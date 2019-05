Innovation Box w Polsce

Przepisy wprowadzające ulgę IP Box znajdują się w noweli ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Zastosowanie Innovation Box

Przedsiębiorcy, którzy osiągają dochody z prawa własności intelektualnej (IP) uzyskanego z prowadzonych prac badawczo-rozwojowych, także zakupionych od innych podmiotów, ale przez siebie opatentowanych, mogą korzystać z preferencyjnej stawki w podatku dochodowym. Dalsze rozważania będą zilustrowane przepisami dodanymi do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (zwanej dalej ustawą o CIT).

Zgodnie z art. 24d ust. 2 ustawy o CIT wskazany został zamknięty katalog kwalifikowanych praw własności intelektualnej, który obejmuje dochód uzyskany m.in. z :

patentu;

prawa ochronnego na wzór użytkowy;

prawa z rejestracji wzoru przemysłowego;

prawa z rejestracji topografii układu scalonego;

dodatkowego prawa ochronnego dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin;

prawa z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu;

wyłącznych praw, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432);

autorskich praw do programów komputerowych.

W świetle art. 24d ust. 7 ustawy o CIT dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej jest obliczony zgodnie z art. 9 ust. 2, dochód ten z pozarolniczej działalności gospodarczej może zostać uzyskany z:

opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej;

sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;

odszkodowania za naruszenie praw w postępowaniu spornym, w tym sądowym lub arbitrażowym.

Z prawa do ulgi można będzie korzystać do czasu wygaśnięcia ochrony patentowej, czy innych praw ochronnych gwarantujących wyłączność autorowi, czyli w praktyce np. nawet do 20 lat dla patentu.

Wysokość ulgi IP Box od 1 stycznia 2019 roku

Przyjęte w ustawie rozwiązanie polega na preferencyjnym opodatkowaniu 5% stawką podatkową dochodów uzyskanych przez podatnika z praw własności intelektualnej, których podatnik jest właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem lub posiada prawa do korzystania z nich na podstawie umowy licencyjnej, które są chronione na podstawie obowiązującego prawa krajowego lub międzynarodowego.

Warunki korzystania z ulgi

Uzasadnienie projektu ustawy – zawarte w druku sejmowym nr 2860 - wskazuje, że: „Podatnik będzie miał możliwość stosowania przedmiotowej ulgi przez cały okres trwania ochrony prawnej kwalifikowanych praw własności intelektualnej (…) W przypadku tych aktywów, które podlegają procedurze zgłoszenia/rejestracji, podatnik będzie mógł skorzystać z preferencji podatkowej od momentu zgłoszenia lub złożenia wniosku o rejestrację (obowiązek zwrotu kwoty ulgi w przypadku wycofania wniosku, odmowy udzielenia prawa lub odrzucenia wniosku o rejestrację”. Dodatkowo warunkiem skorzystania z preferencyjnej stawki podatku będzie ponadto wyodrębnienie dochodu jej podlegającego w księgach rachunkowych.

Wytyczne OECD

Wyznacznikiem dla zakresu IP Box są wytyczne OECD w ramach projektu BEPS. Jedną z kluczowym kwestii jest tzw. wymóg znaczącej aktywności, który stwierdza, że możliwość skorzystania z IP Box będzie uzależniona od zakresu działań B+R prowadzonych przez podatników.

Powyższy wymóg ma na celu ograniczenie możliwości korzystania z reżimu podatkowego, w sytuacji, gdy własność intelektualna nie została wytworzona przez podatnika ubiegającego się

o IP Box, lecz znaczący udział w jej wytworzeniu brały podmioty powiązane.

Kalkulacja podstawy opodatkowania

Podstawę opodatkowania, która podlega opodatkowaniu preferencyjną 5% stawką podatku dochodowego, stanowi dochód kwalifikowany, odpowiadający kwocie obliczonej jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej oraz wskaźnika obliczonego według poniższego wzoru:

x = (a+b) x 1,3 / a+b+c+d

Poszczególne litery oznaczają faktycznie poniesione przez podatnika koszty na:

działalność B+R prowadzoną w związku z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, nabycie wyników prac B+R od podmiotu niepowiązanego, nabycie wyników prac B+R od podmiotu powiązanego, nabycie kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

W przypadku, gdy wartość wskaźnika jest większa od 1, przyjmuje się, że wartość ta wynosi 1.

Małgorzata Wójcik, Konsultant podatkowy w ECDP sp. z o.o.