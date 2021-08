Polski Ład - tabela zmian w podatkach

Polski Ład - tabela planowanych zmian w podatkach. Resort finansów opublikował projekt zmian podatkowych, które mają być wprowadzone w ramach programu Polski Ład. Jakie dokładnie zmiany proponuje ustawodawca?

Stagflacja - czy może pojawić się teraz?

Stagflacja. Od ostatniej stagflacji, której skutki zszokowały inwestorów minęło już czterdzieści lat. Ze względu na wysoką inflację pojawiają się obawy, że taki scenariusz może powtórzyć się właśnie teraz, a będzie wywołany rekordowym drukowaniem pieniędzy.

Sankcje za błędne zastosowanie przepisów o VAT

Błędne zastosowanie przepisów o VAT przez podatnika nie może prowadzić do nakładania sankcji VAT przewidzianej polską ustawą - tak wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Certyfikat rezydencji podatkowej z Niemiec a podatek u źródła

Certyfikat rezydencji podatkowej a podatek u źródła. Wątpliwości w zakresie certyfikatów rezydencji wydawanych przez niemieckie organy podatkowe omawiają eksperci z PwC Polska. O czym powinni wiedzieć polscy przedsiębiorcy, którzy realizują transakcje z kontrahentami z Niemiec?

Podatki w holdingu. Wniesienie udziałów do alternatywnej spółki inwestycyjnej

Podatki w holdingu. 2 czerwca 2021 r. Szef KAS poinformował o wydaniu opinii zabezpieczającej dotyczącej utworzenia struktury holdingowej poprzez wniesienie przez podatnika udziałów w spółce operacyjnej do alternatywnej spółki inwestycyjnej (ASI) w drodze wymiany udziałów. Opinia obejmuje również późniejsze dywidendy wypłacane przez spółkę operacyjną do ASI a następnie do osób fizycznych będących wspólnikami tej spółki.

Opublikowano KSR nr 14 "Kontynuacja działalności oraz rachunkowość jednostek przy braku kontynuowania działalności"

KSR nr 14 "Kontynuacja działalności oraz rachunkowość jednostek przy braku kontynuowania działalności", przyjęty uchwałą Nr 6/2021 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 6 lipca 2021 r., został opublikowany a Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Standard ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2021 r.

Nowelizacja kodeksu karnoskarbowego zwiększy kary za produkcję alkoholu i papierosów

Nowelizacja kodeksu karnoskarbowego zakłada m.in. podniesione kary za produkcję alkoholu i papierosów. Projekt nowych przepisów będzie gotowy w IV kw. tego roku – wynika z informacji zamieszczonych w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Skutkiem Polskiego Ładu może być zanik samozatrudnienia

Polski Ład a jednoosobowa działalność gospodarcza. To już ostatnie dni na konsultacje podatkowych propozycji Polskiego Ładu. Skutkiem wprowadzenia zmian podatkowych może być zanik formy samozatrudnienia.

Składka zdrowotna przedsiębiorców - tylko w Polsce i na Węgrzech jest niezależna od dochodu

Składka zdrowotna przedsiębiorców. Polska i Węgry są jedynymi państwami w Unii Europejskiej, w których składka zdrowotna dla osób prowadzących działalność gospodarczą jest niezależna od dochodu - poinformował 19 sierpnia 2021 r. Polski Instytut Ekonomiczny, porównując systemy finansowania opieki zdrowotnej w krajach UE.

Wysokość opłaty reklamowej w 2022 r.

Opłata reklamowa w 2022 r. Ustawodawca określił górną granicę stawki części stałej opłaty reklamowej oraz stawki części zmiennej opłaty reklamowej na przyszły rok. Jakie wartości kwotowe stawek maksymalnych opłaty reklamowej obowiązują na 2022 r.?

