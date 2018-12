Wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej - skutki podatkowe

Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 sierpnia 2018 r., 0115-KDIT3.4011.313.2018.1.DB.

Sprawa dotyczyła podatniczki, która do końca 2017 roku była wspólnikiem spółki jawnej. Z dniem 31 grudnia 2017 r. wystąpiła ze spółki. W chwili obecnej jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Z tytułu rozliczenia się ze spółką jawną, podatniczka otrzyma wypłatę udziału kapitałowego, którego wartość zgodnie z art. 65 Kodeksu spółek handlowych oznacza się na podstawie osobnego bilansu, uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki na ostatni dzień roku obrotowego, w którym upłynął termin wypowiedzenia umowy spółki przez wspólnika. Wypłata ta może objąć zyski, które zostały wygenerowane przez spółkę jawną i nie były otrzymane przez podatniczkę, jako że były zatrzymywane przez wszystkie lata prowadzonej działalności w spółce jawnej.

Na tym tle podatniczka zapytała organ podatkowy, czy środki pieniężne, które zostaną jej wypłacone, odpowiadające opodatkowanym już przez podatniczkę podatkiem dochodowym zyskom (nigdy przez nią nie otrzymanym), osiągniętym przez spółkę jawną , nie podlegają opodatkowaniu podatkiem PIT w związku z wystąpieniem ze spółki jawnej.

Prezentując własne stanowisko spółka wskazała, że do przychodów nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki osobowej z tytułu wystąpienia z takiej spółki, w części odpowiadającej uzyskanej przed wystąpieniem wspólnika nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w takiej spółce i wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów. Cześć udziału kapitałowego, która będzie wypłacona podatniczce w związku z wystąpieniem ze spółki jawnej, odpowiadająca opodatkowanym wcześniej zyskom osiągniętym przez spółkę jawną, które nie zostały przekazane podatniczce, nie powinna być zaliczona do przychodów na moment wystąpienia ze spółki.

Organ uznał to stanowisko za prawidłowe. W uzasadnieniu wskazał, że spółka niebędąca osobą prawną jest transparentna podatkowo, co oznacza, iż dochód osiągnięty przez tę spółkę opodatkowany jest na poziomie jej wspólników (proporcjonalnie do posiadanego przez nich udziału), nie zaś na poziomie samej spółki. Przychody i koszty uzyskania przychodów podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych z udziału w spółce niebędącej osobą prawną powinny być przez niego uwzględniane na bieżąco przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy, a następnie - dla potrzeb rocznego rozliczenia podatku. Zatem późniejsza wypłata zysku między wspólników jest podatkowo neutralna, ponieważ wspólnicy opodatkowują uzyskiwane dochody na bieżąco w trakcie roku podatkowego, w czasie gdy byli wspólnikami spółki.

