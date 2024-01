Fundacja rodzinna udziela licencji do oprogramowania podmiotowi powiązanemu – skutki podatkowe

Udzielenie przez fundację rodzinną odpłatnej licencji do oprogramowania komputerowego na rzecz podmiotu powiązanego stanowi dozwolony zakres działalności fundacji rodzinnej. Jednakże, jeżeli udzielenie owej licencji przez fundację rodzinną będzie służyło prowadzeniu działalności przez beneficjenta, fundatora lub podmiot powiązany to dochód z tego tytułu nie będzie korzystał ze zwolnienia podatkowego i będzie opodatkowany zgodnie z ogólnymi zasadami podatku CIT. Tak wynika z Interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 września 2023 roku.

Fundusz założycielski fundacji rodzinnej pokryty prawami autorskimi do oprogramowania komputerowego a potem udzielenie licencji

W ramach niniejszej interpretacji podatkowej wnioskodawca przedstawił stan faktyczny zgodnie z którym założy fundację rodzinną, której będzie fundatorem. Aby pokryć fundusz założycielski, fundator wniesie do fundacji rodzinnej mienie w postaci majątkowych praw autorskich do oprogramowania komputerowego. Następnie fundacja rodzinna udzieli odpłatnej licencji do przedmiotowego oprogramowania na rzecz podmiotu powiązanego, którą jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W uzupełnieniu wniosku, fundator odpowiadając na pytanie organu, podkreślił, że prawa do oprogramowania komputerowego będą służyć prowadzeniu działalności przez fundatora, beneficjenta lub podmiot powiązany, a wielkość udziałów i praw do oprogramowania wynosi co najmniej 5%.

Autopromocja

Jakie skutki podatkowe udzielenia licencji przez fundację rodzinną?

Mając na uwadze powyższe, wnioskodawca/fundator powziął wątpliwości odnośnie do kwestii:

1) czy udzielenie odpłatnej licencji do oprogramowania na rzecz podmiotu powiązanego, którą jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będzie stanowić dozwoloną działalność gospodarczą, prowadzoną przez fundację rodzinną na mocy art. 3 ustawy o prawie przedsiębiorców w związku z art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o fundacji rodzinnej;

2) czy dochód z takiej działalności jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 6 ust.1 pkt 25 ustawy o CIT.



Uzasadniając swoje stanowisko fundator argumentował, że udostępnianie licencji do oprogramowania komputerowego stanowi dyspozycję art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o fundacji rodzinnej. Przepis ten wskazuje, że fundacja rodzinna może wykonywać działalność gospodarczą m.in. w zakresie najmu, dzierżawy lub udostępniania mienia do korzystania na innej podstawie. W związku z tym, skoro Fundacja Rodzinna prowadzi działalność gospodarczą mieszczącą się w zakresie określonym w art.5 ustawy o fundacji rodzinnej, to przychód uzyskiwany z takiej działalności będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art.6 ust.1 pkt 25 ustawy o CIT.

Stanowisko Dyrektora KIS

Stanowisko Dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej, z jednej strony w zakresie pytania co do dozwolonej działalności przez fundację rodzinną było pozytywne, natomiast w zakresie możliwości korzystanie ze zwolnienia podatkowego negatywne.



Organ potwierdził, że działalność fundacji rodzinnej w zakresie odpłatnego udzielenia licencji do oprogramowania komputerowego stanowi dozwolony zakres jej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o fundacji rodzinnej.



Jednak przedstawiona działalność nie będzie podlega zwolnieniu z opodatkowania od podatku dochodowego od osób prawnych na mocy art. 6 ust.1 pkt 25. Prawa autorskie do oprogramowania komputerowego będą służyć prowadzeniu działalności przez beneficjenta, fundatora lub podmiot powiązany, w związku z czym zostanie spełniona dyspozycja z art. 6 ust.8 ustawy o CIT. Przepis ten wskazuje wyłączenie od zwolnienia z opodatkowania w przypadku, gdy fundacja rodzinna osiąga przychody z najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, której przedmiotem jest przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa lub składniki majątku ( a takim składnikiem majątku jest licencja do oprogramowania komputerowego) służące prowadzeniu działalności przez beneficjenta, fundatora lub podmiot powiązany z fundacją rodzinną, beneficjentem lub fundatorem.



Podstawa, na którą powołał się Dyrektor KAS, jest ewidentnym przykładem działań ustawodawcy mającym na celu przeciwdziałanie zabiegom optymalizacyjnym, które mogą być wykorzystywane poprzez fundację rodzinną. Niewątpliwie ujemną konsekwencją dla przedsiębiorczości rodzinnej, która zamierza zgodnie z intencją legislatora korzystać z instytucji fundacji rodzinnej jako rozwiązania sukcesyjnego, jest wyłączenie w ramach nowelizacji z dnia 14 kwietnia 2023 r., która weszła w życie z dniem wejścia ustawy, mechanizmu stosowania zwolnienia z podatku CIT przychodów z najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, której przedmiotem jest przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa lub składniki majątku służące prowadzeniu działalności przez beneficjenta, fundatora lub podmiot powiązany.

r.pr. Piotr Aleksiejuk, Wojarska Aleksiejuk & Wspólnicy

Źródło: Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 22 września 2023 roku o sygnaturze 0111-KDIB1-2.4010.351.2023.3.ANK.

Dalszy ciąg materiału pod wideo