Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2023

GUS przedstawił najnowsze dane dotyczące sytuacji na rynku pracy w Polsce, skupiając się na zatrudnieniu oraz płacach w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2023 r. Przedstawiamy analizę przedstawionych przez GUS danych, w której skupimy się na głównych zmianach oraz ich potencjalnych przyczynach i skutkach dla polskiej gospodarki.

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2023.



Przeciętne uposażenie uległo zwiększeniu o 10,91 PLN do 7379,887 PLN tj. o 0,1%. Wrzesień zazwyczaj przynosi wyraźne wzrosty płac, po korekcie z sierpnia. W płacach bardziej widoczne są bowiem wypłaty ruchomych części wynagrodzeń, takich jak premie i nagrody. Tegoroczny wzrost był mniejszy od typowego, zbliżony do oczekiwanego przez nas, choć niższy od wskazywanego przez rynek.



Roczna dynamika płacy zmniejszyła się z 11,9% w sierpniu. W okresie I – IX przeciętne uposażenie było wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego o 12,0%. Wypada przypomnieć, że w okresie I – XII 2022, płace były przeciętnie o 13,0% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.



Obserwowane we wrześniu pogorszenie rocznej dynamiki płac najprawdopodobniej będzie miało kontynuację w kolejnych miesiącach. Stopniowo ustępuje część czynników zazwyczaj odpowiedzialnych za dynamizację płac. Wolniej postępuje zmiana struktury zatrudnienia (kiedy powstają nowe lepiej płatne miejsca pracy, a te mniej atrakcyjne są opuszczane przez pracowników). W dobie słabszej koniunktury, mniej jest też ruchomych części wynagrodzeń – premii, nagród, wypłat w systemie akordowym. W okresie słabszych wyników firm, jest też mniej możliwości by podnosić ogółowi pracowników płace, w reakcji na zwiększenie płacy minimalnej.



Zatrudnienie we wrześniu okazało się o 6,0 tys. osób, tj. o 0,09% niższe niż przed miesiącem i wyniosło 6496,1 tys. osób. W porównaniu do stanu sprzed roku, zatrudnienie było wyższe o 2,3 tys. osób tj. o 0,04%.



Spadek zatrudnienia we wrześniu na poziomie 6,0 tysiąca osób należy potraktować jako ostrzegawczy. Po pierwsze jest on silnie asezonowy. W miesiącach letnich zazwyczaj mamy do czynienia ze wzrostami zatrudniania (głównie o pracowników sezonowych, ale i szczególnie we wrześniu naborami z puli tegorocznych absolwentów). To zazwyczaj jest wzrost zatrudnienia sięgający kilku tysięcy osób. Po drugie to nie jest odosobniony w tym roku spadek. Zatrudnienie kurczyło się już w sześciu z dziewięciu tegorocznych miesięcy.



Roczna dynamika zatrudnienia we wrześniu uległa poprawie z ujemnych -0,01% w sierpniu do dodatnich 0,04%. W okresie I – IX 2023, zatrudnienie było wyższe niż przed rokiem o 0,5%. Wypada przypomnieć, że w całym roku 2022 poziom zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw okazał się przeciętnie o 2,6% wyższy od notowanego w roku 2021.



W październiku płace są zazwyczaj wyższe od wrześniowych, choć w ubiegłym roku wzrostu akurat nie było. W tegorocznym październiku, płace będą niemal identyczne z wrześniowymi. W konsekwencji dwunastomiesięczna dynamika płac nie ulegnie zmianie i wynosić będzie wciąż 10,3%.



W przypadku poziomu zatrudnienia po październiku zazwyczaj oczekuje się stabilizacji lub niewielkiego wzrostu – liczonego w pojedynczych tysiącach osób. Tym jednak razem, odnotowany może być ponowny spadek. Oczekiwania dla października 2023 to spadek zatrudnienia o około 4 tys. osób.