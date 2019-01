Opodatkowanie programu motywacyjnego spółki amerykańskiej

Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 października 2018 r., 0114-KDIP3-2.4011.447.2018.2.MM.

Sprawa dotyczy spółki z o.o., która jest częścią grupy kapitałowej spółki Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. W ramach grupy funkcjonuje program motywacyjny zatwierdzony uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki amerykańskiej. Spółka miała wątpliwości co do opodatkowania nagrody związanej z Nonqualified Stock Options. Nagroda ta daje prawo do zakupu akcji amerykańskiej spółki po cenie określonej w umowie nagrody. Zapłata za akcje amerykańskiej spółki może być wykonana gotówkowo lub w formie posiadanych już przez uczestnika akcji albo poprzez dostarczenie potwierdzenia spółki amerykańskiej polecenia przeniesienia odpowiedniej części zysku ze sprzedaży akcji na samą spółkę.

Na tym tle spółka zwróciła się do organu podatkowego z wnioskiem o interpretację, w którym zapytała, czy przychód podlegający opodatkowaniu powstanie w momencie sprzedaży akcji nabytych w ramach planu motywacyjnego, a nie na żadnym wcześniejszym etapie?

Prezentując własne stanowisko spółka wskazała, że przychód powstanie dopiero w momencie sprzedaży akcji. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o PIT, przychodami w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych są pieniądze i wartości pieniężne oraz wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy o PIT, jeżeli w wyniku realizacji programu motywacyjnego utworzonego przez spółkę akcyjną, będącą jednostką dominującą w stosunku do spółki, od której podatnik uzyskuje świadczenia, przychód z tego tytułu powstaje w momencie odpłatnego ich zbycia. Nie można również uznać, iż przychód po stronie spółki powstał w momencie przyznania nagrody, ponieważ, zgodnie z warunkami programu, może ona ulec przepadkowi lub zmniejszeniu.

Jednocześnie otrzymane przez spółkę opcje nie powinny zostać uznane jako przysporzenie majątkowe pochodzące ze stosunku pracy, bowiem nie wynikają one ze stosunku pracy ze spółką polską i nie są zapisane w jakichkolwiek dokumentach obowiązujących w spółce, m.in. regulaminie pracy, regulaminie wynagradzania itp.

Organ uznał to stanowisko za prawidłowe.

Jacek Walasek

Źródło: taxonline.pl