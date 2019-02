Samochód służbowy wykorzystywany przez pracowników do celów prywatnych - obowiązki płatnika PIT

Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 31 października 2018 r. (sygn. 0115-KDIT2-2.4011.364.2018.1.ŁS).

Sprawa dotyczyła Spółki, która nabyła i wzięła w odpłatne użytkowanie samochody, które są wykorzystywane przez jej pracowników dla celów wykonywanej działalności gospodarczej. Zasady udostępniania pracownikom samochodów służbowych zostały określone i przedstawione w polityce zakupu i używania samochodów służbowych. Instrukcja ta stanowi także, że pracownik jest uprawniony do korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych, o ile:

- złożył pisemną prośbę o możliwość korzystania z samochodu służbowego,

- we wniosku jednoznacznie oświadczył, że wyraża chęć korzystania z samochodu na warunkach określonych w instrukcji,spółka pisemnie wyrazi zgodę na korzystanie przez pracownika z samochodu służbowego do celów prywatnych.

Spółka oblicza wartość nieodpłatnego świadczenia na rzecz pracownika w wysokości i na zasadach określonych w przepisach. Ponadto spółka wprowadziła zasady opłat za paliwo wykorzystywane do jazd prywatnych w takich sposób, że:

- do limitu 350 km miesięcznie pracownik nie ponosi opłat i zwrotu kosztów na rzecz spółki. Wartość zużytego paliwa spółka traktuje jako przychód pracownika w wysokości ceny zużytego paliwa do jazd prywatnych.

- powyżej 350 kilometrów/miesiąc pracownik ponosi pełną odpłatność za paliwo wykorzystane do jazd prywatnych na podstawie wyliczeń wg ww. wskaźnika „opłat za paliwo” i faktury wystawionej przez spółkę na rzecz pracownika. Ponieważ pracownik zwraca pracodawcy kwotę stanowiącą równowartość ceny paliwa zużytego przez niego do jazd prywatnych powyżej 350 km, wówczas nie nalicza on podatku od nieodpłatnego świadczenia.

W ramach udostępnionego samochodu służbowego do celów prywatnych Spółka zapewnia pokrycie w pełnym zakresie kosztów związanych z użytkowaniem samochodu, takich jak:

ubezpieczenie,

wymiana opon,

bieżące naprawy,

materiały eksploatacyjne,

przeglądy okresowe,

wymiana oleju i innych płynów oraz zużywających się części w wyniku zwykłego użytkowania.

Od wartości tych kosztów Spółka nie pobiera opłat oraz nie nalicza dodatkowych świadczeń.

Na tym tle Spółka zapytała organ podatkowy, czy wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych, o której mowa w art. 12 ust. 2a ustawy o PIT, obejmuje koszty użytkowania takie jak paliwo.

W ocenie spółki ryczałt określony w art. 12 ust. 2a ustawy o PIT nie obejmuje zakupu paliwa, obejmuje natomiast opłaty związane z użytkowaniem samochodu t.j przegląd techniczny, ubezpieczenie OC i AC, naprawy, wymianę części eksploatacyjnych, a więc takie koszty, które spółka musi ponieść bez względu na to, czy samochód odda pracownikowi w bezpłatne używanie, czy nie.

Zatem nieodpłatne świadczenie spółki polegające na umożliwieniu korzystania z zakupionego paliwa do limitu kilometrów jest odrębnym świadczeniem. Wartość pieniężną świadczeń w naturze określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania (art. 11 ust. 2 ww. ustawy). Dlatego też w sytuacji, gdy spółka decyduje się pokrywać wydatki pracownika na paliwo wykorzystywane w innych celach niż służbowych, wówczas wartość tego paliwa stanowi opodatkowany przychód pracownika.

Dyrektor KIS uznał stanowisko Spółki za prawidłowe: (...) kwota ryczałtu określona w ustawie nie obejmuje wszystkich wydatków związanych z wykorzystywaniem przez pracownika samochodu służbowego pracodawcy do celów prywatnych, w szczególności kosztów paliwa, a w konsekwencji Wnioskodawca ­ jako płatnik podatku dochodowego – stosownie do art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ­ zobowiązany jest doliczyć do przychodów pracownika ze stosunku pracy wartość nieodpłatnego świadczenia, tj. wartość paliwa zakupionego przez Wnioskodawcę, a wykorzystywanego przez pracownika do celów prywatnych.

Patrycja Łukasiewicz

Źródło: taxonline.pl