Straż miejska wystawi mandat za niewydanie paragonu - zmiany w Kks

Straż miejska wystawi mandat za niewydanie paragonu. 19 sierpnia 2021 r. w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano założenia projektu nowelizacji Kodeksu karnego skarbowego oraz niektórych innych ustaw (nr UD269). Projekt ten zakłada stworzenie w Kodeksie karnym skarbowym (Kks) nowego katalogu niefinansowych organów postępowania mandatowego (wśród których znalazłyby się: Inspekcja Handlowa oraz straże gminne/miejskie). Organy te miałyby prawo prowadzenia postępowań mandatowych w sprawach o wybrane wykroczenia skarbowe (w tym m.in. dot. sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo niewydania paragonu).

Podatkowy Polski Ład obniży dochody gmin

Polski Ład. Ministerstwo Finansów promuje ryczałt ewidencjonowany jako najbardziej korzystną formę opodatkowania w Polskim Ładzie. Jednak jeśli przedsiębiorcy zaczną masowo przechodzić na ryczałt, będzie to duży problem dla samorządów. Podatek ten trafia bowiem wyłącznie do budżetu państwa i jest rozliczany centralnie. Samorządy nie dostają z niego żadnych środków. Dla wielu z nich może to oznaczać problemy finansowe.

Obowiązek elektronicznego prowadzenia i przesyłania ksiąg rachunkowych, pkpir i ewidencji podatkowych od 2023 roku

Księgi i ewidencje podatkowe prowadzone i przesyłane elektronicznie. Od 2023 roku przedsiębiorcy będą mieli obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów i ewidencji podatkowych w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych. Ponadto informacje z tych ksiąg i ewidencji trzeba będzie przesyłać, do urzędu skarbowego (w ustrukturyzowanej formie elektronicznej - jak w przypadku JPK_VAT) w wyznaczonych terminach. Zmiany tę przewiduje projekt z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw (w tym m.in. ustawy o PIT, ustawy o CIT, ustawy o ryczałcie ewidencjonowanym), przygotowany w ramach tzw. Polskiego Ładu.

Podatek od nieruchomości od budynków. Jak ustalić podstawę opodatkowania?

Podatek od nieruchomości od budynków. W polskim systemie prawnym istnieje kilka definicji pojęcia powierzchni użytkowej. Jedna z nich została również zawarta w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych ("POL"), w zakresie dotyczącym podatku od nieruchomości. Z uwagi na różnice pomiędzy danymi normami podatnicy często spotykają się z problemami przy ustalaniu prawidłowej podstawy opodatkowania dla budynków podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości ("PoN").

Przesyłanie danych z ewidencji podatkowych. Nie będzie "testu przedsiębiorcy"

Przesyłanie danych z ewidencji podatkowych. W resorcie finansów nie są prowadzone żadne prace w zakresie tzw. testu przedsiębiorcy – mówi PAP dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych w MF Aleksander Łożykowski. Celem przepisów wprowadzających obowiązek przesyłania danych z ewidencji podatkowych (od 2023 roku) jest przede wszystkim ułatwienie rozliczenia podatku - dodaje.

Przerwa w działalności a ulga na zakup kasy online

Ulga na zakup kasy fiskalnej online. Czy podatnik, który przerwał prowadzenie działalności gospodarczej z powodu COVID-19 może skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej online?

Czy tworzenie prostych spółek akcyjnych będzie atrakcyjne?

Prosta spółka akcyjna. Od 1 lipca 2021r. obowiązują regulacje w KSH, które wprowadziły do porządku prawnego nowy typ spółki kapitałowej. Łączy ona rozwiązania przewidziane dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej.

Zatrudnianie cudzoziemców a koniec pandemii – jak szybko zmienią się przepisy?

Zatrudnianie cudzoziemców. Tarcza antykryzysowa automatycznie przedłużyła ważność wiz i pozwoleń na pracę dla obcokrajowców. Od momentu odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego wrócą jednak poprzednie zasady. Dowiedz się, ile czasu zostanie na legalizację pracy i pobytu cudzoziemców w Polsce.

