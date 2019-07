Wniosek o wydanie opinii o stosowaniu zwolnienia z podatku u źródła – kto może z nim wystąpić?

Rozporządzenie Ministra Finansów

Zgodnie z wydanym 28 czerwca 2019 r. rozporządzeniem obowiązywanie większości nowych przepisów zostało przesunięte do 31 grudnia 2019 r. w zakresie poboru podatku u źródła od osób prawnych. Od początku roku obowiązują już niektóre nowe przepisy, w szczególności, o dochowaniu należytej staranności oraz nowa definicja rzeczywistego właściciela. Ciekawostką jest, że nowe zasady poboru podatku u źródła w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązują w całości od 1 lipca 2019 r.

Dwie możliwości zastosowania zwolnienia z podatku

Zastosowanie zwolnienia z podatku u źródła na podstawie zaimplementowanych postanowień Dyrektywy Parent-Subsidiary oraz Royalties-Interest będzie możliwe jedynie w dwóch sytuacjach. W pierwszej – kierownik jednostki, czyli np. każdy z członków zarządu spółki akcyjnej, będzie zobowiązany do złożenia specjalnego oświadczenia, które potwierdzi, że „nie posiada on wiedzy uzasadniającej przypuszczenie, że istnieją okoliczności wykluczające możliwość zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku”. Dokument ten trzeba będzie złożyć każdorazowo najpóźniej w dniu dokonania wypłaty, jedynie przy płatnościach cyklicznych ustawodawca przewidział możliwość składania kwartalnych oświadczeń. W drugiej – pomocna ma być opinia o stosowaniu zwolnienia, wydawana przez organ podatkowy właściwy do opodatkowania osób zagranicznych na okres do 36 miesięcy. W przypadku otrzymania odmowy wydania opinii wnioskodawca będzie mógł złożyć skargę do sądu administracyjnego. Istnieje jednak pewien kruczek. O ile warunki wydania opinii zostały określone w sposób precyzyjny, o tyle nie jest do końca jasne, kto może wystąpić z wnioskiem o wydanie opinii o stosowaniu zwolnienia.

W tym zakresie ustawodawca postanowił odwołać się do regulacji dotyczącej postępowania w sprawie zwrotu zapłaconego podatku u źródła, ale takie rozwiązanie skomplikuje sytuację, gdy z wnioskiem będzie występował płatnik, a zatem polska firma, która należności wypłaca za granicą. Wówczas ustawa stanowi, że owszem – płatnik ma prawo wystąpić z wnioskiem, o ile „wpłacił podatek z własnych środków i poniósł ciężar ekonomiczny podatku”. To rozwiązanie dobre w sytuacji, gdy procedura dotyczy zwrotu wpłaconego podatku, ale nie będzie możliwe do zastosowania w zakresie opinii o stosowaniu zwolnienia, która wydawana jest „na przyszłość”.

Organy podatkowe mniej przychylne?

Możliwe jest, że organy podatkowe będą próbowały ograniczać liczbę podatników mogących wnioskować o opinię zabezpieczającą, jednak uzasadnienie ustawy nowelizującej nie wskazuje na to, by taki był cel i intencja autorów jej projektu. Tym, co na pewno warto zrobić jak najszybciej, jest weryfikacja treści obowiązujących umów z kontrahentami zagranicznymi i w razie potrzeby wprowadzenie zapisów jasno określających, która ze stron ponosi ciężar ekonomiczny podatku u źródła.

Więcej na temat wniosku o wydanie opinii o stosowaniu zwolnienia można przeczytać na stronie https://www.rsmpoland.pl/pl/insights/rsm-poland-blog/kto-moze-wystapic-z-wnioskiem-o-wydanie-opinii-o-stosowaniu-zwolnienia.

Autor: Michał SZCZECH, Tax Consultant w RSM Poland