Rodziny z I progu PIT nie zapłacą wyższych cen energii w 2019 roku

"Wobec wielu przekłamań i niedomówień obciążających Ministerstwo Energii możliwymi podwyżkami cen energii informuję, że polskie rodziny, których roczny dochód mieści się w pierwszym progu podatkowym nie będą płacić wyższych rachunków za prąd dostarczony w 2019 roku w porównaniu z rokiem 2018" - powiedział Tchórzewski.

W rozmowie sprzed dziesięciu dni z PAP Tchórzewski mówił, że rachunek za energię elektryczną dla gospodarstw domowych w przyszłym roku "nie powinien" wzrosnąć powyżej 5 proc., bo byłoby to społecznie "niedopuszczalne". "Państwo zadba o to, by te ewentualne wzrosty nie były większe" - zadeklarował.

reklama reklama

W resorcie energii trwają prace nad ustawą o rekompensowaniu skutków polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Rozwiązania mają osłonić odbiorców - w tym gospodarstwa domowe - w przypadku zaistnienia konieczności podwyżki cen energii związanej z rosnącymi kosztami uprawnień do emisji CO2.

"W przypadku wzrostu rachunków powyżej 5 proc. większość gospodarstw domowych otrzyma jednorazową rekompensatę odpowiadającą kwocie przekraczającej ten 5-proc. wzrost" - powiedział szef resortu energii. Rekompensata byłaby wypłacana raz w roku. "Chcielibyśmy wypłacić te pieniądze najpóźniej w ostatnim kwartale 2019 r." - deklarował. (PAP)

drag/ mmu/