transakcje objęte obowiązkiem sporządzenia lokalnej dokumentacji podatkowej,

podmioty powiązane, które zawierają krajowe transakcje zwolnione z obowiązku przygotowania dokumentacji (na podstawie art. 11 n pkt. 1 CIT).

Zwolnienie, a obowiązek raportowania cen transferowych

Niezależnie od skorzystania przez podatnika ze zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych, podatnik ma obowiązek złożenia informacji TP-R. Podatnik nie będzie miał obowiązku wskazywać na formularzu TP-R następujących informacji:

ogólnych informacji finansowych podmiotu, dla którego składana jest informacja;

informacji dotyczących metod i cen transferowych;

dodatkowych informacji lub wyjaśnień dotyczących danych lub informacji zawartych w TP–R.

Sankcje

Niezłożenie w terminie Informacji lub poświadczenie informacji niezgodnych ze stanem rzeczywistym podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych (art. 80 e § k.k.s.).

Wymagane informacje

Art. 11 t ust. 2 ustawy CIT zawiera wytyczne co do treści mających znaleźć się w Informacji, zaś szczegółowy opis danych zawarty został w Rozporządzeniu MF z dnia 21.12.2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (§ 2 Rozporządzenia).

Przekazywane szefowi KAS informacje TP-R w formacie xml, będą bardziej szczegółowe niż żądane dotychczas w formularzu CIT-TP. Dane te w dużej mierze pokrywać się będą z informacjami zawartymi w dokumentacji cen transferowych podatnika.

Formularz ORD-U

„[…] Podatnicy obowiązani do złożenia uproszczonego sprawozdania na formularzach CIT/TP lub PIT/TP za 2018 r. objęci są zwolnieniem z obowiązku składania za ten sam okres informacji o umowach zawartych z nierezydentami na formularzu ORD-U. […]”

[…] Biorąc powyższe pod uwagę, podatnicy obowiązani do złożenia uproszczonego sprawozdania na formularzach CIT/TP lub PIT/TP za 2018 r. objęci są zwolnieniem z obowiązku składania za ten sam okres informacji o umowach zawartych z nierezydentami na formularzu ORD-U. W konsekwencji, uchylenie art. 82 §1a Ordynacji podatkowej od 1 stycznia 2019 r. wywołuje skutek w odniesieniu do informacji o umowach zawartych z nierezydentami na formularzu ORD-U składanej dopiero za 2019 r.

Należy dodatkowo podkreślić, że brak spełnienia wszystkich warunków wskazanych w uchylonym art. 82 §1a Ordynacji podatkowej skutkować będzie brakiem możliwości skorzystania ze zwolnienia. W rezultacie, podatnicy wskazani w art. 9 a ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 25 a ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. podatnicy dokonujący wskazanych w tych przepisach czynności z podmiotami z rajów podatkowych) składają za 2018 rok zarówno ORD-U, jak i uproszczone sprawozdanie CIT/TP lub PIT/TP.