Wniosek o sprostowanie decyzji podatkowej - wzór, treść, termin, przepisy

Wniosek o sprostowanie decyzji podatkowej. Ustawodawca przewidział, że nawet w oficjalnych dokumentach i decyzjach mogą pojawić się błędy. Instytucją, która ma pomagać podatnikom w takich trudnych sytuacjach, jest możliwość sprostowania decyzji podatkowej. Jak złożyć wniosek o sprostowanie decyzji podatkowej? Na jakich podstawach prawnych oprzeć wniosek? Jaki termin obowiązuje podatników oraz na jakie warunki należy zwrócić uwagę?

Sprostowanie decyzji podatkowej - podstawa prawna, orzecznictwo

Forma sprostowania decyzji - zasadniczo uzupełnienie lub sprostowanie decyzji następuje w drodze decyzji. Jednak w przypadku błędów rachunkowych lub innych oczywistych omyłek, może nastąpić w drodze postanowienia. Podstawy prawne możliwości złożenia wniosku o sprostowanie decyzji znajdują się w Ordynacji podatkowej, w szczególności w art. 213 i 215:

Wyciąg z przepisów (Ordynacja podatkowa)

Reklama

Art. 213. § 1. Strona może, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, zażądać jej uzupełnienia co do rozstrzygnięcia lub co do prawa odwołania, prawa wniesienia skargi do sądu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w decyzji pouczenia w tych kwestiach. § 3. Uzupełnienie lub sprostowanie decyzji następuje w drodze decyzji.

Art. 215. § 1. Organ podatkowy może, z urzędu lub na żądanie strony, prostować w drodze postanowienia błędy rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanej przez ten organ decyzji.

Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem, w trybie sprostowania omyłek można zmieniać formę, ale nie powinno wpływać się w ten sposób na treść decyzji. Uzupełnienie decyzji powinno natomiast dotyczyć tylko określonych przez ustawodawcę elementów.

Przykłady z orzecznictwa:

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, z dnia 16 kwietnia 2020 - teza aktualna:

Niewątpliwie art. 213 § 1 O.p. dotyczy wyłącznie usuwania wad nieistotnych, a więc takich, które nie dają podstaw do zmiany lub uchylenia decyzji. Ten tryb nie może zatem zastąpić weryfikacji decyzji.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, z dnia 30 grudnia 2020 r. – teza aktualna:

Jeśli chodzi o dopuszczalny prawem zakres uzupełnienia decyzji, to jak wynika z brzmienia art. 213 § 1 O.p., ustawodawca określił w nim wprost elementy decyzji podlegające uzupełnieniu. Jest to katalog zamknięty.

Termin i warunki wniosku o sprostowanie decyzji podatkowej

Reklama

Termin na sprostowanie decyzji - poprawienie błędów może nastąpić z urzędu, w każdym czasie, co oznacza, że organ podatkowy może naprawiać swoje błędy bez większych ograniczeń. Ustawodawca zdecydował jednak, że sprostowanie może nastąpić również na wniosek Strony (która zauważyła błąd). Tutaj jednak ograniczono czas do złożenia takiego żądania, do 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podmiot uprawniony do sprostowania decyzji – co ważne Ustawodawca wpisał wprost, że prawo do wniosku o sprostowanie decyzji należy się Stronie. I w ten sposób ograniczył katalog podmiotów, które mają prawo do złożenia takiego wniosku.

Odwołania od sprostowanych decyzji - co ciekawe w przypadku, gdy decyzja zostanie uzupełniona lub sprostowana, wpływa to na termin do wniesienia odwołania - termin do wniesienia odwołania lub skargi biegnie od dnia doręczenia tej decyzji.

Wzór wniosku o sprostowanie decyzji podatkowej

Nie istnieje jeden wiążący wzór, dotyczący wniosku o sprostowanie decyzji podatkowej. Można jednak wskazać pewne najważniejsze aspekty pisma, w formie szablonu do wykorzystania dla podatników. Warto jednak pamiętać, że dokument należy uzupełnić zgodnie z wymaganiami indywidualnej sprawy.

miejscowość ...................., dnia .................... r.

Imię i nazwisko wnioskodawcy

adres

numer PESEL

ewentualnie numer telefonu i e-mail

Dane organu, do którego skierowany jest wniosek oraz adres organu

np.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Miejscowości

ul. Ulicowa 01- 123 Miejscowość

WNIOSEK O SPROSTOWANIE DECYZJI

NR.................... Z DNIA ....................

W imieniu własnym, ja niżej podpisany / podpisana .................... .................... działając na podstawie art. 213 § 1 ustawy z 29.08.1997 r. -Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.), zwracam się o sprostowanie decyzji numer .................... z dnia .................... wydanej przez ...................., doręczonej mi w dniu ......................

Decyzja ta zawiera błąd .................... ............... ............... ............... ............... ............... ............... ............... ............... ............... ............... ....................(tutaj krótki opis błędu) podczas gdy powinno być .................... ............... ............... .....................

Imię nazwisko

podpis wnioskodawcy

Załączniki:

- ewentualnie dowody dotyczące wskazywanego błędu

Uwagi dodatkowe i pouczenia

W każdym wypadku warto zwrócić uwagę podatnika, na konieczność jasnego rozróżnienia instytucji sprostowania, od prawa od odwołania od decyzji (określonego w art. 220 Ordynacji Podatkowej). Taki wybór musi być konsekwentny – ponieważ skorzystanie z tego lub tego środka procesowego, zasadniczo uniemożliwia korzystanie w tym samym czasie z drugiego z nich. Co ważne, instrumenty określone w art. 213 i 215 (sprostowanie lub uzupełnienie) ponownie - funkcjonują obok siebie, ale nie są jednak tożsame – a procedury te nie nakładają się na siebie. Dlatego, w pierwszej kolejności, przed przygotowaniem i złożeniem wniosku o sprostowanie decyzji podatkowej, podatnik powinien zweryfikować, z którego z tych trybów winien skorzystać.

Źródła opracowania: