PIT-11, PIT-8C i inne informacje do końca stycznia 2019 r.

Od 2019 r. informacje o uzyskanych w poprzednim roku dochodach (PIT-8C, PIT-11, PIT-11A, PIT-40A oraz PIT-R) za 2018 r. pracodawcy i inni płatnicy muszą przesłać do urzędu skarbowego wyłącznie elektronicznie do 31 stycznia 2019 r. Termin na przesłanie informacji podatnikowi nie ulega zmianie i jest to nadal ostatni dzień lutego.