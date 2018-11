Dywidenda finansowana kredytem a koszty w CIT

Przykład:

Spółka X zaciąga kredyt, poprzez, który uzyskuje możliwość regulowania bieżących zobowiązań wobec kontrahentów. Otrzymane z kredytu środki Spółka X przeznacza m.in. na wypłatę dywidendy należnej udziałowcom. Spółka powzięła wątpliwość co do możliwości zaliczenia odsetek od kredytu przeznaczonego na wypłatę dywidendy do kosztów uzyskania przychodów.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako ustawa o CIT), warunkiem uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodów jest wykazanie, że wydatek ten ma związek z osiągnięciem przychodów lub zachowaniem albo zabezpieczeniem ich źródła oraz nie jest ujęty w katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zawartym w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

W myśl art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a ustawy o CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na spłatę pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów).

Z kolei stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy o CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów).

Przywołane regulacje pozwalają na wniosek, iż za koszty uzyskania przychodów mogą zostać uznawane skapitalizowane lub zapłacone odsetki, pod warunkiem spełnienia przez nie ogólnych przesłanek warunkujących możliwość zaliczenia danego wydatku do kosztów uzyskania przychodów, zawartych w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

Z perspektywy możliwości zaliczenia poniesionego wydatku do kosztów uzyskania przychodów kluczowe jest ustalenie celu realizowanego poprzez zaciągnięty kredyt. Powyższe rozważania pozwalają założyć, iż tylko w odniesieniu do kredytu związanego z uzyskaniem przychodów lub mającego na celu uzyskanie przychodu można rozważać możliwość zaliczenia odsetek do kosztów uzyskania przychodów.

Wydatki związane z bieżącą działalnością podatnika (w tym wydatki przeznaczane na regulowanie zobowiązań handlowych), co do zasady, stanowią wydatki związane z uzyskaniem lub zachowaniem (zabezpieczeniem) źródła przychodów, tym samym mogą być zaliczone do kosztów uzyskana przychodów na gruncie art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

Wypłacana dywidenda jest dochodem z udziału w zyskach osoby prawnej osiąganym przez wspólników (udziałowców) spółki. Wypłata dywidendy stanowi zatem realizację zobowiązania, jakie Spółka ma wobec udziałowca i sama w sobie nie przyczynia się do osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów przez Spółkę. Oznacza to, że wydatki poniesione przez Spółkę w związku z wypłatą dywidendy, nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów (zob. wyrok NSA z 30.11.2016 r., sygn. akt: II FSK 4021/14).

Należy również wskazać, iż od dnia 1 stycznia 2018 r. zagadnienie to zostało wprost uregulowane w przepisach ustawy o CIT. W art. 16 ust. 1 dodano pkt 15a stanowiący, iż nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kwot wypłacanych tytułem podziału (rozliczenia) wyniku finansowego jednostki (zysku netto).

Maciej Kurlit, Młodszy Konsultant Podatkowy ECDP Sp. z o.o.