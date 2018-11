Podwyższenie limitu dla małego podatnika od 2020 r.

Nowelizacja niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym została uchwalona przez Sejm w dniu 9 października br. Zawiera ona prawie 50 uproszczeń, dzięki którym w kieszeniach przedsiębiorców przez 10 lat ma zostać blisko 4 mld zł. Zmiany dotyczą przede wszystkim sektora małych i średnich przedsiębiorców, stąd też nowela nazywana jest tzw. pakietem MŚP. Nowe regulacje w przeważającej większości zaczną obowiązywać w 2019 r.

Najważniejsze zmiany

Nowela zawiera wiele korzystnych rozwiązań w prawie podatkowym i gospodarczym korzystnych dla przedsiębiorców. Przykładowo, poszerzony zostanie katalog wydatków, które mogą stanowić koszty uzyskania przychodów. Do kosztów przedsiębiorca będzie mógł zaliczyć wynagrodzenia za pracę małżonka i małoletnich dzieci, podobnie jak ma to miejsce w przypadku wynagrodzenia innych osób zatrudnionych. To dobra wiadomość przede wszystkim dla niewielkich firm rodzinnych.

reklama reklama

Ustawa przewiduje również możliwość jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do wysokości 5 mln zł (dopiero nadwyżka tej kwoty byłaby rozliczana na dotychczasowych zasadach, uwzględniających maksymalnie 50 proc. w jednym roku).

Wprowadzone zostanie zwolnienie od podatku dochodowego alternatywnych spółek inwestycyjnych (ASI) od zbycia udziałów lub akcji spółek, o ile ASI przez co najmniej 2 lata posiadała nie mniej niż 10 proc. udziałów lub akcji w kapitale spółki. Jak również zwolnienie z podatku (wypłaconych od ubezpieczyciela) kwot odszkodowań przeznaczonych na odtworzenie zniszczonego majątku. Zwolnienie to będzie dotyczyć wszystkich środków trwałych, z wyjątkiem samochodu osobowego.

Będzie miało miejsce ujednolicenie formularzy deklaracji podatkowych w przypadku podatków lokalnych (podatku od nieruchomości czy leśnego) oraz umożliwienie składania ich drogą elektroniczną.

Zmiany obejmują też przepisy o rachunkowości, sygnalizowaliśmy o nich już na etapie prac legislacyjnych nad projektem. Zobacz artykuł: Ustawa o rachunkowości – zmiany w 2019 r. Jedna z najważniejszych zmian to skrócenie do 5 lat okresu obowiązkowego przechowywania zatwierdzonych sprawozdań finansowych.

Ustawodawca zdecydował się również na likwidację obowiązku okresowych szkoleń BHP dla blisko 6 mln pracowników branż, które są najmniej wypadkowe. Zmiana obejmie pracowników administracyjno-biurowych, zatrudnionych u pracodawcy zakwalifikowanego do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka, w rozumieniu przepisów o ZUS.

Ponadto, podniesiony zostanie, z 20 do 50 pracowników próg, do którego pracodawca - jeżeli jest zakwalifikowany do nie wyższej kategorii ryzyka niż trzecia w rozumieniu przepisów o ZUS - nie musi zatrudniać specjalisty od BHP, tylko sam może pełnić zadania służby BHP.

Poszerzenie kategorii "małego podatnika"

Obok powyższych zmian nowela przewiduje również podwyższenie progu sprzedaży, który uprawnia do uzyskania statusu „małego podatnika” do 2 mln euro. Obecnie limit ten wynosi 1,2 mln euro.

- Myślę, że jedna z najważniejszych zmian, które tam wprowadzamy to podniesienie limitu tzw. małego podatnika. „Mały podatnik” to ten, którego przychody do niedawna wynosiły 1 mln 200 tys. euro. Podnosimy ten limit do 2 mln euro. A zatem więcej przedsiębiorców będzie mogło skorzystać i z prostszej księgowości i z niższych progów podatkowych – powiedziała w rozmowie z PAP minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Polecamy: Komplet podatki 2019

Odpowiednie zmiany w PIT i CIT

Wskazując już konkretnie na nowe przepisy, na gruncie ustawy o PIT zmiana dotyczy art. 5a pkt 20 ustawy i polega, jak już wspomniano, na podwyższeniu progu przychodów ze sprzedaży, wraz z kwotą należnego podatku VAT uprawniającego do uzyskania statusu „małego podatnika” z obecnego 1,2 mln euro do 2 mln euro. Przy czym próg wartości przychodów ze sprzedaży 2 mln euro obejmie również przedsiębiorstwa w spadku, co jest wynikiem uwzględnienia zmian wprowadzonych w tym przepisie ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. poz. 1629), która wejdzie w życie z dniem 25 listopada 2018 r.