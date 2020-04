Tarcza antykryzysowa - ulgi podatkowe B+R i IP Box

Więcej czasu na zastosowanie ulg za 2019 rok

Dzięki rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: Rozporządzenie) podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych zyskali dwa dodatkowe miesiące na złożenie zeznań podatkowych za 2019 rok. Zgodnie z §1 ust. 1 Rozporządzenia: Przedłuża się do dnia 31 maja 2020 r. dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych, z zastrzeżeniem § 2, termin do:

- złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r.,

reklama reklama



- wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa w pkt 1, albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Wydłużenie terminu na złożenie zeznania CIT-8 i zapłatę wynikającego z niego podatku to niewątpliwa korzyść dla podatników. Po pierwsze pod względem technicznym – przedsiębiorcy mają więcej czasu na przygotowanie rocznych zeznań, co w ostatnich dwóch tygodniach marca mogło być znacznie utrudnione; m.in. przez pracę zdalną, braki kadrowe. Po drugie pod względem płynności finansowej – przedsiębiorstwa mogą jeszcze przez dwa miesiące wykorzystać środki pieniężne, które musiałyby zostać wykorzystane na zapłatę podatku wynikającego z rocznego zeznania podatkowego.

Jest również trzecia korzyść, mianowicie chodzi o zastosowanie ulg podatkowych za 2019 rok. Spójrzmy na to przez pryzmat dwóch grup podatników:

- podatnicy, którzy przygotowali się do skorzystania z ulgi B+R lub skorzystania z IP Box w składanym zeznaniu za 2019 rok,

- podatnicy, którzy przymierzali się do skorzystania ze wspomnianych ulg, ale ostatecznie tego nie zrobili.

Jeżeli chodzi o pierwszą grupę podatników, to zyskane przez nich dodatkowe dwa miesiące na złożenie CIT-8 mogą pozwolić im na upewnienie się, czy w sposób właściwy zastosowali ulgi. Być może nie mieli wystarczająco dużo czasu, aby np. zweryfikować wszystkie wydatki, które stanowiły koszty kwalifikowane (tj. koszty związane z działalnością B+R). Dzięki dodatkowym dwóm miesiącom mogą ponownie przyjrzeć się swoim kalkulacjom, aby mieć pewność, że wykorzystali ulgi w takim stopniu, w jakim mają do tego prawo.

Co do drugiej grupy podatników, a więc tych, którzy w przypadku składania zeznań w pierwotnym terminie nie skorzystaliby z ulg podatkowych, to dobry moment, aby upewnić się w tej decyzji. Jest wielu podatników, którzy z wdrożeniem ulg podatkowych czekali do ostatniej chwili, tj. do terminu złożenia rocznego zeznania podatkowego. Przez zamieszanie spowodowane koronawirusem mogli zupełnie zrezygnować z tego pomysłu. Jeszcze inna część podatników nie jest do końca pewna, czy aby na pewno przysługuje im prawo do korzystania z ulgi B+R lub IP Box. Dzięki dodatkowym 61 dniom mogą jeszcze raz sprawdzić, czy wspomniane ulgi są dla nich.

Zarówno w przypadku tych podatników, którzy zamierzali skorzystać z ulg podatkowych, jak również tych, którzy nie podjęli jeszcze ostatecznej decyzji, można rzec, że czas gra na ich korzyść (podatkową w tym przypadku). Dodatkowe dwa miesiące mogą okazać się bardzo cenne w zakresie wykorzystania prawa do skorzystania z ulgi B+R lub IP Box za 2019 rok.

Możliwość korzystania z ulg w trakcie 2020 roku

Drugim rozwiązaniem, które może okazać się interesujące dla podatników jest umożliwienie im korzystania z ulgi IP Box i B+R w trakcie roku. Generalnie z obydwu tych ulg podatnicy mogą skorzystać dopiero po zakończeniu roku podatkowego. W przypadku ulgi B+R – mogą odliczyć koszty kwalifikowane od podstawy opodatkowania dopiero w zeznaniu rocznym, natomiast w przypadku ulgi IP Box – mogą wykazać w zeznaniu te dochody, które podlegają opodatkowaniu 5% stawką. W konsekwencji, zastosowanie obydwu ulg skutkuje uzyskaniem korzyści podatkowej dopiero po złożeniu zeznania podatkowego.

Dalsza część artykułu dotycząca ulg podatkowych B+R lub IP Box

Michał Rodak Specjalista, doradca podatkowy

Grant Thornton

[RAPORT] KORONAWIRUS – podatki, prawo pracy, biznes

Polecamy: Ekskluzywny pakiet – Komentarze Złota seria