Fizjoterapeuci nie mogą korzystać z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Zawód fizjoterapeuty zgodnie z nowelizacją ustawy o działalności leczniczej i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2219) stał się od kwietnia 2019 r. wolnym zawodem. Mimo tego fizjoterapeuci nadal nie mogą korzystać z opłacania podatku dochodowego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Z interpretacji indywidualnej dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 17 czerwca 2019 r. o sygn. 0115-KDIT3.4011.200.2019.1.WM wynika, iż fizjoterapeuci wciąż nie mogą korzystać z opłacania podatku dochodowego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, gdyż nie pozwalają na to przepisy podatkowe.

Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej złożył przedsiębiorca, który do tej pory rozliczał się z urzędem skarbowym (US) w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Uważał on, iż rozszerzając profil swojej działalności o fizjoterapię będzie mógł nadal rozliczać się z US w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jako przedstawiciel innych zawodów medycznych.

Zdaniem podatnika możliwość rozliczania się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynikała z nowych przepisów wspomnianej ustawy o działalności leczniczej i niektórych innych ustaw.

Nie potwierdził tego dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Według dyrektora KIS nowelizacja ustawy o działalności leczniczej i rozszerzenie katalogu wolnych zawodów o fizjoterapie m.in. w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94 poz. 1037), nie wpływa na definicję wolnych zawodów w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 1998 Nr 144 poz. 930), w której mowa jest jedynie o: lekarzach, lekarzach stomatologach, lekarzach weterynarii, technikach dentystycznych, felczerach, położnych oraz pielęgniarkach.

Według dyrektora KIS zawód fizjoterapeuty nie jest wymieniony wśród wolnych zawodów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, gdyż ustawodawca celowo nie zdecydował się przyznać fizjoterapeutom prawa do opłacania podatku dochodowego w formie 20% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, mimo że jest to teraz wolny zawód.

W związku z powyższym podatnik nie będzie miał prawa do opłacania podatku dochodowego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w przypadku rozszerzenia profilu swojej działalności o fizjoterapię.

Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 czerwca 2019 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.200.2019.1.WM

