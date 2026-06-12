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Strona główna » Księgowość » Podatki » PIT » Ulgi i odliczenia » Ulga termomodernizacyjna 2026. Małżonkowie mogą odliczyć wspólnie do 106 tys. zł. Jakie wydatki? Faktury powinny być wystawione na oboje (żonę i męża)?

Ulga termomodernizacyjna 2026. Małżonkowie mogą odliczyć wspólnie do 106 tys. zł. Jakie wydatki? Faktury powinny być wystawione na oboje (żonę i męża)?

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12 czerwca 2026, 17:24
Paweł Huczko
Paweł Huczko
oprac. Paweł Huczko
termomodernizacja, wełna mineralna, ocieplenie poddasza, ulga termomodernizacyjna
Ulga termomodernizacyjna w PIT - małżonkowie mogą odliczyć w sumie 106 tys. zł. Czy faktury muszą być wystawione na oboje (męża i żonę)?
Shutterstock

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Małżonkowie, którzy są współwłaścicielami domu jednorodzinnego mogą w ramach ulgi termomodernizacyjnej (o ile spełnią jej wszystkie warunki) odliczyć w sumie 106.000,- zł. Każdemu z nich bowiem przysługuje cały limit ulgi (53 tys. zł). Czy faktury dokumentujące poniesienie wydatków termomodernizacyjnych muszą być wystawione na oboje małżonków? Zasady ulgi termomodernizacyjnej nie zmieniły się zasadniczo od 2023 roku. Z tym wyjątkiem, że od 2025 roku nie można odliczyć wydatków na zakup i montaż kotłów olejowych, kotłów gazowych, zbiorników na gaz lub olej oraz z tytułu poniesienia kosztów przyłącza do sieci gazowej. Natomiast od 2025 r. można odliczyć wydatki na zakup i montaż mikroinstalacji wiatrowej, magazynu energii oraz magazynu ciepła. Wprowadzono też do wykazu kilka drobniejszych zmian. Od tego czasu w zasadach tej ulgi nie zaszły żadne zmiany.

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Ulga termomodernizacyjna w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Jakie są zasady tego odliczenia podatkowego

Ulga termomodernizacyjna, to używana potocznie (także przez Ministerstwo Finansów) ale nie występująca w przepisach podatkowych, nazwa odliczenia podatkowego dostępnego dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
Warunki i zasady korzystania z tej ulgi są uregulowane w art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT). W myśl tego przepisu podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku (czyli od dochodu), wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 10, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Wydatki w ramach ulgi termomodernizacyjnej mogą odliczać:
- podatnicy podatku PIT, których dochody są opodatkowane zgodnie ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) wg skali podatkowej lub wg 19% stawki podatku – tzw. podatek liniowy oraz
- podatnicy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - na podstawie art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, który odsyła odnośnie szczegółowych zasad rozliczania ulgi do art. 26h ustawy o PIT.

Jeżeli podatnik dokona tego odliczenia, to zmniejsza się jego dochód lub przychód podlegający opodatkowaniu – a zatem podatnik, który skorzystał z tej ulgi zapłaci mniejszy podatek.

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Limit odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej

Kwota odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.
Jeżeli poniesione wydatki były opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę wydatku uważa się wydatek wraz z podatkiem od towarów i usług, o ile podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług. Za datę poniesienia wydatku uważa się dzień wystawienia faktury.

Więcej na temat ulgi termomodernizacyjnej w artykule:

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Małżonkowie odliczą nawet 106 tys. zł

Organy podatkowe potwierdzają, że małżonkowie, którzy są współwłaścicielami domu jednorodzinnego, poniosą wydatki objęte ulgą termomodernizacyjną i spełnią inne warunki tej ulgi - mogą w sumie odliczyć 106 000 zł. Każdemu z małżonków przysługuje bowiem prawo odliczenia do 53 000 zł od dochodu przed opodatkowaniem.

Przykładem jest interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 stycznia 2023 r. (sygn. 0115-KDIT2.4011.704.2022.2.ŁS), w której stwierdził on, że:
(…) limit ulgi termomodernizacyjnej nie jest związany z jedną inwestycją lub jednym przedsięwzięciem termomodernizacyjnym, lecz jest określony dla danego podatnika, niezależnie od liczby inwestycji termomodernizacyjnych. Przy tym podatnicy pozostający w związku małżeńskim powinni wiedzieć, że limit ten dotyczy każdego z małżonków odrębnie, czyli każdemu z nich przysługuje odliczenie w maksymalnej wysokości 53 000 zł (razem 106 000 zł).

Czy faktury muszą być wystawione na oboje małżonków?

Co istotne faktura VAT dokumentujące poniesione wydatki, które małżonkowie chcą odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej nie muszą być wystawione na oboje małżonków. Jak wskazało Ministerstwo Finansów na stronie podatki,gov.pl (w odpowiedzi na pytanie jednego z podatników, który wraz z żoną, z którą ma wspólność majątkową, poniósł wydatki na termomodernizację ich wspólnego domu jednorodzinnego, a faktura została wystawiona tylko na żonę):
Odliczenie może być stosowane w dowolnej proporcji (nie więcej niż kwota wspólnie poniesionego wydatku oraz limitu na każdego 53.000 zł). Oznacza to, że nie ma znaczenia na kogo została wystawiona faktura. Nie ma przeszkód, do odliczenia całej kwoty wydatków poniesionych przez jednego małżonka, nieodliczoną kwotę wydatków (do wysokości przysługującego limitu) odliczy drugi z małżonków.

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Zmiany od 2025 roku

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 19 grudnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych - Dziennik Ustaw 2024 r. poz. 1943 - obowiązujące od 1 stycznia 2025 r. - spowodowało spore zmiany w ww. wykazie od 1 stycznia 2025 r. Najważniejsze zmiany:

1) uwzględnione zostały w wykazie materiałów budowlanych i urządzeń związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (czyli  objęte zostaną ulgą termomodernizacyjną):
- magazyny energii wraz z osprzętem oraz ,montażu magazynu energii;
- mikroinstalacje wiatrowe.

2) uchylone zostały przepisy pozwalające na skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej w przypadku zakupu i montażu kotłów olejowych i gazowych, a także odnośnie kosztów przyłączenia do sieci gazowej.

3)  Ponadto doprecyzowane zostały przepisy, które wzbudziły wątpliwości interpretacyjne w trakcie obsługi deklaracji podatkowych przez organy administracji skarbowej w związku z ulgą termomodernizacyjną takich jak: nabycie i montaż pomp ciepła, możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej w przypadku docieplenia dachów, zakupu drzwi zewnętrznych, zakupu i montażu systemu zarządzania energią czy wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej oraz wyeliminowanie z treści załącznika do rozporządzenia sformułowania „osprzęt”, które nie pojawia się w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1436, z późn. zm.) i zastąpienie tego sformułowania „infrastrukturą niezbędną do funkcjonowania” celem ujednolicenia stosowanych w przepisach pojęć i dostosowania treści rozporządzenia do pojęcia stosowanego w akcie wyższego rzędu pozwoli na ograniczenie nadinterpretacji przepisów.

Więcej na ten temat w artykule:

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Ważne

Od 2026 roku nie zaszły w zasadach odliczenia tej ulgi żadne zmiany.

Zobacz także: Jakie wydatki można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

Paweł Huczko

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Źródło: INFOR
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