Ministerstwo Finansów chce prześwietlić prowadzących jednoosobową działalność

Urzędnik przeprowadzi “test przedsiębiorcy”

Wiceminister finansów Filip Świtała podczas warsztatów podatkowych zorganizowanych na Uczelni Łazarskiego przez fundację CASE zdradził jeden z problemów trapiących polski system podatkowy. Ku zaskoczeniu zgromadzonych, wiceminister wymienił prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, która wg resortu jest fikcją, z powodowaną chęcią płacenia jak najniższych podatków oraz składek na ZUS. Minister przekonywał, że taka postawa jest nieuczciwa wobec osób odprowadzających składki od umów o pracę.

Według szacunków zaprezentowanych podczas warsztatów, Ministerstwo Finansów kwestionuje działalność nawet 166 tys. jednoosobowych firm. Jednym ze sposobów weryfikacji, kto jest prawdziwym przedsiębiorcą, a kto nim nie jest ma być “test przedsiębiorcy”.

reklama reklama



Polski rząd wielokrotnie zapewniał o ważnej roli przedsiębiorców, kierując do nich rządowe programy mające na celu poprawę warunków prowadzenia biznesu w Polsce. Konstytucja Biznesu, ulga na start ZUS czy obniżenie podatku CIT miały odciążyć małe firmy. Mimo podejmowanych działań prowadzenie firmy w Polsce to wciąż czynność dla wytrwałych, odpornych na biurokrację i notoryczne trudności. Zapowiedzi urzędników Ministerstwa Finansów jasno pokazują panujący klimat dla przedsiębiorczości nad Wisłą. Wystawianie jednej faktury miesięcznie nie może być podstawą do oceny realności prowadzenia działalności gospodarczej. Ministerstwo Finansów szuka środków niezbędnych do realizacji socjalnych obietnic rządu, uderzając w przedsiębiorców płacących podatki i rosnące z roku na rok składki ZUS. Zdaniem rządzących prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą są nieuczciwym elementem systemu podatkowego. Urzędnicy zapomnieli o tym, że to przedsiębiorcy wytwarzają wartość dodaną, która przekłada się na wpływy podatkowe - zarówno te bezpośrednie, jak pośrednie.

Polscy przedsiębiorcy mają dość biurokracji

Polska słabo wypada we wszelkich rankingach oceniających warunki prowadzenia biznesu.

Mimo szumnych zapowiedzi uproszczenia przepisów, prowadzenie firmy w Polsce wciąż nie należy do prostych czynności. Kłody ciągle rzucane pod nogi przedsiębiorcom nie poprawiają sytuacji. Opresyjne podejście może jedynie pogłębić proces migracji biznesu za granicę. Jak wynika z badania międzynarodowej kancelarii podatkowej Admiral Tax Polacy otwierają firmy za granicą z powodu niższego poziomu biurokracji i przejrzystego prawa. Taki powód wskazało 57,8-proc. badanych w raporcie Admiral Tax.

Wprowadzenie “testu przedsiębiorczości” jedynie zwiększy ilość firm rejestrowanych przez Polaków za granicą. Już w tej chwili ponad 60 tys. polskich przedsiębiorców prowadzi firmę w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania od lat jest stawiana za wzór w kwestii przyjazności warunków dla biznesu. Potwierdza to także ranking Europejskie Perspektywy Przedsiębiorczości, oceniający warunki do prowadzenia biznesu w 28 krajach Unii Europejskiej oraz Szwajcarii i Norwegii. Wielka Brytania uplasowała się na pierwszej pozycji, niestety Polska znalazła się na szarym końcu. Prowadząc firmę w Wielkiej Brytanii przedsiębiorca spędza trzykrotnie mniej czasu na czynnościach administracyjnych związanych z rozliczaniem podatków - tak wynika z raportu “Doing Business” Banku Światowego.

Polecamy: Wiosenne rabaty do – 50%

Bestsellery – podatki, rachunkowość, prawo pracy

Dowiedz się więcej>>

Firma w Wielkiej Brytanii zyskuje na popularności zwłaszcza wśród firm świadczących specjalistyczne usługi, m.in. programistów, freelancerów, marketingu online czy handlu internetowego. Brytyjski rząd w przeciwieństwie do polskiego Ministerstwa Finansów nie ogranicza swobody gospodarczej przedsiębiorców. Prowadząc firmę w Wielkiej Brytanii przedsiębiorca może świadczyć usługi na całym świecie, wystawiając dowolną liczbę faktur miesięcznie. Niska biurokracja oraz niskie koszty prowadzenia działalności to główne czynniki przyciągające polskich przedsiębiorców na Wyspy. Za chwilę do tej listy dodamy absurdalną nagonkę na prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą nad Wisłą.

Zobacz także: Moja firma