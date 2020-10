Opodatkowanie wspólników spółek komandytowych - zmiany od 2021 roku

Zmianę przewiduje projekt nowelizacji ustaw o PIT i CIT, zakładający m.in. opodatkowanie spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych (druk sejmowy nr 642).

Nowości także dla wspólników

Przedwczoraj pisaliśmy o tym, że spółki komandytowe nie będą mogły skorzystać z estońskiego CIT, a jeśli chciałyby ‒ w celu skorzystania z systemu estońskiego ‒ przekształcić się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, to będą musiały uiścić podatek od przekształcenia („Spółki komandytowe w podatkowym potrzasku”, DGP nr 194/2020).

Wczoraj informowaliśmy, że wspólnicy spółek komandytowych (podobnie jak i partnerskich) nie będą mogli rozliczać się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Tak jest zresztą już dziś („Ryczałt nie w komandytowych i partnerskich” ‒ DGP nr 195/2020).



Ale projekt oznacza też inne nowości dla wspólników spółek komandytowych. Po wejściu w życie planowanej nowelizacji nie będą oni płacić 4-proc. daniny solidarnościowej. Nie wpadną też w drugi próg podatkowy (32 proc. PIT).



To samo będzie dotyczyć wspólników niektórych spółek jawnych, jeżeli staną się one również podatnikami CIT (patrz ramka poniżej). Nic nie zmieni się jedynie w opodatkowaniu wspólników spółek cywilnych i partnerskich.





Opodatkowanie wspólników spółki cywilnej, jawnej i partnerskiej



Opodatkowanie spółek partnerskiej i cywilnej się nie zmienia. To oznacza, że wspólnicy takich spółek będą nadal płacić daninę solidarnościową.



Nieco bardziej skomplikowana sytuacja będzie w przypadku wspólników spółek jawnych. Projekt zakłada bowiem, że jeśli spółka nie ujawni fiskusowi, kto jest wspólnikiem, również stanie się podatnikiem CIT. W takim przypadku zmieni się także sytuacja wspólników.

Jak tłumaczy Marek Gadacz, partner w Crido, dochody wspólników spółki jawnej będą wtedy traktowane jak dywidenda, co oznacza, że nie będą objęte daniną solidarnościową. Jeśli jednak spółka jawna nie będzie podatnikiem (ujawni fiskusowi wspólników), to nic się nie zmieni, a więc spółka nie będzie opodatkowana CIT, a jej wspólnicy zapłacą PIT na dotychczasowych zasadach oraz daninę solidarnościową (po przekroczeniu 1 mln zł dochodów w danym roku). ©℗

Podatek od najbogatszych

Daninę solidarnościową płacą osoby o dochodach przekraczających 1 mln zł rocznie. Wynosi ona 4 proc. od nadwyżki ponad 1 mln zł, a przy jej wyliczeniu uwzględnia się – zgodnie z art. 30h ustawy o PIT ‒ dochody:

opodatkowane według skali podatkowej, np. dochody z pracy, z działalności gospodarczej, z rent, emerytur, działalności wykonywanej osobiście, z praw autorskich (na zasadach określonych w art. 27 ust 1, 9 i 9a ustawy o PIT),

z zysków kapitałowych, opodatkowanych według stawki 19 proc., czyli dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych, z tytułu zbycia udziałów, akcji itp. (art. 30b ustawy),

z działalności gospodarczej i z działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowane podatkiem liniowym (art. 30c),

z zagranicznej spółki kontrolowanej (z ang. CFC), opodatkowane według stałej stawki 19 proc. (art. 30f).

Przy wyliczaniu daniny solidarnościowej nie bierze się więc pod uwagę:

przychodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem, np. dywidend, odsetek (art. 30a ustawy o PIT),

dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości (art. 30e),

zagranicznych dochodów, które w Polsce są zwolnione od podatku z uwagi na zastosowanie metody unikania podwójnego opodatkowania ‒ wyłączenia z progresją (art. 27 ust. 8 ustawy PIT),

przychodów opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz w formie karty podatkowej.

Bez daniny solidarnościowej

Obecnie dochody wspólnika spółki komandytowej (i jawnej) są opodatkowane jako dochody ze źródła „pozarolnicza działalność gospodarcza”, na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o PIT w związku z art. 5b ust. 2. W związku z tym wspólnicy spółek komandytowych (i jawnych) mogą płacić PIT według liniowej stawki 19 proc. lub na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej: 17 i 32 proc.

Dodatkowo, jeśli ich dochody przekroczą 1 mln zł, to od nadwyżki płacą również daninę solidarnościową w wysokości 4 proc.

Zgodnie z projektem nowelizacji spółki komandytowe i część jawnych zostaną objęte CIT-em. Tym samym zmieni się sytuacja wspólników.

‒ Osiągane przez wspólników przychody ze spółki komandytowej (i części jawnych, które staną się podatnikami CIT) nie będą już traktowane jako przychody z działalności gospodarczej, tylko jako przychody z kapitałów pieniężnych (z udziałów w zyskach osób prawnych) ‒ wyjaśnia Marek Gadacz, partner w Crido.

Tłumaczy, że zmiana źródła przychodu oznacza, że dochody wspólników spółek komandytowych będą opodatkowane tak samo jak dywidendy ze spółek kapitałowych czy spółek komandytowo-akcyjnych, a więc 19-proc. podatkiem.

‒ Takie dochody nie podlegają daninie solidarnościowej – dodaje Michał Wilk, partner w Gardens Tax & Legal.

Fiskus i tak weźmie swoje

‒ To dobra wiadomość, ale też zupełnie nieprawdopodobne byłoby, aby wspólnicy spółki komandytowej będącej podatnikiem CIT mieliby płacić tę daninę – komentuje Michał Wilk. Zwraca uwagę, że już dziś daniny solidarnościowej nie płacą wspólnicy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych.

‒ Byłoby to więc rażące naruszenie zasady równości opodatkowania – dodaje.

Jeśli całościowo spojrzeć na planowane zmiany, to – w ocenie Marka Gadacza ‒ nie są one korzystne dla wspólników spółek komandytowych (i części spółek jawnych), zwłaszcza tych, którzy osiągają dochody przekraczające 1 mln zł.

‒ Dziś płacą oni zwykle 19-proc. PIT oraz 4 proc. daniny solidarnościowej (od nadwyżki powyżej 1 mln zł). W sumie więc do budżetu trafia ok. 23 proc. podatku. Po zmianach spółka komandytowa zapłaci CIT (9 proc. lub 19 proc.), a wspólnicy zapłacą 19 proc. PIT – zwraca uwagę Marek Gadacz.

Przyznaje, że komplementariusze będą mogli odliczyć zapłacony przez spółkę CIT od swojego zobowiązania w PIT. Komandytariusze nie będą mieli jednak takiej możliwości. Ustawodawca przewidział dla nich zwolnienie, ale tylko w odniesieniu do dochodu do 60 tys. zł rocznie z jednej spółki. ©℗

Patrycja Dudek

Łukasz Zalewski

