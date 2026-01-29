Mimo że ulga na dziecko jest najczęściej stosowaną przez polskich podatników ulgą, nie każdy może z niej skorzystać. Takiej możliwości nie mają np. osoby opodatkowanie liniowo. Jednak co w przypadku, gdy jeden z małżonków jest opodatkowany według skali, a drugi liniowo?

Dla kogo ulga na dziecko?

Ulga na dziecko jest nadal jedną z najpowszechniej wykorzystywanych przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Już niedługo rozpocznie się okres rozliczeń podatkowych, a podatnicy zaczną intensywniej niż wcześniej zastanawiać się nad tym, jak obniżyć podatek należny. Trzeba wtedy pamiętać, że pomimo powszechnej dostępności pewnych rozwiązań, nie zawsze jest tak, że może z nich skorzystać każdy. Również ulga na dziecko tak szeroko dostępna dla polskich podatników może zostać uwzględniona w dokonywanym rozliczeniu jedynie po spełnieniu określonych w przepisach warunków. Jakie one są? Ulga prorodzinna przysługuje na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego podatnik w roku podatkowym:

1) wykonywał władzę rodzicielską;

2) pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;

3) sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Limit dochodów nie zawsze ma zastosowanie

Za 2025 rok, tak samo, jak w poprzednim roku, odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego w stosunku do jednego małoletniego dziecka kwota 92,67 zł. Należy jednak pamiętać, że możliwość ta jest obwarowana dodatkowymi warunkami dotyczącymi dochodów podatnika:

a) w przypadku pozostawania przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim dochody jego i jego małżonka nie mogą przekroczyć w roku kwoty 112.000 zł,

b) w przypadku niepozostawania w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, dochody nie mogą przekroczyć w roku kwoty 56.000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko, do którego ma zastosowanie kwota 112.000 zł.



Warto pamiętać, że kwota odliczenia nie na każde dziecko jest taka sama i obowiązuje w tym zakresie zasada, zgodnie z którą im więcej dzieci, tym wyższe odliczenie. W przypadku posiadania dwojga małoletnich dzieci wysokość odliczenia się nie zmienia i wynosi 92,67 zł na każde dziecko, ale jeżeli podatnik korzysta z ulgi na troje dzieci, to odliczy już 92,67 zł na pierwsze i drugie dziecko, 166,67 zł na trzecie i 225 zł na czwarte i każde kolejne.

REKLAMA

Niezależnie od wskazanych już warunków trzeba uwzględnić również to, że nie każda forma opodatkowani pozwala na skorzystanie z omawianego rozwiązania. Takiego prawa nie mają np. podatnicy opodatkowani liniowo czy ryczałtem. Nadal jednak ich sytuacja może mieć znaczenie w omawianym kontekście, jeśli ich współmałżonek jest opodatkowany według skali podatkowej, chciałby rozliczyć ulgę, a podatnicy posiadają tylko jedno dziecko.

W takim przypadku, aby ocenić prawo do skorzystania z odliczenia należy brać pod uwagę dochody podatnika pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka i zgodnie z ogólnymi zasadami nie mogą one przekroczyć w roku podatkowym kwoty 112.000 zł. Za dochody te uważa się dochody uzyskane łącznie w danym roku podatkowym, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania wg skali podatkowej, stawką 19% (z kapitałów pieniężnych) i liniowo, pomniejszone o kwotę składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne. Jak z tego wynika, gdy jeden z małżonków jest opodatkowany liniowo, a drugi według skali podatkowej, to aby zaistniała możliwość wykorzystania ulgi na dziecko, należy brać pod uwagę wysokość ich łącznych dochodów (również tych opodatkowany liniowo) i nie może ona przekroczyć w roku podatkowym kwoty 112 000 zł. Sam fakt, że małżonek opodatkowany według skali uzyskał dochody mieszczące się w ustawowym limicie nie jest w tym wypadku wystarczający. Poziom dochodów małżonka opodatkowanego liniowo, mimo że nie ma on prawa do skorzystania z ulgi na dziecko, nadal ma istotne znaczenie i może wpłynąć na prawo do rozliczenia jej przez małżonka opodatkowanego według skali podatkowej.

