Jak rozliczać przychody ze sprzedaży autorskich praw majątkowych

(…) przepis art. 7b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (updop) zawiera zamknięty katalog przychodów, które należy zakwalifikować do przychodów z zysków kapitałowych. Wskazane zostały w nim konkretne transakcje gospodarcze kreujące przychód podatkowy z zysków kapitałowych, co oznacza, że wszelkie inne przychody niewymienione w tym przepisie nie będą zaliczane do tej kategorii przychodów.

Cytowany wyżej art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a updop odnosi się do art. 16b ust. 1 pkt 4-7 updop, zawierającego katalog praw stanowiących dla podatnika wartości niematerialne i prawne. Co natomiast istotne, w znowelizowanym ustawą zmieniającą art. 16b ust. 1 podkreślono, że dla uznania danego prawa za wartość niematerialną i prawną konieczne jest jego nabycie od innego podmiotu.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, podatnikiem podatku dochodowego. W ramach działalności gospodarczej Wnioskodawca tworzy na zlecenie innych firm programy komputerowe. W umowie ze zleceniodawcą Wnioskodawca podpisuje zgodę na przekazanie wraz z napisanym oprogramowaniem wszelkich autorskich praw majątkowych do tego oprogramowania. Po wykonaniu danego oprogramowania Wnioskodawca przekazuje je zleceniodawcy i wystawia stosowną fakturę. Prócz tworzenia oprogramowania Wnioskodawca wykonuje usługi doradcze z zakresu informatyki.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że przeniesienie praw autorskich do utworów stworzonych przez Wnioskodawcę stanowi w istocie zbycie praw wytworzonych we własnym zakresie, niestanowiących wartości niematerialnych i prawnych. Wskazane we wniosku prawa autorskie, z uwagi na fakt ich wytworzenia przez Wnioskodawcę, nie mieszczą się w katalogu art. 16b ust. 1 pkt 4-7 updop, w związku z czym przychody z ich zbycia nie stanowią przychodów wymienionych w art. 7b ust. 1 updop. Ww. operacja nie będzie zatem skutkowała powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu z zysków kapitałowych, o którym mowa w powołanej regulacji. Otrzymane z tego tytułu przychody winny zostać rozpoznane jako przychody z innych źródeł.

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy, że przychody, które Wnioskodawca uzyskuje ze sprzedaży autorskich praw majątkowych w wyżej opisany sposób, nie powinny być wykazywane jako przychody z zysków kapitałowych, tylko jako przychody z innych źródeł przychodów, należało uznać za prawidłowe, jednakże z innych przyczyn niż wskazane przez Wnioskodawcę.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 czerwca 2018 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.137.2018.1.MJ

Od redakcji:

Przypominamy, że w 2018 r. przychody podatników CIT zostały rozdzielone na dwa źródła:

z zysków kapitałowych oraz

z innych źródeł.

Do przychodów z zysków kapitałowych należą przychody z praw majątkowych, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7 updop (przepisie określającym katalog praw stanowiących dla podatnika wartości niematerialne i prawne). W przepisie tym wymieniono m.in. przychody z autorskich lub pokrewnych praw majątkowych. Jednak jak zauważono w omawianej interpretacji, dla uznania danego prawa za wartość niematerialną i prawną konieczne jest jego nabycie od innego podmiotu (art. 16b ust. 1 updop). Tym samym fiskus uznał, że ustawodawca nakazuje zaliczenie do źródła zysków kapitałowych wyłącznie tych przychodów, w których wykorzystywane są takie prawa, ale tylko wówczas, gdy są one jednocześnie wartościami niematerialnymi i prawnymi. Jest to o tyle istotne, że kwestia ta budziła kontrowersje wśród ekspertów podatkowych, z których część stała na stanowisku, że odesłanie w art. 7b ust. 1 updop do art. 16b ust. 1 pkt 4-7 updop miało na celu jedynie wskazanie na rodzaj praw, z których podatnicy osiągają przychody z zysków kapitałowych.

Stanowisko fiskusa oznacza, że w wypadku podatników tworzących utwory i uzyskujących przychody z ich sprzedaży nie wykazują oni powstania przychodów z zysków kapitałowych z tego tytułu. Tym samym dochód, czy strata powstałe przy sprzedaży tych utworów nie będą musiały być wykazywane odrębnie przez podatników jako umiejscowione w źródle zysków kapitałowych.

Sławomir Biliński

prawnik, redaktor "MONITORA księgowego", ekspert podatkowy, autor licznych publikacji z prawa podatkowego i gospodarczego