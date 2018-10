Zmiany w rozliczaniu przychodów z obrotu kryptowalutami od 2019 r.

Dla przypomnienia, na gruncie obecnie obowiązujących przepisów przychody z obrotu kryptowalutami można rozliczać w ramach działalności gospodarczej lub poza nią, jako przychód z praw majątkowych.

Definicja waluty wirtualnej

Projekt nowelizacji zakłada wprowadzenie definicji wirtualnej waluty, poprzez odesłanie do obowiązującej już definicji zawartej w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Zgodnie z tą definicją, walutą wirtualną jest cyfrowe odwzorowanie wartości, które nie jest:

prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez NBP, zagraniczne banki centralne lub inne organy administracji publicznej,

międzynarodową jednostką rozrachunkową ustanowioną przez organizację międzynarodową i akceptowaną przez poszczególne kraje należące do tej organizacji lub z nią współpracujące,

pieniądzem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,

instrumentem finansowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,

wekslem lub czekiem

– oraz jest wymienialne w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze i akceptowane jako środek wymiany, a także może być elektronicznie przechowywane lub przeniesione albo może być przedmiotem handlu elektronicznego.

Zmiana źródła przychodu

Jeżeli projekt nowelizacji wejdzie w życie w obecnie planowanym kształcie, przychody z obrotu kryptowalutami rozliczane będą jako przychody z zysków kapitałowych.

Rozliczenie dokonywane będzie raz w roku, po zakończeniu roku podatkowego do dnia 30 kwietnia, na formularzu PIT-38. W przypadku tego źródła przychodu podatek płacony jest od dochodu, czyli przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania, a stawka podatku wynosi 19%.

Istotną zmianą w nowelizacji jest jasne określenie w przepisach, co należy rozumieć poprzez odpłatne zbycie waluty wirtualnej. Zgodnie z propozycją, przez odpłatne zbycie waluty wirtualnej należy rozumieć wymianę waluty wirtualnej na prawny środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna i regulowanie innych zobowiązań walutą wirtualną. W związku z tym, wymiana jednej kryptowaluty na inną nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Koszty uzyskania przychodów

Kosztami uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia kryptowalut będą udokumentowane wydatki poniesione bezpośrednio na nabycie walut wirtualnych.

Warto zwrócić również uwagę na to, że w przypadku zbycia kryptowalut niemożliwe będzie rozliczenie straty podatkowej w terminie 5 kolejnych lat. Co do zasady, koszty rozliczane będą w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione. W przypadku, jeżeli w danym roku podatkowym podatnik wygeneruje stratę, o taką nadwyżkę kosztów powinien powiększyć koszty poniesione w kolejnym roku podatkowym.

Zgodnie z projektem nowelizacji nie będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z wymianą jednej kryptowaluty na inną.

Sprzedaż kryptowalut poza granicami Polski.