Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe spadkodawcy

Odpowiedzialność podatkowa spadkobiercy. Spadkobierca przejmuje zobowiązania podatkowe spadkodawcy. Jednak aby taka sytuacja mogła mieć miejsce musi zostać ustalone zobowiązanie podatkowe dla spadkodawcy.

Odpowiedzialność podatkowa spadkobiercy, czyli obowiązek uiszczenia należnego podatku w podatku od spadków i darowizn, dotyczy jedynie takiego zobowiązania spadkodawcy w tymże podatku, które zostało ustalone stosowną decyzją. Odpowiedzialność podatkowa może jedynie dotyczyć zobowiązań podatkowych spadkodawcy, ustalonych za jego życia - takie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 13 sierpnia 2021 r., sygn. 0111-KDIB2-2.4015.76.2021.1.MM.

Z opisu sprawy wynika, że na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia z 1 marca 2021 r. Wnioskodawca i jego matka nabyli po 1/3 części spadku po zmarłym ojcu Wnioskodawcy. Matka Wnioskodawcy zmarła 13 marca 2021 r. i ze względu na stan zdrowia nie zdążyła złożyć zgłoszenia nabycia spadku po zmarłym mężu (ojcu Wnioskodawcy). We wniosku o interpretację Wnioskodawca wskazał, że w skład spadku po matce nie będzie wchodził dług z tytułu podatku od spadków i darowizn od części spadku nabytego przez matkę po ojcu Wnioskodawcy.

Kiedy powstaje zobowiązanie podatkowe?

Dyrektor KIS wyjaśnił, że jak stanowi art. 5 ustawy Ordynacja podatkowa – zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego.

Zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem:

zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania; doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania.

Art. 21 § 2 ww. ustawy stanowi, że – jeżeli przepisy prawa podatkowego nakładają na podatnika obowiązek złożenia deklaracji, a zobowiązanie podatkowe powstaje w sposób określony w § 1 pkt 1, podatek wykazany w deklaracji jest podatkiem do zapłaty, z zastrzeżeniem § 3.

Jeżeli przepisy prawa podatkowego nakładają na podatnika obowiązek złożenia deklaracji, wysokość zobowiązania podatkowego, o którym mowa w § 1 pkt 2, ustala się zgodnie z danymi zawartymi w deklaracji, chyba że przepisy szczególne przewidują inny sposób ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego albo w toku postępowania podatkowego stwierdzono, że dane zawarte w deklaracji, mogące mieć wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego, są niezgodne ze stanem faktycznym (art. 21 § 5 Ordynacji podatkowej).

Odpowiedzialność spadkobierców za zaległości podatkowe spadkodawcy

Jak stanowi art. 97 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa spadkobiercy podatnika przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy.

Do odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o przyjęciu i odrzuceniu spadku oraz o odpowiedzialności za długi spadkowe.

Stosownie do art. 98 § 2 pkt 1 ww. ustawy przepis § 1 stosuje się również do odpowiedzialności spadkobierców za zaległości podatkowe, w tym również za zaległości, o których mowa w art. 52 § 1 oraz art. 52a.

Organ podatkowy orzeka w jednej decyzji o zakresie odpowiedzialności lub uprawnień poszczególnych spadkobierców na podstawie decyzji ostatecznych wydanych wobec spadkodawcy oraz jego zobowiązań wynikających z prawidłowych deklaracji.

Jeżeli deklaracja złożona przez spadkodawcę jest nieprawidłowa lub deklaracji nie złożono, orzekając o zakresie odpowiedzialności lub uprawnień spadkobierców, organ podatkowy jednocześnie ustala lub określa kwoty, o których mowa w art. 21 § 3 i 3a, art. 24 lub art. 74a.

Zgodnie z art. 102 § 2 Ordynacji podatkowej w miejsce strony zmarłej w toku postępowania w sprawach dotyczących praw i obowiązków wymienionych w art. 97 wstępują jej spadkobiercy.

Kiedy spadkobierca przejmuje zobowiązania podatkowe spadkodawcy?

Z powyżej przywołanych przepisów wynika, że spadkobierca przejmuje zobowiązania podatkowe spadkodawcy. Jednak aby taka sytuacja mogła mieć miejsce musi zostać ustalone zobowiązanie podatkowe dla spadkodawcy.

Decyzja, o której mowa w art. 100 § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, o odpowiedzialności spadkobierców, przenosi w sensie prawnym już istniejące zobowiązanie podatkowe spadkodawcy, w obowiązek zapłaty, w który wstąpił spadkobierca. Decyzja ta tylko potwierdza zobowiązanie po stronie spadkobiercy. Wydanie tej decyzji jest jednak możliwe jedynie wówczas, gdy zobowiązanie podatkowe zostało ukształtowane decyzją z art. 21 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, wydaną za życia spadkodawcy.

Odpowiedzialność podatkowa spadkobiercy, czyli obowiązek uiszczenia należnego podatku w podatku od spadków i darowizn, dotyczy jedynie takiego zobowiązania spadkodawcy w tymże podatku, które zostało ustalone stosowną decyzją.

Brak decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe

Mając na uwadze powyższe przepisy prawa oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny Dyrektor KIS stwierdził, że z wniosku nie wynika aby za życia matki Wnioskodawcy została wydana decyzja ustalająca zobowiązanie podatkowe w podatku od spadków i darowizn z tytułu nabycia spadku przez matkę Wnioskodawcy. Akt poświadczenia dziedziczenia po mężu (ojcu Wnioskodawcy) został notarialnie potwierdzony 1 marca 2021 r. i matka Wnioskodawcy miała 6 miesięczny termin na złożenie zgłoszenia nabycia spadku po mężu. Matka Wnioskodawcy zmarła 13 marca 2021 r. Nie mogło więc toczyć się postępowanie podatkowe i zostać wydana przez naczelnika urzędu skarbowego decyzja ustalająca zobowiązanie podatkowe w podatku od spadków i darowizn z tytułu nabycia spadku przez matkę Wnioskodawczyni, za jej życia. Takie postępowanie nie może się toczyć także po jej śmierci. Zatem skoro dla matki Wnioskodawcy nie została wydana i nie może zostać wydana decyzja dotycząca zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn z tytułu nabycia spadku po mężu, to na Wnioskodawcy nie będzie ciążyć odpowiedzialność podatkowa z tytułu podatku jaki ewentualnie musiała by uiścić matka Wnioskodawcy w związku z nabyciem spadku po mężu.

Odpowiedzialność podatkowa Wnioskodawczyni może jedynie dotyczyć zobowiązań podatkowych spadkodawcy czyli jego matki, ustalonych za jej życia.

Reasumując, aby z tytułu nabycia spadku po matce Wnioskodawca skorzystał ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn w terminie 6 miesięcy od zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia z 9 kwietnia 2021 r. Wnioskodawca winien złożyć zgłoszenie SD-Z2 do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. W składanym zgłoszeniu należy wykazać cały majątek jaki nabył Wnioskodawca w wyniku spadkobrania po matce, tj. 1/2 majątku jaki posiadała na dzień śmierci matka Wnioskodawcy. Na możliwość skorzystania przez Wnioskodawcę ze zwolnienia, o którym mowa w art. 4a ust. 1 ww. ustawy nie ma wpływu, iż w skład majątku po matce Wnioskodawcy wchodzi spadek, od którego nie zdążyła ona złożyć zgłoszenia nabycia spadku.