Wypłata dywidendy a dokumentacja cen transferowych - wyjaśnienia Ministra Finansów

Istota interpelacji sprowadzała się do ustalenia, czy wypłata dywidendy stanowi transakcję kontrolowaną, o której mowa w art. 23m ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawy PIT) oraz art. 11a ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawy CIT), w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.

W interpelacji zostały zadane dwa szczegółowe pytania:

1. Czy wypłata dywidendy przez spółkę kapitałową na rzecz podmiotu powiązanego, której wartość przekracza próg dokumentacyjny podlega obowiązkowi sporządzenia dokumentacji cen transferowych?

2. W przypadku jeśli odpowiedź na pytanie pierwsze będzie twierdząca, to czy próg dokumentacyjny dla takiej transakcji wynosi 10 000 000 zł, tj. próg obowiązujący w przypadku transakcji finansowej?

Na podstawie art. 23w ust. 1 i 2 ustawy PIT oraz art. 11k ust. 1 i 2 ustawy CIT obowiązek dokumentacyjny w zakresie cen transferowych (tzw. lokalna dokumentacja cen transferowych) dotyczy co do zasady transakcji kontrolowanych.

Wyciąg z odpowiednich przepisów:

art. 23w ustawy PIT / art. 11k ustawy CIT

1. Podmioty powiązane są obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych za rok obrotowy w celu wykazania, że ceny transferowe zostały ustalone na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

2. Lokalna dokumentacja cen transferowych jest sporządzana dla transakcji kontrolowanej (…)





Zdaniem Ministra Finansów kluczowe znaczenie dla oceny istnienia wskazanego obowiązku w odniesieniu do wypłaty dywidendy jest znaczenie pojęcia „transakcja kontrolowana”.



Zgodnie z art. 23m ust. 1 pkt 6 ustawy PIT oraz art. 11a ust. 1 pkt 6 ustawy CIT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r., transakcja kontrolowana oznacza identyfikowane na podstawie rzeczywistych zachowań stron działania o charakterze gospodarczym, w tym przypisywanie dochodów do zagranicznego zakładu, których warunki zostały ustalone lub narzucone w wyniku powiązań.

Minister zauważył, że definicja legalna transakcji kontrolowanej, obok wpływu tzw. powiązań na jej warunki (których warunki zostały ustalone lub narzucone w wyniku powiązań), kładzie nacisk na gospodarczy charakter działań stron (identyfikowane na podstawie rzeczywistych zachowań stron działania o charakterze gospodarczym). W celu odczytania zawartej w niej normy prawnej w odniesieniu do dywidendy, należy zatem dekodować znaczenie pojęcia: „działania o charakterze gospodarczym”. W przedmiotowej sytuacji istnienie powiązań nie jest kwestionowane.

Polecamy: PIT 2020. Komentarz

Polecamy: CIT 2020. Komentarz

Charakter gospodarczy (działania) należy, zdaniem Ministra Finansów, co do zasady utożsamiać z działaniem (w celu) zarobkowym. Działalność gospodarczą od działania gospodarczego (działania o charakterze gospodarczym) odróżnia stopień jej zorganizowania lub wykonywania „w sposób ciągły”. Inaczej ujmując, na działalność gospodarczą składają się działania o charakterze gospodarczym (w celu zarobkowym).

Wypłata dywidendy wiąże się z funkcjonowaniem spółek kapitałowych – udziałowcy czy akcjonariusze uczestniczą w osiągniętym zysku poprzez dywidendę. Decyzja o wypłacie dywidendy jest czynnością dokonywaną samodzielnie przez spółkę na podstawie odpowiednich regulacji kodeksu spółek handlowych (w drodze uchwały zgromadzenia wspólników czy walnego zgromadzenia akcjonariuszy).

W opinii Ministra Finansów samej wypłaty dywidendy nie można jednak postrzegać bezpośrednio jako działania gospodarczego w sensie, w którym mowa powyżej. Dywidenda stanowi wynagrodzenie za powierzony kapitał, ale wypracowany zysk, jak i jego podział, oraz wypłata są konsekwencją działalności gospodarczej– np. produkcyjnej, usługowej, handlowej, nie zaś takim działaniem sensu stricto. Wypłata dywidendy nie stanowi działania o charakterze gospodarczym.

Podsumowując, Minister Finansów stwierdził, że wypłata dywidendy nie mieści się w definicji transakcji kontrolowanej, a zatem nie podlega obowiązkowi sporządzenia (lokalnej) dokumentacji cen transferowych.