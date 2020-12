Czy estoński CIT może być alternatywą dla wspólników spółki komandytowej?

Estoński CIT może być rozwiązaniem dla wielu wspólników spółek komandytowych dotkniętych ostatnimi zmianami dotyczącymi zasad opodatkowania ich działalności. Decyzja nie należy do łatwych, ponieważ wprowadzone do polskiego systemu podatkowego rozwiązanie jest skomplikowane. Należy je poprzedzić szczegółową analizą, zarówno co kryteriów skorzystania, jak i skutków na poszczególnych etapach wdrożenia tego rozwiązania.