Wpływy z PIT i CIT dla samorządów - co się zmieni?

Wpływy z PIT i CIT dla samorządów. Zmiany projektowane w ramach Polskiego Ładu (w tym zwłaszcza podwyższenie kwoty wolnej od podatku PIT) wpłyną raczej niekorzystnie na sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego (JST), tj. gmin, powiatów i województw. Ministerstwo Finansów zapowiada, że z tego względu zostaną wprowadzone rozwiązania stabilizujące i wzmacniające finanse JST. Resort finansów informuje jednocześnie, że sytuacja finansowa samorządów w latach 2016-2020 poprawiła się w stosunku do lat 2011-2015. Wzrosły dochody ogółem oraz kwoty we wszystkich kategoriach dochodów JST. Znacznie zwiększyło się też wsparcie inwestycyjne z budżetu państwa dla JST.

Globalna reforma podatkowa według USA

Założenia globalnej reformy podatkowej. „To historyczny dzień dla dyplomacji ekonomicznej” – tak w Departamencie Skarbu USA skomentowano decyzję 130 państw produkujących 90% światowego PKB o przyłączeniu się do międzynarodowej reformy podatkowej. Warto przyjrzeć się, jaka jest istota tej reformy, jaka jest w niej rola Waszyngtonu i jakie skutki umowa ta będzie miała dla reszty świata.

Dostawa towarów z montażem za granicą - rozliczenie VAT

Dostawa towarów z montażem a VAT. Szczególny rodzaj transakcji na gruncie ustawy o VAT stanowi dostawa towarów wymagających instalacji lub montażu. W jej przypadku mamy do czynienia z tzw. czynnością złożoną (kompleksową), w ramach której zasadniczo dochodzi nie tylko do dostawy towaru, ale również do świadczenia montażowego. Nie rozpoznajemy wówczas jednak dwóch odrębnych transakcji, a traktujemy obie czynności całościowo jako dostawę towarów.

Jakie są konsekwencje odwołania pracownika z urlopu?

Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego. Przepisy Kodeksu Pracy w niektórych okolicznościach umożliwiają odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego. Eksperci wyjaśniają, kiedy pracodawca może to zrobić i jakie konsekwencje niesie to dla obu stron.

Nadwyżka VAT do rozliczenia w następnym okresie - jak długo można przenosić?

Nadwyżka VAT do rozliczenia w następnym okresie. Ustawodawca nie uregulował wprost terminu przedawnienia kwoty do przeniesienia, czyli nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy. Dlatego ustalenie tego terminu co jakiś czas budzi kontrowersje. W ostatnim wyroku w tej sprawie z 24 lutego 2021 r. NSA potwierdził, że po 5 latach organ nie może kwestionować wysokości nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Jego zdaniem nie oznacza to jednak, że podatnik traci tym samym prawo do przenoszenia jej na kolejne okresy rozliczeniowe. Jest to stanowisko korzystne dla podatników, ale należy uważać i często bezpieczniej jest wystąpić o zwrot nadwyżki na rachunek bankowy.

Refakturowanie usług a VAT - kiedy powstaje obowiązek podatkowy

Refakturowanie usług a VAT. W lipcu 2021 r. podatnik otrzymał fakturę za usługi pośrednictwa wystawioną w czerwcu 2021 r. Podatnik zamierza refakturować usługę na rzecz innej firmy. Jeśli refaktura zostanie wystawiona w lipcu 2021 r., to kiedy powstanie obowiązek podatkowy VAT z tytułu refaktury usługi pośrednictwa?

Podatek od środków transportowych w 2022 r.

Podatek od środków transportowych w 2022 r. Znane są już stawki maksymalne podatku od środków transportowych jakie będą obowiązywać w przyszłym roku. Ile zapłacą podatnicy podatku od środków transportowych w 2022 r.?