Wybór podatku liniowego – zmiany od 2019 r.

Zmiany w tym zakresie wprowadza ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, opublikowana w Dzienniku Ustaw z 30 listopada 2018 r. (Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 2244), która weszła w życie 1 stycznia 2019 r.

Chodzi dokładnie o art. 9a ust. 2 i ust. 4 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu nadanym niniejszą nowelizacją.

reklama reklama

Jak zamieniły się przepisy?

Osoby prowadzące działalność gospodarczą co do zasady opodatkowane są według skali podatkowej (podatek 18% lub 32%), mogą jednak złożyć oświadczenie o zastosowaniu do ich przychodów podatku liniowego, pobieranego według stopy 19%.

W wyniku nowelizacji, z dniem 1 stycznia 2019 r. zmianie uległy terminy składania takich oświadczeń, tj. oświadczeń o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym. W związku z nowymi przepisami podatnik, który chce skorzystać z tej formy opodatkowania, będzie zobowiązany zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnie pierwszy w roku podatkowym przychód albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnie w grudniu, czyli w ostatnim miesiącu roku podatkowego.

Przypomnijmy, że w stanie prawnym obowiązującym do końca 2018 r. podatnik, który:

- chciał być opodatkowany podatkiem liniowym przez cały rok – składał oświadczenie w tej sprawie do 20 stycznia tego roku,

- rozpoczynał prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego i chciał skorzystać z opodatkowania podatkiem liniowym – składał oświadczenie w tej sprawie nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Kiedy składać oświadczenia o wyborze podatku liniowego?

Podatnik, który w 2019 roku po raz pierwszy zamierza wybrać opodatkowanie podatkiem liniowym nie musi składać oświadczenia o wyborze podatku liniowego na dotychczasowych zasadach, tj. do 21 stycznia 2019 r. (gdyż 20 stycznia jest dniem wolnym od pracy).

Powinien natomiast, w świetle nowych regulacji, zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o wyborze podatku liniowego po uzyskaniu przychodu, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnie pierwszy przychód. W większości przypadków termin na złożenie takiego zawiadomienia minie zatem 20 lutego 2019 r.

Polecamy: 11 kluczowych zmian 2019 – PODATKI I KADRY

W sytuacji gdy podatnik nie osiągnie żadnego przychodu w styczniu 2019 r., nie będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia o wyborze podatku liniowego do 20 lutego 2019 r. W takim przypadku zawiadomienie w tej sprawie złoży do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnie pierwszy w 2019 r. przychód.

Co przewidują przepisy przejściowe?

Nowe terminy składania zawiadomień o wyborze podatku liniowego zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2019 r., w związku z tym po raz pierwszy zastosują je podatnicy, którzy zdecydują się na opodatkowanie podatkiem liniowym, począwszy od 2019 r.

Natomiast, podatnicy, którzy złożyli zawiadomienie w tej sprawie przed 1 stycznia 2019 r. i nadal chcą korzystać z tej formy opodatkowania, nie muszą składać takiego zawiadomienia ponownie, w nowym terminie. Z przepisów przejściowych wynika bowiem, że zawiadomienia o wyborze opodatkowania podatkiem liniowym złożone przed 1 stycznia 2019 r. zachowują swoją moc również w latach podatkowych rozpoczynających się po 31 grudnia 2018 r.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 2244).