Tarcza antykryzyskowa 4.0 – certyfikaty rezydencji i ceny transferowe

Wydłużenie terminów ważności certyfikatów rezydencji

Kolejnym ułatwieniem (lub Kolejną ważną zmianą przyjętą) przyjętym w tarczy antykryzysowej 4.0 jest rozwiązanie dotyczące ważności certyfikatów rezydencji. Mianowicie w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, a także w okresie kolejnych 2 miesięcy po ich odwołaniu, miejsce zamieszkania i siedziby podatnika dla celów podatkowych może być potwierdzone kopią certyfikatu rezydencji, jeżeli informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym.

Ustawodawca wskazał także, że w przypadku certyfikatu rezydencji niezawierającego okresu jego ważności, w odniesieniu do którego okres kolejnych dwunastu miesięcy upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, płatnik przy poborze podatku uwzględnia ten certyfikat przez okres obowiązywania tych stanów oraz przez okres 2 miesięcy po ich odwołaniu.





W czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, a także w okresie kolejnych 2 miesięcy po ich odwołaniu warunek uzyskania przez płatnika certyfikatu rezydencji od podatnika uważa się za spełniony także w przypadku, gdy płatnik posiada certyfikat rezydencji tego podatnika obejmujący 2019 r. oraz oświadczenie podatnika co do aktualności danych w nim zawartych.

Przedłużenie terminów dotyczących cen transferowych

Termin do złożenia informacji o cenach transferowych i oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych zostanie przedłużony:

1) do dnia 31 grudnia 2020 r. – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.;

2) o 3 miesiące – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

Przedłużony zostanie także termin dołączenia do lokalnej dokumentacji cen transferowych grupowej dokumentacji cen transferowych do końca trzeciego miesiąca licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin do złożenia tego oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Monika Kanczkowska

Dyrektor Działu Podatkowego

Doradca podatkowy

Nr wpisu 12843

