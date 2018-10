Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 2019 – limity przychodów

Kto może płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Przedsiębiorcy (osoby fizyczne działający samodzielnie, a także uczestniczący w spółkach cywilnych i spółkach jawnych osób fizycznych) mogą płacić w danym roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych o ile w roku poprzednim:

a) uzyskali przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 250 tys. euro, lub

b) uzyskali przychody wyłącznie z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 250 tys. euro.

Przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczną wykonywanie działalności w danym roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej – mogą płacić ryczałt bez względu na wysokość przychodów do końca tego roku (nawet jeżeli w tym roku przekroczą 250 tys. euro obrotu).

reklama reklama

Jeżeli podatnik w roku poprzedzającym rok podatkowy prowadził działalność samodzielnie, a także w formie spółki (cywilnej lub spółki jawnej osób fizycznych), opłaca w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

1) odrębnie z działalności wykonywanej samodzielnie i odrębnie z działalności wykonywanej w formie spółki, jeżeli nie przekroczył ww. limitów albo

2) z działalności wykonywanej samodzielnie, gdy nie przekroczył ww. limitu z indywidualnej działalności (pkt a), a z działalności wykonywanej w formie spółki - gdy nie przekroczył ww. limitu z działalności w formie spółki (pkt b).

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą płacić również podatnicy, którzy w roku poprzedzającym rok podatkowy prowadzili działalność samodzielnie lub w formie spółki (spółki cywilnej lub spółki jawnej osób fizycznych), z której przychody były opodatkowane wyłącznie w formie karty podatkowej, lub za część roku były opodatkowane w formie karty podatkowej i za część roku na ogólnych zasadach, a łączne przychody w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły kwoty 250.000 euro. W tych przypadkach przychody opodatkowane w formie karty podatkowej oblicza się wyłącznie na podstawie wystawionych faktur lub rachunków.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Polecamy: INFORLEX Księgowość i Kadry

W ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych zasadą jest obliczanie ryczałtu co miesiąc i wpłacanie go urzędowi skarbowemu do 20. dnia następnego miesiąca. Jednak podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym osiągnęli przychody (samodzielnie lub w formie spółki cywilnej lub spółki jawnej osób fizycznych), które nie przekroczyły równowartości w złotówkach kwoty 25 000 euro mogą rozliczać ryczałt kwartalnie. Wtedy wpłacają go (za cały kwartał) na rachunek urzędu skarbowego do 20. dnia następnego miesiąca po upływie kwartału, (a za ostatni kwartał roku podatkowego – w terminie złożenia rocznego zeznania – tj. do końca stycznia następnego roku).

Limity na rok 2019

Zgodnie z zasadą określoną w art. 4 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne kwoty wyrażone w euro (a więc również te ww. limity przychodów) przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Zgodnie z tabelą kursów średnich walut NBP nr 190/A/NBP/2018 z dnia 1 października 2018 r. średni kurs euro wynosi: 1 euro = 4,2795 zł.

Zatem ww. limity ryczałtowców (odnośnie przychodów z działalności gospodarczej) na 2019 rok wyglądają następująco:

Podatnicy, którzy mają prawo płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w 2019 roku

Przychody (przedsiębiorcy lub spółki cywilnej lub jawnej osób fizycznych w której przedsiębiorca uczestniczy) z działalności gospodarczej osiągnięte w 2018 roku nie przekroczyły kwoty: Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą wyłącznie samodzielnie 250.000,- euro 1.069.875,- zł Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą wyłącznie w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych (Uwaga! W tym przypadku bierze się pod uwagę przychody całej spółki – wszystkich wspólników) Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą jednocześnie samodzielnie i w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych (Uwaga! W tym przypadku przedsiębiorca ma dwa oddzielne limity 250 tys. euro – jeden dla swojej samodzielnej działalności a drugi dla spółki, w której uczestniczy) Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą samodzielnie (lub w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych), opodatkowaną wyłącznie w formie karty podatkowej lub za część roku w formie karty podatkowej i za część roku na zasadach ogólnych (Uwaga! W tym przypadku bierze się pod uwagę łączne przychody przedsiębiorcy i spółki, w której uczestniczy) * przychody opodatkowane w formie karty podatkowej oblicza się wyłącznie na podstawie wystawionych faktur lub rachunków

Podatnicy, którzy mają prawo płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w 2019 roku (kwartalnie)

Przychody (przedsiębiorcy lub spółki cywilnej lub jawnej osób fizycznych w której przedsiębiorca uczestniczy) z działalności gospodarczej osiągnięte w 2018 roku nie przekroczyły kwoty: Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą wyłącznie samodzielnie 25.000,- euro 106.987,50 zł Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą wyłącznie w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych (Uwaga! W tym przypadku bierze się pod uwagę przychody całej spółki – wszystkich wspólników)

W 2019 roku ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą opłacać podatnicy kontynuujący działalność gospodarczą, którzy w 2018 roku:

- uzyskali przychody z działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie samodzielnie w wysokości nieprzekraczającej 1.069.875,- zł (równowartość 250.000 euro),

- uzyskali przychody z działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie w formie spółki spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, a suma przychodów wszystkich wspólników nie przekroczyła kwoty 1.069.875,- zł (równowartość 250.000 euro).

- uzyskali przychody z działalności gospodarczej prowadzonej jednocześnie samodzielnie i w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych (Uwaga! W tym przypadku przedsiębiorca ma dwa oddzielne limity, których nie może przekroczyć: 1.069.875,- zł /równowartość 250.000 euro/ – jeden dla swojej samodzielnej działalności a drugi dla spółki, w której uczestniczy)

- uzyskali przychody z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki, opodatkowane wyłącznie w formie karty podatkowej lub za część roku w formie karty podatkowej i za część roku na zasadach ogólnych, a łączne przychody nie przekroczyły kwoty: 1.069.875,- zł (równowartość 250.000 euro).

Ponadto prawo do kwartalnego opłacania ryczałtu w 2019 r. mają podatnicy, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki (cywilnej lub jawnej osób fizycznych) w 2018 r. nie przekroczyły kwoty 106.987,5 zł (równowartość 25.000 euro).

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – najem prywatny (limit)

Nie zmienia się natomiast w 2019 roku wyrażony wyłącznie w złotych limit 100.000,- zł odnośnie opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego (także podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze) realizowanego poza działalnością gospodarczą.

Przychody te do kwoty 100 000 zł są opodatkowane stawką ryczałtu 8,5%, a nadwyżka przychodów powyżej 100 tys. zł jest opodatkowana stawką 12,5%.