Wydatki influencera a koszty uzyskania przychodu. Granice odliczeń

W dobie cyfrowej rewolucji, zawód influencera zyskał na znaczeniu, stając się dla wielu głównym źródłem dochodu. Influencerzy, korzystając z platform takich jak Instagram czy YouTube, tworzą treści, które przyciągają szeroką publiczność. Jednak za każdym atrakcyjnym postem, zdjęciem czy filmem kryją się konkretne wydatki. Czy i w jakim zakresie influencerzy działający na platformach społecznościowych mogą zaliczyć te wydatki do kosztów uzyskania przychodu?

Przykładowa charakterystyka działalności influencera

Influencer, działając na platformach takich jak Instagram czy YouTube, tworzy treści związane z modą, stylem życia, prezentując stylizacje, akcesoria, sprzęty domowe i inne. Przychody uzyskiwane są głównie z umów o współpracę z różnymi markami, gdzie kluczowe jest atrakcyjne przedstawienie produktów. Atrakcyjność profilu i zasięg postów zależą od jakości materiałów, co wymaga inwestycji w ubrania, akcesoria, sprzęt do zdjęć i filmów, a nawet wyjazdy w atrakcyjne miejsca.

Wydatki influencera a koszty uzyskania przychodu

Influencer co do zasady może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki związane z prowadzeniem konta na platformach społecznościowych. Obejmuje to zakup np. odzieży, obuwia, akcesoriów, sprzętu domowego, a także koszty związane z podróżami i wynajmem miejsc na sesje zdjęciowe. Ważne jest, aby wydatki te były racjonalnie i gospodarczo uzasadnione oraz służyły osiągnięciu przychodu.

Podstawowym kryterium wynikającym z przepisów podatkowych jest związek przyczynowy między poniesionym wydatkiem a osiągnięciem przychodu. Wydatki muszą być poniesione w celu osiągnięcia przychodu, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów (przesłanka zawarta art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Nie mogą one wynikać z zaniedbań lub działań sprzecznych z prawem.

Ponadto, aby wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodów nie może znajdować się na liście wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wśród takich wydatków ustawodawca wymienił m.in. koszty reprezentacji, noszące cech wydatków o charakterze osobistym, wskazując, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Warto zawsze mieć na uwadze, że o tym co jest celowe i potrzebne w prowadzonej działalności decyduje sam influencer, a nie fiskus. Na nim więc spoczywa obowiązek wykazania związku poniesionych kosztów z działalnością gospodarczą, w tym okoliczności, że ich poniesienie ma wpływ na wysokość osiągniętych przychodów, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia sporu w tej kwestii.

Można przytoczyć kilka przykładów wydatków związanych z działalnością influencera:

zakup odzieży, obuwia, biżuterii i akcesoriów modowych,

zakup sprzętu domowego służącego jako rekwizyty,

koszty podróży i noclegów w celu wykonania materiałów,

zakup biletów wstępu do miejsc, gdzie będą wykonywane zdjęcia,

koszty usług fotografa/asystenta.

Dokumentowanie poniesionych wydatków

Jednym z niezbędnych wymogów stawianych przez organy podatkowe jest właściwe udokumentowanie poniesionych wydatków, które trafiają do kosztów. Influencerzy powinni dokładnie dokumentować swoje wydatki, w tym faktury i rachunki, oraz wskazywać ich związek z działalnością zawodową. Ważne jest, aby móc wykazać, że zakupione towary i usługi są wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z prowadzeniem profilu na platformach społecznościowych.

Granice odliczeń. Wydatki muszą być związane działalnością

Chociaż influencerzy mogą odliczać wiele wydatków, istnieją granice. Nie wszystkie wydatki, jak chociażby noszące znamiona wydatków osobistych czy też reprezentacyjnych, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Kluczowe jest udowodnienie, że dany wydatek ma bezpośredni związek z działalnością zawodową i przyczynia się do generowania przychodów. Przykładowo, w przypadku wynajęcia fotografa/asystenta, koszty te również mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, o ile są one niezbędne do wykonania materiałów, które influencer samodzielnie nie jest w stanie wykonać.

Influencerzy, chcąc zaliczyć swoje wydatki do kosztów uzyskania przychodów, powinni zatem dokładnie analizować i dokumentować swoje wydatki. Ważne jest, aby wydatki te były racjonalne, gospodarczo uzasadnione i bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością.

Podstawa prawna art. 22 ust. 1 oraz art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych