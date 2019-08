Zasady proporcjonalnej alokacji kosztów w CIT a przychody z dywidend od spółek zależnych

Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 kwietnia 2019 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.69.2019.2.SG.

Przychód z tytułu dywidend od spółek zależnych nie podlega uwzględnieniu w kalkulacji dla potrzeb proporcjonalnej alokacji kosztów w CIT

Sprawa dotyczyła spółki, która jako polski rezydent podatkowy, podlegała na terenie Polski opodatkowaniu CIT od całości osiąganych dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia. Spółka osiągała przychody z prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz posiadała udziały w polskich spółkach zależnych. Udziały te były większe niż 10%. Spółka dążyła do posiadania 100% udziałów spółek zależnych.

Inwestycje spółki w spółki zależne miały charakter długoterminowy (spółka planowała posiadanie udziałów przez okres ponad 2 lat). W związku z posiadanymi udziałami spółka otrzymywała dywidendy od spółek zależnych. Przychodami spółki były więc jej przychody uzyskiwane z działalności gospodarczej, jak i przychody z dywidend od spółek zależnych. Spółka ponosiła koszty związane z osiąganymi przychodami.

Spółka zapytała organ podatkowy:

Czy jeśli spółka otrzymała lub otrzyma w przyszłości dywidendy od spółek zależnych, to dokonując proporcjonalnej alokacji kosztów powinna ona uwzględnić w kalkulacji również przychód z tytułu dywidend od spółek zależnych?

Czy jeśli spółka uzyskała lub uzyska w przyszłości przychód z tytułu dywidendy, to powinna ona uwzględnić ten przychód w kalkulacji proporcji kosztów alokowanych do kosztów uzyskania przychodów z tytułu zysków kapitałowych?

Prezentując własne stanowisko, spółka wskazała, że w przypadku otrzymania dywidend od spółek zależnych, nie powinna ona uwzględniać przychodów z tytułu tych dywidend w kalkulacji dokonywanej w celu proporcjonalnej alokacji kosztów. Według spółki, z perspektywy ustawy o CIT nie ma znaczenia, czy dywidenda otrzymywana przez spółkę od spółki zależnej podlega opodatkowaniu, czy też jest zwolniona z opodatkowania. Ze względu na pasywny charakter dywidend, żadnych dywidend - zarówno tych podlegających opodatkowaniu, jak i zwolnionych od podatku - nie należy ujmować ani wśród „przychodów ze źródeł, z których dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym” lub „przychodów ze źródeł, z których dochody nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym lub są zwolnione z podatku dochodowego” (w liczniku proporcji), ani w „ogólnej kwocie przychodów” (mianowniku proporcji).

Ponadto, spółka wskazała, że w przypadku uzyskania przychodu z tytuł dywidendy, nie powinna ona uwzględniać tego przychodu w kalkulacji proporcji kosztów alokowanych do kosztów uzyskania przychodów z tytułu zysków kapitałowych. Według spółki, alokując kwotę kosztów pośrednich do odpowiedniego źródła przychodów, tj. zysków kapitałowych lub przychodów z innych źródeł, należy uwzględnić jedynie przychody i alokowane do nich koszty, które są uwzględniane w kalkulacji podatku dochodowego. W efekcie przychody z tytułu dywidend, które są opodatkowane ryczałtowo, są wyłączone z kalkulacji alokacji kosztów i nie powinny być uwzględniane w kalkulacji kosztów uzyskania przychodów alokowanych do źródła: zyski kapitałowe (lub innych źródeł przychodów). Spółka była zdania, że w kalkulacji tej nie powinny być uwzględniane także inne przychody ze źródeł, z których dochód nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym lub jest zwolniony z podatku dochodowego.

Na potwierdzenie prezentowanego stanowiska spółka przywołała szereg interpretacji indywidualnych.

Organ uznał to stanowisko za prawidłowe. Wskazał, że z uwagi na pasywny charakter dywidend nie podlegają one ujęciu ani wśród „przychodów ze źródeł, z których dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym”, ani wśród „przychodów ze źródeł, z których dochody nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym lub są zwolnione z podatku dochodowego” (w liczniku proporcji), ani w „ogólnej kwocie przychodów” (mianowniku proporcji). Ponadto, zasady proporcjonalnego podziału kosztów pośrednich wskazane w ustawie o CIT nie powinny dotyczyć przychodów z dywidend, dlatego też przychody z takich źródeł nie powinny być uwzględnione w kalkulacji proporcji alokacji kosztów pośrednich do źródła przychodów z zysków kapitałowych oraz przychodów z innych źródeł.

Katarzyna Narejko,

Źródło: taxonline.pl