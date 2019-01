Konkursy dla pracowników a ryczałt 10%

14 listopada 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację o sygn. 0114-KDIP3-1.4011.495.2018.2.EC dotyczącą obowiązków płatnika w związku z organizowanymi konkursami. Sprawa dotyczyła spółki prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie produkcji produktów spożywczych. Za pośrednictwem komisanta produkty te sprzedawane są podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą – sprzedawcom detalicznym i hurtowym, w tym będącym osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, którzy dokonują ich dalszej sprzedaży. Spółka prowadzi też promocję tych produktów oraz marki na polskim rynku. Wśród działań promocyjnych wymienić można konkursy adresowane do pracowników tych Kontrahentów, którzy zajmują się sprzedażą/dystrybucją produktów Spółki.

Zadania konkursowe mają związek z zakresem obowiązków wynikającym z umów o pracę łączących Sprzedawców z ich pracodawcami (Kontrahentami). Sprzedawcy nie pozostają jednak w stosunku pracy ze Spółką, która dokonuje świadczeń w ramach konkursów. Nie łączy ich również ze Spółką umowa o dzieło, umowa zlecenia ani inna umowa o podobnym charakterze. Akcje takie przeprowadzane są na podstawie regulaminu precyzyjnie określającego wszystkie elementy przedmiotowo istotne dla konkursu, w tym kryteria przyznawania nagród ograniczonemu kręgowi uczestników (zwycięzcom), wyłonionym w drodze ich wzajemnej rywalizacji w zakresie przygotowania najlepszych ekspozycji sklepowych, osiągnięcia najlepszych wyników sprzedażowych czy innych osiągnięć podejmowanych w związku ze sprzedażą produktów Spółki. Spółka organizuje takie konkursy samodzielnie bądź zleca ich przeprowadzenie, włącznie z wydaniem nagród, innym podmiotom (głównie agencjom marketingowym). Może się zdarzyć, że prezenty są wówczas nabywane i przekazywane uczestnikom akcji promocyjnej przez te podmioty, przy czym w każdym przypadku koszty prezentów pokrywane są przez Spółkę.

Wątpliwości Spółki budzi to czy nagrody otrzymywane przez Sprzedawców stanowią przychód z innych źródeł opodatkowany 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PDOF), a w konsekwencji Spółka dokonując wypłat (świadczeń) lub stawiając do dyspozycji Sprzedawców pieniądze lub wartości pieniężne z tytułu takich nagród będzie zobowiązana do pobrania tego 10% zryczałtowanego podatku dochodowego, zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o PDOF.

Organ podzielił stanowisko spółki i wskazał, że w pierwszej kolejności należy ustalić, czy przedsięwzięcie organizowane przez Wnioskodawcę stanowi konkurs w rozumieniu ustawy. W orzecznictwie sądów administracyjnych wskazuje się, że wobec braku w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych legalnej definicji określenia „konkurs”, dokonując wykładni tego pojęcia, należy posłużyć się potocznym (językowym) znaczeniem tego określenia (np. wyrok z dnia 9 kwietnia 2014 r., sygn. akt II FSK 911/12). Naczelny Sąd Administracyjny zauważył, że „(…) zasadniczo definicja pojęcia „konkurs” zawiera kilka elementów. W pierwszej kolejności powinno nastąpić ogłoszenie konkursu wraz ze stosownym regulaminem, po czym uczestnicy konkursu powinni podjąć stosowne działania, które z samej natury konkursu, winny zawierać w sobie element rywalizacji. Zakończeniem konkursu, który jest wynikiem współzawodnictwa uczestników konkursu, jest ogłoszenie wyników i nierzadko rozdanie nagród. Nie ulega też wątpliwości w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, że wynik konkursu ma ścisły związek z efektem bezpośredniego współzawodnictwa uczestników konkursu i ich rywalizacji.”

Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN „konkurs” jest to impreza, przedsięwzięcie dające możność wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp., natomiast „nagroda” to dyplom, odznaczenie, pieniądze lub wartościowy przedmiot będące formą uznania lub wyróżnienia za osiągnięcia, zwycięstwo w konkursie, w zawodach itp.

Z definicji tych wynika, że jakieś przedsięwzięcie można określić mianem konkursu, jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Również ważnym jak element współzawodnictwa jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu konkursu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

Zdaniem organu, w przedsięwzięciu, które organizuje Wnioskodawca wystąpią elementy niezbędne do uznania go za konkurs, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uczestnicy konkursu będą pomiędzy sobą rywalizować a konkurs będzie prowadził do wyłonienia laureatów, na podstawie określonych wcześniej kryteriów w regulaminie konkursu.

W konsekwencji powyższego stwierdzenia, po stronie osób fizycznych uczestniczących w konkursie z tytułu otrzymanych w ramach konkursu nagród, powstanie przychód z innych źródeł, od którego płatnik będzie zobowiązany pobrać 10% zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w ust. 1 (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej), są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Natomiast w myśl art. 41 ust. 7 pkt 1 cytowanej ustawy, jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 – nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Na podstawie art. 42 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, przesyłając równocześnie roczną deklarację według ustalonego wzoru (PIT-8AR).